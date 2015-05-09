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Turkcell T60 video ön inceleme: Yeni fiyat/performans telefonu

4 yıl
75,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell yeni akıllı telefon modeli T60'ı duyurdu. Snapdragon 615 işlemci,microSD hafıza kartı desteği ve diğer detayları ile dikkat çeken Android 5.0.2 işletim sistemli telefonun merak edilen detayları videomuzda.
Fiyat konusuna da açıklık getirelim. Turkcell, T60'ı 799TL'lik bir fiyat ile ön siparişe sunuyor. Daha sonrasında fiyatın yükselebileceği ama hiç bir zaman 999TL'nin üzerinde olmayacağı ifade edildi.
 

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csnlarry 4 yıl en beğenilen
dewilx
detaylı incelemede gps testine ayrıca özen gösterin lütfen.zte blade s6nın gps sorunları yaşadığı yazılıyor yabancı forumlarda

Kesinlikle haklısın dostum. Zte Blade S6 modelinin (yani bu telefonun aslı) yabancı kullanıcı yorumlarından okuduğum kadarıyla kronik bir gps sorunu var.
Arka ve ön kapağı tasarlayan Turkcell mühendisleri bu sorunu gidermiş mi merak ediyorum.
Erdi Bey "detaylı" incelemenizde buna değinirseniz sevinirim.
dewilxdetaylı incelemede gps testine ayrıca özen gösterin lütfen.zte blade s6nın gps sorunları yaşadığı yazılıyor yabancı forumlardaK...
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Nehalem 4 yıl
Telefon ZTE'nin Blade S6 ise bu turkcellin 700-800 mühendisi nerde çalışma yapmış?
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ali guler 4 yıl Nehalem
Nehalem
Telefon ZTE'nin Blade S6 ise bu turkcellin 700-800 mühendisi nerde çalışma yapmış?

Mühendislerin yerine dh foruma sorsalar bundan daha iyi ve performanslı bir cihaz ortaya çıkardı heralde
NehalemTelefon ZTE'nin Blade S6 ise bu turkcellin 700-800 mühendisi nerde çalışma yapmış?Mühendislerin yerine dh foruma sorsal...
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konia 4 yıl
3G üzerinden görüntülü konuşma özelliği var dediler fakat yokmuş, tam bir hayal kırıklığı. Cihazın tanıtım kataloğunda var diye de yazmışlar. İnsanları kandırmaktan başka bişey bilmiyorlar.
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DH Misafiri 4 yıl
faturaya ek bende t60 almak istiyorum ama kararsız kaldım.1050 e geldiğini söylediler t60 telefonun..sizce eder mi?başka bir telefon mu bakayım*
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DH Misafiri 4 yıl
telefon çok güzel ama işlemcisi yüzünden galiba oyun oynamadan bile ısınıyo sadece ısı problemi var yoksa güzel telefon
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DH Misafiri 4 yıl
kesinlikle almayın ben hiç memnun değilim hiç bir programı calışmıyo
yazılımı 5 para etmez
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PyRRhiC 4 yıl
Arkadaşlar bu cihazı Vodafone Smart 6 ile kıyasladığınızda hangisi ağır basıyor ? Ön siparişle 699 TL ye satılıyor Smart 6.
Artı ve eksi yönlerini paylaşırsanız sevinirim.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu dun teslim aldım ilk izlenimlerim olumlu kamera hız performans yeterli fakat kullanım esnasında arka kapak pil kısmı bana cok ısınıyor geldi:(
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ironman 4 yıl


Şarz nasıl gidiyor
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emurat 4 yıl DH Misafiri
Arkadaşlar rehberde şebeke üzerinden görüntülü arama varmı acaba?
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Batuist 4 yıl
bildiğin çöp
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Görmebak 4 yıl
T50 tasarım olarak daha iyi ancak telefonu elinize aldığınızda adeta bir oyuncak telefonmuş hissi veriyor o derece kötü bir plastik kullanılmıştı. T60 ta tasarımı değiştirmeleri güzel olmuş.
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ironman 4 yıl
Hala yok piyasada
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ynsylkn 4 yıl
lütfen arka planda çalan soundtrack bilen varsa söylesin :-( çoktan arıyorum bu soundtrackı :-(
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Revenge_ 4 yıl
Donanım iyi olsa da güncelleme desteği yok. Bu durumu göz önünde bulundurmak gerek
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Petrichor 4 yıl
arkadaşlar ön siparişi sadece turkcell aboneleri mi verebiliyor?
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