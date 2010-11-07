Turkcell Superonline ile 100mbit fiber interneti konuştuk

İnternet bağımlıları için bir fenomen haline gelen Fiber Optik alt yapı üzerinden verilen 100Mbit internet bağlantısı, yeni nesilin ev alım veya kiralama kararlarında dahi etkili olabiliyor. Bu videomuzda alt yapı yatırımları hızla devam eden Turkcell Superonline ile Fiber Optik altyapıları ve gelecek planları üzerine konuşuyoruz.

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