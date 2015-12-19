Turkcell'in 4.5G hız testine katıldık; İşte tüm detaylar!

1 Nisan 2016 ile birlikte ülkemizde 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Peki yeni mobil iletişim teknolojisi neler vaad ediyor, hangi hızları göreceğiz yeni tarif seçenekleri olacak mı ?

1 Nisan 2016 ile birlikte ülke olarak 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Turkcell düzelediği basın toplantısında 4.5G'nin ne düzeyde hız vaad edeceğine dair bazı demolar gerçekleştirdi. Biz de mikrofonumuzu Turkcell'e uzattık ve merak ettiğimiz 4.5G sorularını sorduk, iyi seyirler.