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Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi

2 hf.
2,9b
1
tüketici hakları
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Tüketici Haklı Programında bu videoda konumuz Sahte Borç Bildirimi ile haksız kazanç elde eden dolandırıcılara karşı neler yapmamız gerektiği ve bu tehlikenin boyutları
Tüketici Haklı Programında bu videoda konumuz Sahte Borç Bildirimi ile haksız kazanç elde eden dolandırıcılara karşı neler yapmamız gerektiği ve bu tehlikenin boyutları 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alemburda34 2 hf. en beğenilen
Şu video izledikten sonra anladım ki devletimiz dolandırıcılar için tüm kolaylığı sağlamış. Oh ne güzel alacağın olmasa bile ilamsız icrayı yolla 7 gün içinde itiraz etmezse alacak kesinleşiyor.
Zaten vatandaşlık bilgilerimiz bile şuan torrentte indirirebilir durumda, biz hala kişisel bilgilerin gizliliğini konuşuyoruz şaka gibi.
Yasalardaki bu kadar açığı duyunca şimdi düşünüyorum videoyu yayınlamakla iyi mi kötü mü yaptınız?
Şu video izledikten sonra anladım ki devletimiz dolandırıcılar için tüm kolaylığı sağlamış. Oh ne güzel alacağın olmasa bile ilamsız icrayı yolla 7 gün içinde...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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serafon 2 hf.
Aynen başımıza geldi. Dolandırıcı için her türlü kolaylık var, sen uğraşıp duracaksın. Kanun yapıcılar hayatın içinden, vasıflı insanlar olsalar zaten her şey daha düzgün olur. Her şey gibi kanunları da dışarıdan almışız uydurmaya çalışmışız sonra da yamalı bohça gibi yapmışız.
Aynen başımıza geldi. Dolandırıcı için her türlü kolaylık var, sen uğraşıp duracaksın. Kanun yapıcılar hayatın içinden, vasıflı insanlar olsalar zaten her şey d...
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1 Avatar
Brent 1 hf.
bu dolandırıcı takımı sizi izler takip eder senelik izin bayram izni memlekete gittiğiniz zamanları kollar veya bayramlardan 1-2 gün önce atar ilamsız icra takibini 7 günlük itiraz süresini de yaktırmayı iyi becerirler çok dikkatli olmak lazım
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2000watts 1 hf.
boyle sacma bir sey olur mu? Avrupada alacagi olan kisi veya kurulusun bunu belgelemesi mecburi. Olmaz inanamiyorum
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DH Misafiri 1 hf.
geçen aradılar bana seceremi döktü her bilgi ellerinde var size para iade edeceğiz dedi sesli yanıt aktarıcam orda şifrenizi girin dedi bende telefonda bilgi vermiyorum dedim şak kapadı aradım engellemiş hemen 155 bildirdim numara bu diye savcılığa gitmeniz lazım dedi .bu bürokrasi dolandırıcılara yarıyor halbuki o telefon numarısını incelemeye alsalar hemen yakalarlar
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danmur 1 hf. DH Misafiri
aynen öyle arkadaş. bürokrasi hak arayan insanları yoruyor. bir şekilde hakkınızı arasanız bu sefer de cezalar bir işe yaramıyor, boşuna zaman harcamış oluyorsunuz. 4-5 sene önce kaçak sigara vs. satan yerleri hem emniyete hem de belediyeye şikayet ettim, emniyetten sorun tespit edilemedi diye cevap geldi, belediye ise benim şikayetime ilave sorunlar tespit etmiş, mesela kaçak içki de çıkmış ilgili yerlerde, fakat uyarıda bulunmuşlar sadece bana gelen cevaba göre. insan üşeniyor artık bir ciddi sorun gördüğünde şikayet etmeye.
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DH Misafiri 1 hf.
Arkadaşlar beyefendinin anlattığı şeyleri dikkatle dinleyelim ve uygulayalım. Elimizden geldiğince insanları bilgilendirelim bu konularda lütfen. Ancak böyle değişir bu düzen.
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RElS 1 hf.
Bu dolandırıcılık benim de başıma geldi. Sigorta şirketi ilamsız icra dosyası açtırarak sizden istediği rakamı kopartabiliyor. Eğer umursamaz 1 hafta içinde itiraz etmezseniz böyle bir borcunuz olmasa dahi borçluymuş gibi icra dosyasında ne rakam yazmışlarsa hepsini + faizini ödemekle yükümlü kalıyorsunuz ödemezseniz icra devreye giriyor.
Ufak - Tefek kaza bile olsa mutlaka tutanakların bir kopyasını ve sağlık raporunu isteyin. Karşı taraf sizden habersiz hiç hasar olmasa bile araçlarını parçalayıp sigorta şirketinizden para alabiliyor. Zorunlu trafik sigortası sizi koruyan bir sistem değil, karşı tarafı koruyup kollayan, sizin ödediğiniz primler yetmezmiş gibi birde sizde para koparmaya çalışan bir sistem. Sigortacı dolandırıcılığına karşı dikkatli olmanızda fayda var.
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sendemail 1 hf.
Mesut Çevik ,
Kardeş ,işinde gücünde başarı ,esenlik ve sağlamlık dilerim.Hayatın pratiğinde böylesi önemli bir konuyu ortaya çıkardığından ötürü samimiyetle teşekkür ederim.
Değerli konuk abiye de ayrıca teşekkürler , inşallah abi ile bu video serileri devam eder.
Saygıyla.
(Bir düşünsenize kimbilir kaçımız bu kötü niyete alet olabilecek hususa önlem alabileceğiz...)
