Turkcell T60 video ön inceleme: Yeni fiyat/performans telefonu

Turkcell yeni akıllı telefon modeli T60'ı duyurdu. Snapdragon 615 işlemci,microSD hafıza kartı desteği ve diğer detayları ile dikkat çeken Android 5.0.2 işletim sistemli telefonun merak edilen detayları videomuzda.

Fiyat konusuna da açıklık getirelim. Turkcell, T60'ı 799TL'lik bir fiyat ile ön siparişe sunuyor. Daha sonrasında fiyatın yükselebileceği ama hiç bir zaman 999TL'nin üzerinde olmayacağı ifade edildi.