Türkiye’de açık inovasyon felsefesi yaygınlaşmalı

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20-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirilen Hack’n Break, eğitim, workshop ve sosyo-kültürel aktivitelerle geçen bir haftanın ardından 27 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen konferans ile son buldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden’in protokol konuşmalarını yaptığı konferansın davetlileri arasında İzmir Valisi Erol Ayyıldız Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk de yer aldı.

“Ülke olarak, açık inovasyon felsefesini yaygınlaştıracak işler yapmalıyız.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü konuşmasına başlarken ülkemizin içinden geçtiği sürece dikkat çekerek, son dönemde gerçekleşen terör olaylarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, şehit ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerini iletti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, konuşmasının devamında “Bu kampta yenilikçi iş fikirlerine, patent ve buluşlara sahip olan birçok firma, girişimci ve akademisyen arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleşti. Bu tarz etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde hızla artacağına yürekten inanıyorum. Ülke olarak, açık inovasyon felsefesini yaygınlaştıracak işler yapmalıyız. Çünkü bilim ve teknolojide insanlar ve kurumlararası etkileşim ne kadar artarsa, yeni bir bilgi ve ürün çıkarmak da o kadar kolaylaşır. Bu bağlamda, birbirimizin zihninden, aklından, bilgi ve tecrübesinden yararlanmamız gerekiyor. İşte açık inovasyon tam da buna imkan tanıyor. İşbirliğini ön plana çıkaran açık inovason modelinde tek tek bireylerin veya kurumların sahip olduğu kapasiteyi aşmak mümkün hale geliyor. Bu bağlamda tüm herkesin riskleri ve kazançları paylaştığı bir ekosistem inşa edilebilirse en nihayetinde kazanan insanlık ve bilim olacaktır. Bu temele dayanarak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleşen bu etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinlik üniversitenin merkezi rolüne, firmalar, girişimciler ve akademisyenler arasındaki etkileşimin önemine vurgu yapıyor. Benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğine tüm kalbimle inanıyor, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Türkiye’deki bütün mühendislik öğrencilerinin yolunun bu kamptan geçmesini arzu ediyoruz”

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof Dr. Mustafa Güden yapmış olduğu açılış konuşmasında “Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen açık inovasyon kampı Hack’n Break’e ev sahipliği yapmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl kampa 750 öğrenci katıldı. Bunların birçoğunu kendi startupları olan girişimciler oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 4000-5000’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Hatta Türkiye’deki bütün mühendislik öğrencilerinin yolunun bu kamptan geçmesini arzu ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese, başta etkinliğin küratörleri Zehra Doruk ve Murat Küçükgirgin olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, katılımcı, eğitimci ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Etkinlik kapsamında 60 eğitimci, 22 konuşmacı yer alırken, 16 konferans ve 95 aktivite gerçekleştirildi. Tüm bunlar bir gönüllülük esasına dayanılarak yapıldı. Bu bağlamda, organizasyonda emeği geçen herkese, başta etkinliğin küratörleri Zehra Doruk ve Murat Küçükgirgin olmak üzere, tüm sponsorlarımıza, katılımcı, eğitimci ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmacılardan Vestel İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Cengiz Ultav; sürdürülebilirlikte eğitimin, insan ilişkilerinin ve networkün önemine değinerek, teknolojinin reel dünyayla yüzleşme döneminde olduğunu ve bundan 5-10 yıl sonra bunların iç içe geçerek son derece dinamik bir ortam oluşturacağını söyledi.

Ufuk Batum’un “İnovasyon ve Teknoloji’de Türkiyenin Durumu ve Gelecek Beklentileri” başlıklı konuşmasının ardından Doğan Taşkent moderatörlüğünde Tayfun Uğur, Zafer Babür, Ömer Çeliker, Adnan Kurt, Ömer Erkmen tarafından İnovasyon’un Dünü ve Bugünü tartışıldı.

Enerjisa’dan Gül Erol tarafından etkinliğe katılan gençlere Kuluçka Merkezi projesi hakkında çalışmaya başlayacakları teminatı verildi.

Uygar Özesmi (Change.org) sosyal inovasyon ve “Türetim Ekonomisi” hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Hülya Ululsoy (İZKA), Berna Şamıloğlu Acar-Lale Kof Karan (Acar Karan), Ümit Gökbayrak (Hürriyet), Barış Yesügey (Google), Mert Umut Özkaynak (TEMSA), Yekta Özözer, Ali Rıza Ersoy (Siemens), Emre Özbek (Kovvan), Kozan Demircan, Zeynep Zorlu (TRPE) , Uzm. Dr. Kerem Dündar da konferans konuşmacıları arasında yer aldı.

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