Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi

Tüketici Haklı Programında bu videoda konumuz Sahte Borç Bildirimi ile haksız kazanç elde eden dolandırıcılara karşı neler yapmamız gerektiği ve bu tehlikenin boyutları

Tüketici Haklı Programında bu videoda konumuz Sahte Borç Bildirimi ile haksız kazanç elde eden dolandırıcılara karşı neler yapmamız gerektiği ve bu tehlikenin boyutları