Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Türkçe Google Asistan olmak üzere gündemdeki yeni nesil telefon, mobil teknoloji ve diğer gelişmeleri yorumluyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta ülkemize giriş yapan Türkçe Google Asistan olmak üzere gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.