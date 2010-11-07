Turkcell Superonline ile 100mbit fiber interneti konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
İnternet bağımlıları için bir fenomen haline gelen Fiber Optik alt yapı üzerinden verilen 100Mbit internet bağlantısı, yeni nesilin ev alım veya kiralama kararlarında dahi etkili olabiliyor. Bu videomuzda alt yapı yatırımları hızla devam eden Turkcell Superonline ile Fiber Optik altyapıları ve gelecek planları üzerine konuşuyoruz.
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Asıl böyle bir markanın başında TÜRK olması utandırıyor beni.
TT deyip geçiyorum ben. Bir Türk bir Türk e böyle hizmet vermez çünkü...
tüh ya keşke izlemeseydin gerçekten neden izledin ki ?
He bide adam benim hakkimda demiski ya bu arkadas kendini ve bizi kandiriyo yada altyapisi saglam demis onuda acikliga vardirayim dedim
Bizde 2007'de 100 TL ye 100/100mbit alırken, şimdi yasal olarak 599 TL ye 100/5mbit ancak alabiliyoruz. Uyandığım sabah internet hızım inşallah inmemiştir, inşallah Superonline başlatmaz bu ADİL uygulamayı, inşallah internet 5 yıl daha geriye gitmez diye korkuyla kullanıyoruz interneti.
4 yıl geçti nerdeyse, yayılma dışında hep geriye gitti iş hizmet, MH servisi, ve hat kalitesi anlamında. Verilen ürüne ise 1 gram yeni bir şey koymadılar, olan uploadu da geri aldılar, üstüne de adil kullanım koydular kağıt üstünde. Hayır IPTV filan diyorlar, korkuyorum millet IPTV yi açıcak 24/7, apartmandaki router başlıyacak zorlanmaya internet trafiğinden. (gerçi bunlar 3-5mbite dandirikten bir 1080p yayını dayarlar bişeycik olmaz).
Üstüne bir de satıcı ekibin "adil kullanım yok, bilmiyorum öyle bir şey, düşmeyecek hiç hız, düşerse 10mbite düşer, düşmez korkmayın" gibi yasal olmayan yalanlar söylemesi yeni üye insanları çileden çıkartıyor, işin gerçeğini öğrenince.
Fiber ürün olarak ADSL'den iyi olabilir ama gidip de ADSL ile benzer fiyatlara çok yakın hızlarda tarifeler çekmek marifet olmuyor, olan benim vatandaşıma oluyor.
Superonline TTNet'i egale etse ileri bir tarihte, babalarının hayrına 100/5 tarifesini 100/100 veya 1000/100 hızına çıkartır mı aynı fiyata? Asla yapmaz, rakibi kalmayınca adil kullanımı da dayar, zammı da yapar, hızları da indirir. P2P yi, rapidi, hot_file'ı throttle eder, elinden geleni ardına koymaz 100mbit hattı 5000 kişiye 100mbit olarak paylaştırır.
Madem rekabet yok doğru düzgün ülkemizde, tüketici olarak daha fazlasını talep etmek ve diğer ülkelere özenmek, para hırsı bürümüş oligopol Türk internet sağlayıcılarını sıkıştırmak bence tek çaremiz.
Yani TTNet'i olan tepki olarak Superonline Fibere, KabloTV (Uydunet'e) geçsin, ama Superonline fiberi olan da boş boş beklemesin, yoksa 2 paragraf üstte yazdıklarımı aynen yapar bunlar. (Örneğin 100mbit dahil bütün upload hızları 1mbite inmiştir diye fatura gönderip, daha sonra özür dileriz "sistem hatası" diye geri alıyorsa Superonline, gelecek hakkında ümitli olamıyorum).
edit: ekleme
adamları ezip durdunuz sayfalarca alın kanıtı..
Cogu arkadas bos bos satirlarca yazi yazmis bununla ilgili girin bakin benim actigim basliga magdur var mi.. Ben 200gb dl yaptim her ay ortalama nisan 2010 dan beri hizim falan dusmedi.. Sen benzine 1.5tl mi veriyorsun sankide fiberi 25 tl ye istiyorsun.. Sanki senin ulkende japon teknolojisi varda senden gizliyorlar..
Bidahada bilip bilmeden konusmayin deneyip gormeden adamlara laf atmayin hizmeti super kalitesi super gecmeyi dusunenler beklemesin..
SOL hizmete epic fail derim sahsen. Superonline bolumune girde bak demissiniz, bence kendiniz girin de bakin, son 1 yildir okumuyorsunuz heralde
100/100 mbitlik fiber kullanıyoru m iş yeirnde .evdeki aylık ortalalm,4 mbit ile, 700 gbyi buluyor.ve hiçbirşey omadı 1 yıldır.süperin sitesinde e adil kullanım var diyor.yuakrda verdiğim linkte de yien dh deki arkadşaların adil kullanım çin başlattıkları hareket var.tt de de 15 gb yi geçtim hzım düşmedi diyenelr var.duymuşsundur.afedersinde gelip dövecek misin canıma sıka felan diyrsun,kimsenin canını sıktığım ettiğim yok.herkes dem vuruyor operatörlerden ama kullanmaya devam ediyor.millet kendi kendini sıkıyor.fiyatlar yüksek ,en yükseği bizde diyorum gelmiş abana sen düşük mü istiyorsun diyorsun.nasl bi mantıkla cevapladın anlamadım.benim sıkıntım insanlara limitsiz sınırsız diye paket satıp sonrdan yok adildi yok şuydu buydu diye dolandırıcılık yapmaları.ayrıca kullanıcıların yok şuakdar etkileniyecek peki niye çıkarıyorsun.ozaman etkilenen kesmi dolandırmış oluyorsun.hizmete diyecek bişeyim yk ama yaygınlaştıkça su koyuveriyor.youtubedeki videoda dediği gibi 100 mbit ile tavla oynayanlar dışarı çıksın.uslubunada dikket et mahalle ortasında kavga etmiyorsun.