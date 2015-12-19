Turkcell'in 4.5G hız testine katıldık; İşte tüm detaylar!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
1 Nisan 2016 ile birlikte ülkemizde 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Peki yeni mobil iletişim teknolojisi neler vaad ediyor, hangi hızları göreceğiz yeni tarif seçenekleri olacak mı ?
1 Nisan 2016 ile birlikte ülke olarak 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Turkcell düzelediği basın toplantısında 4.5G'nin ne düzeyde hız vaad edeceğine dair bazı demolar gerçekleştirdi. Biz de mikrofonumuzu Turkcell'e uzattık ve merak ettiğimiz 4.5G sorularını sorduk, iyi seyirler.
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Herşeyi geçtim tamam hiçbirşey yapma ama bari fiyatları düşür bana 3mbit akkli interneti 10 liradan ver en azından kendimizi enayi gibi hissetmeyelim.Hem rezil bir hizmet sunuyorlar hemde pahalıya satıyorlar iki ucu boklu değnek elle tutulur bir yanı yok.
Turkcell kafasi soyle isler.
1GB Sinirsiz 1200mbps e kadar(asimdan sonra 96kbps)
Bosu bosuna 4G uydu attik felan ümitlenmeyin beyler internet ne ucuzlar nede duzgun bir uygulama gelir