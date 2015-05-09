Turkcell T60 video ön inceleme: Yeni fiyat/performans telefonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Turkcell yeni akıllı telefon modeli T60'ı duyurdu. Snapdragon 615 işlemci,microSD hafıza kartı desteği ve diğer detayları ile dikkat çeken Android 5.0.2 işletim sistemli telefonun merak edilen detayları videomuzda.
Fiyat konusuna da açıklık getirelim. Turkcell, T60'ı 799TL'lik bir fiyat ile ön siparişe sunuyor. Daha sonrasında fiyatın yükselebileceği ama hiç bir zaman 999TL'nin üzerinde olmayacağı ifade edildi.
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Kesinlikle haklısın dostum. Zte Blade S6 modelinin (yani bu telefonun aslı) yabancı kullanıcı yorumlarından okuduğum kadarıyla kronik bir gps sorunu var.
Arka ve ön kapağı tasarlayan Turkcell mühendisleri bu sorunu gidermiş mi merak ediyorum.
Erdi Bey "detaylı" incelemenizde buna değinirseniz sevinirim.
Mühendislerin yerine dh foruma sorsalar bundan daha iyi ve performanslı bir cihaz ortaya çıkardı heralde