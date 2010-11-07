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Turkcell Superonline ile 100mbit fiber interneti konuştuk

8 yıl
158,6b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İnternet bağımlıları için bir fenomen haline gelen Fiber Optik alt yapı üzerinden verilen 100Mbit internet bağlantısı, yeni nesilin ev alım veya kiralama kararlarında dahi etkili olabiliyor. Bu videomuzda alt yapı yatırımları hızla devam eden Turkcell Superonline ile Fiber Optik altyapıları ve gelecek planları üzerine konuşuyoruz.


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DH Misafiri 4 yıl
Bandwith throttling yapıp torrent hızını 10da 1 mertebesinde kısıyorlar mıymış onu da sorsaydınız.
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gs09gs09 6 yıl
adil kullanım kotası olduktan sonra bütün ISS aynı ttnetten vaz geçmem için bi sebeb yok :D ikisindede 50 gb geçtim mi düşüceğim hız 3 mbs :D bide hiç şikayetçimiz yok diyor yaw sen hangi forumlarda dolanıyosun :D yabancı forumlarda süper onlinena şikayet mi arıyon :D iki donanım yazılım sitesine gir TTnet+SÜperonline cart curt 6465496846976684345684684968 tane şikayet görürsün hız+kopma+akk bu sorunları aşın ondan sonra çıkıp konuşun
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gs09gs09 6 yıl
haha :D adil kullanım kotası olduktan sonra istersen 100mbs ver yada 1000000mbs ver ne farkeder hızım 100mbsden bi anda 3mbs düştükten sonra :D ne işime yarıyıcak bu internet
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umittsahin 7 yıl
Şu Türk Telekom yazarken markaya saygı olmaması tamam da, Türk kelimesine olsa da bazı arkadaslar baş harfini büyük yazmaya üşenmeseler keşke.
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taytaylan 7 yıl
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haker01 7 yıl
umittsahin

Şu Türk Telekom yazarken markaya saygı olmaması tamam da, Türk kelimesine olsa da bazı arkadaslar baş harfini büyük yazmaya üşenmeseler keşke.

Asıl böyle bir markanın başında TÜRK olması utandırıyor beni.
TT deyip geçiyorum ben. Bir Türk bir Türk e böyle hizmet vermez çünkü...
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umutarslan.com 8 yıl
eliniz enter'a gitmeden içerik bilgisayarınızda buluşuyor ne? yalana bak.salaklara böyle satış yapılır ancak.internetin çalışma protokolünü bilmiyormu bu bayan arkadaş.sinirlendim ya keşke izlemeseydim :D
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Klack 8 yıl

umutarslan.com

eliniz enter'a gitmeden içerik bilgisayarınızda buluşuyor ne? yalana bak.salaklara böyle satış yapılır ancak.internetin çalışma protokolünü bilmiyormu bu bayan arkadaş.sinirlendim ya keşke izlemeseydim :D

tüh ya keşke izlemeseydin gerçekten neden izledin ki ?
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umutarslan.com 8 yıl
hayatımda gördüğüm en iğrenç röportaj.Taşının demek ne ya.Siz alt yapı yapamıyorsunuz o zaman komple yurt dışına taşınalım.Allah bilir bunun kendi evinde fiber yoktur :D ama vardır parası iyi olan bir işte çalışıyor sitede oturuyordur.tt net'e telekoma kurban olun siz.Dağlardaki evlerde bile 8mbit kullandım.şimdi dedeme taşın mı diyecem ben? bunu telekomda yapabilir üç beş yere verir halleder ama adamlar herkesi düşünmüş.Türkiye de neden girişimciler alt yapıya girişmiyor merak ediyorum.Çok güzel para var bu işte.Benim az biraz param olsa bütün mahalleye fiber kablo çekerim :D
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Klack 8 yıl
Phantom cugum bi sayfalara bakarsan adamlar daha kullanmadan laf atmislar.. Yok 24 liraya varmista bilmem kac kati hizinda.. Falan filan bizim milletimiz boyle.. Begenmiyo eline gecenle yetinmiyor baska milletlere ozeniyor.. Yazik yani.. Yarini geceli cok oldu bu arada

He bide adam benim hakkimda demiski ya bu arkadas kendini ve bizi kandiriyo yada altyapisi saglam demis onuda acikliga vardirayim dedim
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PhantomX 8 yıl
Eline geçenle niye yetinsin ki senin 1/10'un kadar olan bir ülke senden uygun fiyatla internet veriyor, hem de daha geç başlamışlar bu işe sanırım.

