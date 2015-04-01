Türkiye neden karanlıkta kaldı? 31 Mart 2015 elektrik kesintisini değerlendirdik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
31 Mart 2015... Bu tarih, belki bir daha asla yaşanmayacak ama aynı zamanda hiç unutulmayacak bir elektrik kesintisiyle tarihte kendisine yer bulacak. Ülkenin neredeyse tamamı saatlerce elektriksiz kaldı. Konuyla ilgili olarak her kafadan bir ses çıkıyor ama acaba işin aslı ne olabilir ? Milyonları etkileyen elektrik kesintilerinin dünyadaki durumu ne, benzer olaylar hangi ülkelerde ve ne büyüklükte yaşanmış ? Hepsini bu videoda sizler için değerlendirdik. İyi seyirler.
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Yalan konuşmuyorsun ama boş konuşuyorsun :) aynı sitede MHP ve CHP reklamı da vardı. Neden görmedin acaba? İşine mi gelmedi :)
34 yaşındayım, tüm ülkede elektrik kesintisi hiç görmedim. Şehirde gider eyvallah da ülke genelinde kesinti ne oluyor? 34 yılda ki bunun 20 yılı 80 ve 90 lar hiç olmayan birşeyin dün olması garip değil mi? Ve daha garibi açıklama yapmaya bile zahmet etmiyorlar...