Konuya mesaj atıp bilgilerini,tecrübelerini paylaşan kıymetli arkadaşlara da teşekkürler.
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ipli jeton 2 hf.
Fatura olması değiştirmiyor. Yukarıda yazdığım gibi itiraz edilebilir. Daha sonra adamlar dava açarlarsa mahkemeye vereceğiniz cevap dilekçesinde ayrıntılı bir şekilde itirazınızı tekrarlarsınız.
İlamlı icra ve kambiyo senetlerine* mahsus icrada itiraz yoktur. Ancak borç ödenmiş ise dava açılarak borcun ödendiği kanıtlanırsa icra takibi iptal edilebilir.
*Kambiyo senetleri, çek, bono(halk diliyle senet), ve poliçedir. Bunlar dışında kambiyo senedi yoktur. Poliçeyi sigorta poliçesi ile karıştırmayın. O bu konu ile alakasız bir şey. Kambiyo senedi olan poliçe pratik hayatta kullanılmayan bir şey. Uygulamada ölü bir şey yani.
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ipli jeton 2 hf.
İlama ya da kambiyo senedine dayanmayan adi icrada itiraz herhangi bir şekle tabi değildir.
Alelade bir kağıda itiraz ediyorum diye yazıp imzalamak bile yeterlidir. İtirazınızda gerekçe göstermek, herhangi bir örneğe şablona uymak zorunda değilsiniz. Hatta itiraz zabıt katibi tarafından tutanağa geçirilmesi kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir. Belirli bir şablona uymak zorundasınız diyenler yalan söylüyor büyük olasılıkla sizden fazla para koparmak için bunu yapıyorlar. İtiraz dilekçesini kendiniz de yazabilirsiniz. Sadece itiraz ediyorum diye yazmanız fazlasıyla yeterli.
Yalnız itiraz ederken haklıysanız itiraz edin. Haksız yere itiraz ederseniz ve haksızlığınız ortaya çıkarsa %40 inkar tazminatı ödersiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Cem 2 hf. ipli jeton
Fatura olması değiştiriyormu peki. Yakın arkadaşımın başına geldi. Yaşlı babası kaldırımdan inerken araç çarğıyor, araç kiralıkmış. Ufak hasar oluşmuş, babası hastanede tedavi gördü ama şikayetçi olmadı, uğraşamam demiş zaten yaşlı. Zaten kiralayanda uğraşmak istemiyor. Ancak 1-2 ay sonra ilamsız icra ekinde fatura. Aracın tampon değişmiş boya vs. 2000 tl civarı birşeydi. İtiraz ettik, tanıdığım avukat arkadaşım, ki ücret falan mevzu bahis değil, belirli şablonda itirazımızı yaptık.
Aslında yalan beyan, mesnetten yoksun, sahte senet gibi ilamsız takiplerde taminat durumu yok mu.
Gerçi açsan ne olacak karşıda gariban biri üzerinden yaptıklarıdan neyini alacaksın.
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Cem 2 hf.
Bağlı bulunulan icra dairelerindeki nöbetçi icra dairesine itiraz edilmesi gerekiyor. İtiraz etmeye giderken elinin kolunuzu sallayarak gitmeyin, belirli bir formatı var, onu doldurup çıktısını alıp gidin. Hatta mümkünse avukata danışın. Nöbetçi icrada itiraz dilekçenizin alındığı tarihin olduğu kaşeli kopyasını mutlaka saklayın.
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ipli jeton 2 hf.
Mesleğim gereği bu icra işleri de yaptım.
İcra dairelerinin durumu içler acısı.
1-Uygulamada avukatlar icra takibi için icra programları kullanır. Normalde icra dairesince uyap sisteminde hazırlanması gereken ödeme/icra emri belgesi de avukatlar tarafından hazırlanır. İşte sorun burada başlamaktadır. Çünkü her programın çıkardığı ödeme emri farklı farklıdır. Bir standardı yoktur. Birçok ödeme emrinde normalde min. 12 punto yazılması gereken itiraza ilişkin notlar genellikle 8 punto gibi küçük fontlarla yazılmaktadır. Haliyle borçlunun* gözünden kaçmaktadır.
2- Uyap'ın olmadığı ödeme emirlerinin boş formların doldurulmasıyla hazırlandığı donemden kalan ödeme emirlerinde birçok gereksiz ayrıntı yer almaktadır. İcra emirleri sadeleştirilmelidir.
3-Uygulamada İcra takipleri Flash bellek içinde daireye ulaştırılmakta dairedeki memur belleği bilgisayara takarak avukatın hazırladığı xml dosyasını sisteme yükleyerek dosyayı açmaktadır. Adalet bakanlığının uyap sisteminin yüklü olduğu çok kritik verilere erişimi bulunan bir makineye dışarıdan getirilen Flash belleklerin takılmasına izin vermek skandaldır garabettir ne derseniz deyin. Normal bir ülkede yapılmaması gereken bir harekettir.
4-İcralarda katiplerin yazması gereken muzekkereler avukatlara hazırlatılmaktadır. Bu anayasadaki angarya yasağına aykırıdır. Kaldı ki bir çok müzekkerede yazım yanlışı, hukuki hatalar olabilmektedir. Abidik gubidik fontlarla hazırlanan müzekkerelere bile denk geldim. Devlet ciddiyetine uymayan bu durum sona erdirilmelidir.
Saygılar.
*Borçlu derken dosyaya göre sözde borçlu. Adamın gerçekten borcu olmayabilir.
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