Bizde 2007'de 100 TL ye 100/100mbit alırken, şimdi yasal olarak 599 TL ye 100/5mbit ancak alabiliyoruz. Uyandığım sabah internet hızım inşallah inmemiştir, inşallah Superonline başlatmaz bu ADİL uygulamayı, inşallah internet 5 yıl daha geriye gitmez diye korkuyla kullanıyoruz interneti.

4 yıl geçti nerdeyse, yayılma dışında hep geriye gitti iş hizmet, MH servisi, ve hat kalitesi anlamında. Verilen ürüne ise 1 gram yeni bir şey koymadılar, olan uploadu da geri aldılar, üstüne de adil kullanım koydular kağıt üstünde. Hayır IPTV filan diyorlar, korkuyorum millet IPTV yi açıcak 24/7, apartmandaki router başlıyacak zorlanmaya internet trafiğinden. (gerçi bunlar 3-5mbite dandirikten bir 1080p yayını dayarlar bişeycik olmaz).

Üstüne bir de satıcı ekibin "adil kullanım yok, bilmiyorum öyle bir şey, düşmeyecek hiç hız, düşerse 10mbite düşer, düşmez korkmayın" gibi yasal olmayan yalanlar söylemesi yeni üye insanları çileden çıkartıyor, işin gerçeğini öğrenince.

Fiber ürün olarak ADSL'den iyi olabilir ama gidip de ADSL ile benzer fiyatlara çok yakın hızlarda tarifeler çekmek marifet olmuyor, olan benim vatandaşıma oluyor.

Superonline TTNet'i egale etse ileri bir tarihte, babalarının hayrına 100/5 tarifesini 100/100 veya 1000/100 hızına çıkartır mı aynı fiyata? Asla yapmaz, rakibi kalmayınca adil kullanımı da dayar, zammı da yapar, hızları da indirir. P2P yi, rapidi, hot_file'ı throttle eder, elinden geleni ardına koymaz 100mbit hattı 5000 kişiye 100mbit olarak paylaştırır.

Madem rekabet yok doğru düzgün ülkemizde, tüketici olarak daha fazlasını talep etmek ve diğer ülkelere özenmek, para hırsı bürümüş oligopol Türk internet sağlayıcılarını sıkıştırmak bence tek çaremiz.

Yani TTNet'i olan tepki olarak Superonline Fibere, KabloTV (Uydunet'e) geçsin, ama Superonline fiberi olan da boş boş beklemesin, yoksa 2 paragraf üstte yazdıklarımı aynen yapar bunlar. (Örneğin 100mbit dahil bütün upload hızları 1mbite inmiştir diye fatura gönderip, daha sonra özür dileriz "sistem hatası" diye geri alıyorsa Superonline, gelecek hakkında ümitli olamıyorum).
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Haplo 8 yıl
hangi alt yapı yatırımı? Bundan 5 sene önceki fiber internet sunduğu birkaç mahalle ve birkaç site dışında ne kadar gelişti? O kadar başvuruda bulundum, mailler yolladım bakın dedim burda şu kadar alan içinde şu kadar blok şu kadar daire var, şu kadar metre ilerde şu sitesi var, şu kadar metre yürüyüş mesafesinde şu kalıcı konutları var bin tane daire var en azından dedim dinletemedim. İnsan pazar araştırması için birilerini gönderir en azından. Bana sadece başvuruda bulunmamı ve bölgeme internet geldiği zaman mail ile bildirileceği haber edildi. Ben yüzlerce kapı dolaşıp superonline fiber internet reklamı yapamam ya sizde başvurun hızlı internetimiz olsun diye..
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Klack 8 yıl
durun arkadaşlar sakin olun ss lerle geliyorum hani halaaa şu adil kullanım meselesini sürdürenler varya bide inanmayanlar onlara göstericem şimdi adil kullanımı..

edit: ekleme

adamları ezip durdunuz sayfalarca alın kanıtı..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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@RİF_D 8 yıl
Bizim mahalleyede döşüyorlardı bunu, turuncu kablo filan, kaç paraymış diye bi sorayım dedim Cuma çıkışı, "aa ağbi biz döşüyoruz fiyat ne bilmeyiz, ama çok hızlı bu 100 kat filan" dedi, benden 10 yaş büyük bi ağbi
bende "ulan ben senden gencim, döşerken döşüyonuz, faturayıda 100 kat döşersiniz artık..." demedim tabi. "Kolay gelsin" diyip döşenmis kablolara baka baka evimin yolunu tuttum. Ama baya hızlıymış, bütçeme uygun olsada kullansam.
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Nevfel 8 yıl
Bizede gelse de kurtulsak şu telekomdan.
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Klack 8 yıl
Montevo nickli arkadasim fiber kullandin mi hic sen.. Gelmis burda konusuyorsun burda bana adil kullanim falan birseylerden bahsediyorsun.. Superonline bolumune girde bak adil kullanimdan madur olan var mi.. Kimse yok.. Canimi sikma benim

