Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta Türkçe Google Asistan olmak üzere gündemdeki yeni nesil telefon, mobil teknoloji ve diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ başta ülkemize giriş yapan Türkçe Google Asistan olmak üzere gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Mesela eşim annemi ara dediğinde onun annesini onun telefonu üzerinden, ben annemi ara dediğimde benim annemi benim telefonumun üzerinden arıyor.
zaten bu kafayla son 2019 ceyrek ayında hısse ve satışta turkıye pazarında düşme yaşayacak