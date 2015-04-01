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Türkiye neden karanlıkta kaldı? 31 Mart 2015 elektrik kesintisini değerlendirdik

4 yıl
53,3b
1
Alternatif Enerji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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31 Mart 2015... Bu tarih, belki bir daha asla yaşanmayacak ama aynı zamanda hiç unutulmayacak bir elektrik kesintisiyle tarihte kendisine yer bulacak. Ülkenin neredeyse tamamı saatlerce elektriksiz kaldı. Konuyla ilgili olarak her kafadan bir ses çıkıyor ama acaba işin aslı ne olabilir ? Milyonları etkileyen elektrik kesintilerinin dünyadaki durumu ne, benzer olaylar hangi ülkelerde ve ne büyüklükte yaşanmış ? Hepsini bu videoda sizler için değerlendirdik. İyi seyirler.
 

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Speed-Step 4 yıl en beğenilen yenerbalcı
yenerbalcı
bu videoyu hazırlamak nereden aklınıza düştü kim akıl verdi akp den kaç para aldınız
Avrupa da kaç yılında ülkede böyle bir elektrik kesintisi oldu (Geçen sene Melih G. reklamını bu siteye koymadınız mı yalan söylüyorsam söyleyin)


Yalan konuşmuyorsun ama boş konuşuyorsun :) aynı sitede MHP ve CHP reklamı da vardı. Neden görmedin acaba? İşine mi gelmedi :)
yenerbalcıbu videoyu hazırlamak nereden aklınıza düştü kim akıl verdi akp den kaç para aldınızAvrupa da kaç yılında ülkede böyle bir el...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Roark 4 yıl
kesintiyi aklama operasyonu yapmışsınız tebrik ederiz. orada da oldu, burada da oldu, zaten açıklasalardı anlamazdınız falan filan. yazık.
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307kd 4 yıl Salvation27
Salvation27
Elektriği icad insan olduğu için insanında hata yapabildiğini göz önünde bulundurursak böyle bir vakanın olması olası.
Ama bunun açıklamasını enerji kaynağı bakanından başka birinin yapması dışında normal karşıladım.

34 yaşındayım, tüm ülkede elektrik kesintisi hiç görmedim. Şehirde gider eyvallah da ülke genelinde kesinti ne oluyor? 34 yılda ki bunun 20 yılı 80 ve 90 lar hiç olmayan birşeyin dün olması garip değil mi? Ve daha garibi açıklama yapmaya bile zahmet etmiyorlar...
Salvation27Elektriği icad insan olduğu için insanında hata yapabildiğini göz önünde bulundurursak böyle bir vakanın olması olası.Ama bunu...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 1 yıl
Enerji derken sanırım elektrik üretiminde tüketimi karşıladığımızı söylemek istediniz. Santraller nasıl elektrik üretiyor? Çoğu doğal gaz. Doğalgaz bizden mi? Hayır. Yani biz gani gani gaz alalım sonra gereksiz üretim yapalım donanımhaber de gelsin biz aslında ihtiyacımızdan fazla enerji üretiyoruz onda sorun yok desin.
Bir yanlışım varsa düzeltin lütfen ama bildiğim kadarıyla hem elektrik üretimi kaynağını hem de bu işin alt yapısını yabancılardan alıyoruz. Bize bu işi bilerek tam öğretmeyip, verimsiz bir şekilde kendilerine mahkum etmek istiyor olabilirler mi?
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raptor00 2 yıl
cok güzel, ayrıntılı calışma olmuş, tesekkürler.
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Elsa 2 yıl raptor00
raptor00
cok güzel, ayrıntılı calışma olmuş, tesekkürler.

güzel hort
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DH Misafiri 3 yıl
olay açık nükleer felaket santralini yapmaya mecburuz mesajı vermek içindi... + savcı olayını görülmesini geciktirmek için...
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DH Misafiri 3 yıl
video çok güzel ama yorumlar berbat az insan olun insan hemen hayvanlaşmayın düzgün yorumlar yapın her yerdesiniz bıktım artık sizden vatan hainleri
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DH Misafiri 3 yıl
Çok güzel yorumlamışsınız teşekkürler, ben DH'ın bu derece akıl ve mantıkla yorumladığını bilmiyordum. Bazı kindar arkadaşlar illaki çıkacaktır. Size laf atacaktır hiç dinlemeyin. Solculuk oynamak isteyen her şeyi eleştirmek için can atan nefretciler teknoseyire gitsinler orada levent abileri onlara kindar nasıl olunur öğretir. Her şeyden nasıl siyasi mesaj çıkartılır videosu onlar tarafından çok iyi çekilir. ha bir de siftdileytte berkin abileri var. O da çok güzel şekilde devrimcilik oynar. Kindarlar oraları takip etsin. Bunu yayınlamazsanız da canınız sağolsun. Biraz ifşa oldu ama herkesin tarafı belli olsun.
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DH Misafiri 3 yıl
Aslında kesintinin böyle olması çok iyi oldu. Eğer bu tür büyük problemler olmazsa B-C gibi planlar üretilmez. Memleketçe günübirlik düşündüğümüzden bu tür olaylar bizi zorla zamana hazırlıyor. Bizdeki bir kısım canlıların herşeyi birilerinden görmesi kafasızlık yok. Yani iki meteor çarpışıp parçaları dünyaya düşse bunu RTE'den bilirler. Biraz sağduyulu, yani hiçmi arıza olmaz. Çizim ve tasarım yaptığım makineyi düzgün kapatıyorum ertesi gün açıyorum, HDD Error, haydi bakalım, bunu da RTE mi yaptı, bazı şeyler olağan fakat eleştirilecek birşey varsa bu tür olasılıklara hazır olmalıydık. Bazı insanlar nefret ve kinle yoğrulmuş, onları memnun etmek çok zor.... Bizim çalıştığımız bazı öğretmenlerde bunu çokça görüyor, öğrettikleri çocuklara acıyorum. Adamların ağızlarından kudurmuş köpek salyası akıyor. Kültür, bilgi ne deyse sıfır. Sadece slogansal konuşmalar... Tabi bu tür insanların sayısı az fakat sesi çok, birini bir partiyi sevmeye bilirsin ama küfür, ve iftira yalan yanlış konuşmak demek aslında kendi karakterinin bir neticesi... Daha videoyu izlemeden adamları şucu bucu ediyorsunuz. Gayet güzel bir video idi, ben bundan şu bu parti çıkarmadım. Çoğumuzun bilmediği veya öğrenemeyeceği açıklamalardı. Güneş balçıkla sıvanmaz...
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DH Misafiri 3 yıl
Enerji bakanından başbakandan daha herhangi bir açıklama gelmemişken donanimhaber olayı çözmüş vallahi bravo. Birilerinin şalteri bilerek indirmediği ne malum.
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DH Misafiri 3 yıl
abi bu youtube kanalının ismini vermemişsin bir zahmet o kanalın ismini versene merak ettim bu türkiye ne kadar güçlümü ne video varya o işte
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Knisath 4 yıl
donanimhaber değil resmen akphaber.com olmuş site
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sesslayt 4 yıl
erdi bey a.c akım depolamaz ne kondansator ne akü a.c akım depolanamaz d.c akım depolanır
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