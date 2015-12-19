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Turkcell'in 4.5G hız testine katıldık; İşte tüm detaylar!

3 yıl
34,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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1 Nisan 2016 ile birlikte ülkemizde 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Peki yeni mobil iletişim teknolojisi neler vaad ediyor, hangi hızları göreceğiz yeni tarif seçenekleri olacak mı ?
1 Nisan 2016 ile birlikte ülke olarak 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Turkcell düzelediği basın toplantısında 4.5G'nin ne düzeyde hız vaad edeceğine dair bazı demolar gerçekleştirdi. Biz de mikrofonumuzu Turkcell'e uzattık ve merak ettiğimiz 4.5G sorularını sorduk, iyi seyirler.
 

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awolfinsky 3 yıl en beğenilen
Eşşek yüküyle para kazanıyorlar ama altyapıya yatırım sıfır.Sözde 16 mbit gerçekte 3mbit olan internete 65 lira para ödüyorum bu internetin max ederi 10 liradır.Geriye kalan parayı bunlar ne yapıyorlar hani altyapıya felan yatırım yapsalar anlıyacam ama.Bu firmalar neredeyse 20 yıldır piyasadalar ve net hizmeti veriyorlar ulan hanginiz çıkıpta şu müşteriye sınırsız kaliteli internet verelim diye yatırım yaptı ? Neymiş akk olmazsa sistem çökermiş ulan yabancılarda niye çökmüyor yada 200 liraya akksiz internet satıyorsun demek ki parayı verince sistem çökmüyormuş !

Herşeyi geçtim tamam hiçbirşey yapma ama bari fiyatları düşür bana 3mbit akkli interneti 10 liradan ver en azından kendimizi enayi gibi hissetmeyelim.Hem rezil bir hizmet sunuyorlar hemde pahalıya satıyorlar iki ucu boklu değnek elle tutulur bir yanı yok.
Eşşek yüküyle para kazanıyorlar ama altyapıya yatırım sıfır.Sözde 16 mbit gerçekte 3mbit olan internete 65 lira para ödüyorum bu internetin max ederi 10 liradı...
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Yanıtla +108
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ressi1 3 yıl
1200mbps e ciksalar ne olcak?

Turkcell kafasi soyle isler.

1GB Sinirsiz 1200mbps e kadar(asimdan sonra 96kbps)

Bosu bosuna 4G uydu attik felan ümitlenmeyin beyler internet ne ucuzlar nede duzgun bir uygulama gelir
1200mbps e ciksalar ne olcak?Turkcell kafasi soyle isler.1GB Sinirsiz 1200mbps e kadar(asimdan sonra 96kbps)Bosu bosuna 4G uydu...
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Nike 3 yıl
Önce o elini cebinden çıkar İlker Kuruöz topluluğa ve müşteriye hitap edeceksin hale bak. Birde daha doğru dürüst 3G veremiyorken 4.5G nasıl olacak merakla bekliyorum.
Önce o elini cebinden çıkar İlker Kuruöz topluluğa ve müşteriye hitap edeceksin hale bak. Birde daha doğru dürüst 3G veremiyorken 4.5G nasıl olacak merakla b...
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imoox 3 yıl
arkadaşlar konuşmayı dinlediyseniz konuşan Turkcell yetkilisi arkadaş 3G'de 65 Mbit hızları veriyoruz diyor. Komedi gibi. Şimdi cep telenumdan test yaptım 6.61 Mbit çıktı. (hattım Turkcell). Yani arkadaşın bahsettiği 4,5G hızının 10'da biri. Bu demek oluyor ki 4,5G'de 375 Mbit hız sağlayacağız diyor yani şu anki tabloya göre 37,5 Mbit hız ancak verecekler. Kimse kimseyi kandırmasın...Burası Türkiye...
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DH Misafiri 3 yıl
4.5g yi çikarmaniz iyi ama
kota var ne olacak
daha fazla kullanıcıları sömüreceksiniz

dalga mı geçiyorsunuz insanlarla
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xkanax 3 yıl
3g geleli yÄ±llarrrrrrrr oldu.
Åuan operatÃ¶rlerin 3g kapsama alanÄ± nasÄ±l?
Tabiki ilk yillardaki gibi.

