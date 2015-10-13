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Turkcell'in çiftçilere özel servisleri mercek altında

3 yıl
12,9b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mevimsel risklere bağlı olarak üretim verimliliği dalgalanmalar yaşayan tarım endüstrisi, diğer sektörler kadar teknolojiden istifade edemese de bu zamanla değişecek gibi görünüyor. Turkcell'in çiftçiler için sunduğu yeni servis ve hizmetlerle, profesyonel destek alıp üretim sürecindeki riskleri minimize edebilmek mümkün. Üstelik yeni teknolojiler sayesinde trafo hırsızlığı gibi önemli bir soruna da çözüm getiriliyor. Tüm detayları bu videomuzda sizler için bir araya getirdim.
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Mihrali Bey 3 yıl
Turkcell önce özgür medyayı sansürlemeyi, yardım kuruluşunun SMS bağış hizmetini iptal etmeyi bıraksın. Avea ve Turkcell, bunlar yandaş kuruluşlar. Hukuku, demokrasiyi hiçe sayan, Ortadoğu şirketleri. Forever Vodafone :D
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aycibin 3 yıl
adını da "Akcell" koyun tam olsun.adamlar kendi borularını öttürmek için neler yapıyor bakın.ne yöneticisi kaldı ne icra kurulu kaldı.hepsini yolladılar.böyle pretisjli bir şirketi bu hale getirdilerya yazık yazık.

"SPK, Turkcell’de ihtilaflı taraflardan 3 yönetim kurulu üyesini görevden alarak yerine Ahmet Akça ve eski bakanlardan Atilla Koç ile Mehmet Hilmi Güler’i geçici olarak atadı.Yönetim kurulunda karar almak için salt çoğunluk yerine 7 üyeden 5'inin onayına ihtiyaç duyulan Turkcell'de atanan üç yeni isim ile yönetim kurulunda da karar çıkartılacak çoğunluk sağlanmış oldu.

...Şirket’in yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bülent ERGİN (Çukurova Grubu), Tero Erkki KIVISAARI (Sonera) ve Oleg Adolfoviç MALIS’in (Altimo) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu üyeliği görevinden alınarak yerlerine Ahmet AKÇA, Atilla KOÇ ve Mehmet Hilmi GÜLER’in atanmasına,..."

kaynak: hurriyet.com.tr/...
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Glitz 3 yıl
Turkcell'in çiftlere özel servisleri mercek altında diye okudum ya.
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