Cogu arkadas bos bos satirlarca yazi yazmis bununla ilgili girin bakin benim actigim basliga magdur var mi.. Ben 200gb dl yaptim her ay ortalama nisan 2010 dan beri hizim falan dusmedi.. Sen benzine 1.5tl mi veriyorsun sankide fiberi 25 tl ye istiyorsun.. Sanki senin ulkende japon teknolojisi varda senden gizliyorlar..

Bidahada bilip bilmeden konusmayin deneyip gormeden adamlara laf atmayin hizmeti super kalitesi super gecmeyi dusunenler beklemesin..
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Aydindril 8 yıl
ya bu türkiyeyi neden böyle ülkelerle kıyaslıyorsunuz hiç mi mantığınızla hareket etmezsiniz anlamıyorum ya. Japonya nerde türkiye nerde. Böyle bi saçmalık olabilir mi ya. O zaman japonya 1 gbit 100 tl veriyo türkiyede vermeli. Yahu kardşim japonyanın yaptığını DÜNYADA YAPAN YOK. bunu bi araştırda ondan sonra konuş. enteresan hakketen. Japonlar ın yaptığını yapan 1 tane ülke göster. ABD de bile onlardaki bağlantı omurga yok...

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PhantomX 8 yıl
Bekomu

Montevo nickli arkadasim fiber kullandin mi hic sen.. Gelmis burda konusuyorsun burda bana adil kullanim falan birseylerden bahsediyorsun.. Superonline bolumune girde bak adil kullanimdan madur olan var mi.. Kimse yok.. Canimi sikma benim

Bidahada bilip bilmeden konusmayin deneyip gormeden adamlara laf atmayin hizmeti super kalitesi super gecmeyi dusunenler beklemesin..


SOL hizmete epic fail derim sahsen. Superonline bolumune girde bak demissiniz, bence kendiniz girin de bakin, son 1 yildir okumuyorsunuz heralde
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montevo 8 yıl

Bekomu

Montevo nickli arkadasim fiber kullandin mi hic sen.. Gelmis burda konusuyorsun burda bana adil kullanim falan birseylerden bahsediyorsun.. Superonline bolumune girde bak adil kullanimdan madur olan var mi.. Kimse yok.. Canimi sikma benim

Cogu arkadas bos bos satirlarca yazi yazmis bununla ilgili girin bakin benim actigim basliga magdur var mi.. Ben 200gb dl yaptim her ay ortalama nisan 2010 dan beri hizim falan dusmedi.. Sen benzine 1.5tl mi veriyorsun sankide fiberi 25 tl ye istiyorsun.. Sanki senin ulkende japon teknolojisi varda senden gizliyorlar..

Bidahada bilip bilmeden konusmayin deneyip gormeden adamlara laf atmayin hizmeti super kalitesi super gecmeyi dusunenler beklemesin..



100/100 mbitlik fiber kullanıyoru m iş yeirnde .evdeki aylık ortalalm,4 mbit ile, 700 gbyi buluyor.ve hiçbirşey omadı 1 yıldır.süperin sitesinde e adil kullanım var diyor.yuakrda verdiğim linkte de yien dh deki arkadşaların adil kullanım çin başlattıkları hareket var.tt de de 15 gb yi geçtim hzım düşmedi diyenelr var.duymuşsundur.afedersinde gelip dövecek misin canıma sıka felan diyrsun,kimsenin canını sıktığım ettiğim yok.herkes dem vuruyor operatörlerden ama kullanmaya devam ediyor.millet kendi kendini sıkıyor.fiyatlar yüksek ,en yükseği bizde diyorum gelmiş abana sen düşük mü istiyorsun diyorsun.nasl bi mantıkla cevapladın anlamadım.benim sıkıntım insanlara limitsiz sınırsız diye paket satıp sonrdan yok adildi yok şuydu buydu diye dolandırıcılık yapmaları.ayrıca kullanıcıların yok şuakdar etkileniyecek peki niye çıkarıyorsun.ozaman etkilenen kesmi dolandırmış oluyorsun.hizmete diyecek bişeyim yk ama yaygınlaştıkça su koyuveriyor.youtubedeki videoda dediği gibi 100 mbit ile tavla oynayanlar dışarı çıksın.uslubunada dikket et mahalle ortasında kavga etmiyorsun.
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