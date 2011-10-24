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Transcend'den yeni medya oynatıcısı; MP300

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
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Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son kullanıcılar arasında daha çok hazırladığı depolama sürücüleriyle tanınan Transcend, aynı zamanda medya oynatıcıları da üretiyor. Şirket yaptığı yeni bir açıklamayla, ürün gamına eklediği yeni modeli MP300'ü pazara sunduğunu açıkladı. Uygun fiyat, kolay taşınabilirlik ve uzun pil ömrü gibi kriterler göz önüne alınarak geliştirilen yeni medya oynatıcısı, 15 gram ağırlığındaki kasa yapısı ve desenli tasarımıyla aynı zamanda şık ve hafif bir yapı sergiliyor.
Üzerinde yer alan lityum-iyon pil sayesinde 15 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi yaşatabilen MP300, MP3, WAV ve VMA formatlarına da destek sunuyor. Aynı zamanda resim ve dökümanların taşınabilmesine olanak veren yeni medya oynatıcısı, bilgisayar ile bağlantıyı ise USB arabirimi üzerinden kuruyor.  Çift renkli LED göstergesi ise kullanıcıya pil ve dosya transferi durumu ile ilgili bilgi veren ve sezgisel kontrollere sahip olan  Transcend  MP300, 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ve iki yıllık garanti ile tüm dünyada yaygın kullanıma sunuluyor. 

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Prens 8 yıl
Birde satış noktalarını yazsaymışlar daha iyi olacakmış.
İnternette satışı yok!
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