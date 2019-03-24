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The Division 2 İlk İzlenim

1 ay
6,2b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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New York'ta geçen ilk oyundan 7 ay sonrasında geçen ve bu kez bizleri Washington D.C.'nin kaos ortamının içine bırakan The Division 2'nin dünyasına, atmosferine ve içeriğine yakından bakıyoruz.
Bu videomuzda Ubisoft'un yeni oyunu The Division 2'nin dünyasına giriş yapıyoruz. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Darknesia 1 ay
Elinize sağlık, güzel bir inceleme olmuş.
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cemoli78 1 ay
güzel bir ön inceleme, teşekkürler.
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cemal85 1 ay
eline sağlık Hocam
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