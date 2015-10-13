Turkcell'in çiftçilere özel servisleri mercek altında

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Mevimsel risklere bağlı olarak üretim verimliliği dalgalanmalar yaşayan tarım endüstrisi, diğer sektörler kadar teknolojiden istifade edemese de bu zamanla değişecek gibi görünüyor. Turkcell'in çiftçiler için sunduğu yeni servis ve hizmetlerle, profesyonel destek alıp üretim sürecindeki riskleri minimize edebilmek mümkün. Üstelik yeni teknolojiler sayesinde trafo hırsızlığı gibi önemli bir soruna da çözüm getiriliyor. Tüm detayları bu videomuzda sizler için bir araya getirdim.