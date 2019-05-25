Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi

Genel Yayın Yönetmeni
Tüketici Haklı Programında bu videoda konumuz Sahte Borç Bildirimi ile haksız kazanç elde eden dolandırıcılara karşı neler yapmamız gerektiği ve bu tehlikenin boyutları
Tüketici Haklı Programında bu videoda konumuz Sahte Borç Bildirimi ile haksız kazanç elde eden dolandırıcılara karşı neler yapmamız gerektiği ve bu tehlikenin boyutları
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Zaten vatandaşlık bilgilerimiz bile şuan torrentte indirirebilir durumda, biz hala kişisel bilgilerin gizliliğini konuşuyoruz şaka gibi.
Yasalardaki bu kadar açığı duyunca şimdi düşünüyorum videoyu yayınlamakla iyi mi kötü mü yaptınız?