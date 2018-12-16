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Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite

5 ay
26,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Türkçe Google Asistan olmak üzere gündemdeki yeni nesil telefon, mobil teknoloji ve diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta ülkemize giriş yapan Türkçe Google Asistan olmak üzere gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar. 

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baris007 5 ay
Telefonumda yok nerde bulamadim
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kaya0 5 ay
yalnız mesut cevik in saçlarına alışamayan bir ben miyim :) eski hali daha karizmatik duruyordu
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axellus1 5 ay
Maalesef uygulama yükleme ekranı bile gelmiyor
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axellus1 5 ay
Telefonum bu sürüm ile uygun değilmiş. Vodafona göre 4.5g yi de desteklemiyormuş. Bu arada telefon honor 10 :D
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khaos 5 ay axellus1
Bildiğim kadarıyla android 6 ve sonrasında sıkıntı yok google uygulaması üzerinden rahatlıkla kullanabilmeniz lazım.
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DH Misafiri 5 ay
Google asistan Hiç de beklenildiği gibi değil her seferinde mikrofon a dokunarak sesli komut veriyorsunuz.
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Johnnn 5 ay DH Misafiri
Yoo, siride ne kadar basman gerekiyorsa google'da da o kadar. Hey siri yerine "ok google" dediğinde eğer evdeysen ve güvenilir bölgedeyse, ya da evde google home hoperlörü falan gibi şeyler varsa direk sesinden senin sen olduğunu tanıyor. Hatta evdeki herkesi tanıyor ve onların telefonu ile işlem yapıyor.
Mesela eşim annemi ara dediğinde onun annesini onun telefonu üzerinden, ben annemi ara dediğimde benim annemi benim telefonumun üzerinden arıyor.
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cabriyo 5 ay
bize daha fazla reklam göstermenin yeni yolu.
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ertugrul_121 5 ay
samsung ilk önce turkiyedeki servıslerine ceki düzen versin samsung son 2 senede turkiyede servislerinden şikayetler arttı s7 s8 s9 not 4 5 6 gibi amoled ekranlarda kronık sıkıntı çıktı kullanıcı hatası deyip musteri suclayıp ayıplı malını yapmıyor
zaten bu kafayla son 2019 ceyrek ayında hısse ve satışta turkıye pazarında düşme yaşayacak
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oyyil 5 ay
Çok güzel olmuş daha iyi olacaktır,eksikleride var tespit ettiklerimi geri bildirimden gönderiyorum.
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matmuhendisi 5 ay
adamlar ar-ge yapıyor burdaki editör full israf diyip kesip atıyor
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StaatSanWalt 5 ay
Google asistan gayet başarılı, spotify "liste adı" aç diyorsun açıyor Şu tarihe şunu not al diyorsun alıyor vallahi yeni bir boyuta taşıdı telefon kullanma işini
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