Türkiye neden karanlıkta kaldı? 31 Mart 2015 elektrik kesintisini değerlendirdik

31 Mart 2015... Bu tarih, belki bir daha asla yaşanmayacak ama aynı zamanda hiç unutulmayacak bir elektrik kesintisiyle tarihte kendisine yer bulacak. Ülkenin neredeyse tamamı saatlerce elektriksiz kaldı. Konuyla ilgili olarak her kafadan bir ses çıkıyor ama acaba işin aslı ne olabilir ? Milyonları etkileyen elektrik kesintilerinin dünyadaki durumu ne, benzer olaylar hangi ülkelerde ve ne büyüklükte yaşanmış ? Hepsini bu videoda sizler için değerlendirdik. İyi seyirler.

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