YÄ±l olmuÅŸ 2015 4.5g diyorlar. Ama ankaranin gÃ¶beÄŸinde 2g Ã§ekiyo Ã§oÄŸu zaman.

En azÄ±ndan 4.5g gelirse 3g kullanacagimz alanlar artar.
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xkanax 3 yıl
3g geleli yÄ±llarrrrrrrr oldu.
Åuan operatÃ¶rlerin 3g kapsama alanÄ± nasÄ±l?
Tabiki ilk yillardaki gibi.

YÄ±l olmuÅŸ 2015 4.5g diyorlar. Ama ankaranin gÃ¶beÄŸinde 2g Ã§ekiyo Ã§oÄŸu zaman.

En azÄ±ndan 4.5g gelirse 3g kullanacagimz alanlar artar.
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NurullahGüney 3 yıl
siz hele bi hata yapıp kotayı kaldırın 400 torrenti bağlayıp indirip indirip silmezsem adam değilim . şeref yoksunu internet sağlayıcıları .
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HaciTTOR 3 yıl
4.5g ile zerre kadar ilgilenmiyorum altyapımız yetmez. Benim tek sevindiğim 4.5g çıkınca 3g'nin daha stabil çalışacak olması. Bu sektörde işler maalesef böyle yürüyor (Türkiye gerçekleri)

NOT : 4g destekli telefon kullanmaktayım.
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Forvenor 3 yıl
Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ? Kota ?
Kazık Fiyat ? Verilmeyen Hizmet ? Fiber hızı yok ama fiber hızındaki rakamlarla fatura ?
Vodafone , Avea , Turkcell , TTnet hepsi aynı inşallah batarsınız en azından halk almadığı bir şeyin karşılığında sonu gelmeyen paralar ödemez...
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nefendim 3 yıl Forvenor
Kontra
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Firaristt 3 yıl
Bir hız testi yapınca kota bitecek yakında. Sadece 3 ay kaldı.
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Mr.ED 3 yıl
7.2 mbs internete 25 lira istiyorlar. Hız 150 ile 450 mbs arası çıkacak sözde. O zaman kotayı da yapacaksın 50 gb. 1 gb ile şu kadar video vs izlenir diyor. Ulan tost makinesiyle çekilen videoları mı örnek veriyorsun. qhq panel telefonları satmayı biliyorsun ama 4k video izleyebileceğimiz (720p razı millet) internet hizmeti vermiyorsun. Yılda milyonlarca lira kar etmesini biliyor ama söz hizmet kalitesine gelince alt yapı yetersiz.

Düzenleme: Arkadaşlar bugün okuduğum habare göre BTK başkanı hizmet sağlayıcıların bu yıl kar olarak 10 milyar dolar yaptığını açıklamış. 1.5M dolarlık da yatırım yapmışlar. Gördüğünüz gibi adamların kurduğu sömürü sistemi ne kadar güzel işliyor Bir de utanmadan şikayetlerin oranı azalmış demiş demeçlerinde.
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kont_andre 3 yıl
Baz istasyonlarının %95'i hala radyo haberleşmesiyle birbirine bağlı.Radyolar da 150mb maksimum hız sunabiliyor (bazıları çift radyo ile bağlı).Üstelik yağmur ve karda bu değer bile düşüyor.Büyük şehirlerin birkaç yoğun noktasında reklam icabı olacak bu 4,5g.Turkcell'in fiber kabloları nadir yerlerde mevcut.Turktelekomun her tarafta fiberi var sayılır.Yani bu durumda avea daha hızlı ayak uyduracak gibi görünüyor.Bakalım zamanla anlarız.
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ipli jeton 3 yıl kont_andre
Onun da bazı yok. İstediği kadar hızlı olsun. İhtiyaç olduğunda 2g ye talim edeceksek kalsın.
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