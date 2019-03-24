The Division 2 İlk İzlenim

New York'ta geçen ilk oyundan 7 ay sonrasında geçen ve bu kez bizleri Washington D.C.'nin kaos ortamının içine bırakan The Division 2'nin dünyasına, atmosferine ve içeriğine yakından bakıyoruz.

Bu videomuzda Ubisoft'un yeni oyunu The Division 2'nin dünyasına giriş yapıyoruz.