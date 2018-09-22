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Uyarlanabilir RGB Led'li Logitech G560 Oyun Ses Sistemi İncelemesi

8 ay
12b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Levon Turaç
Video Editörü
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Sınıfının bir ilki olan, Monitörünüzdeki renk gamutuna göre çevresel RGB aydınlatma sunan 120 Watt ses gücüne sahip 2.1 DTS Surrond sanalaştırma destekli Logitech G560 Oyun ses sistemini inceliyoruz.


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shockwave error 8 ay en beğenilen
Levon bey incelemelere özen göstermeye çalışıp emek veriyorsunuz belli ama neyin önemli olup olmadığına şahsi fikrinize göre karar veriyorsunuz galiba. Ben videoyu rgb nin ses senkronunda nasıl çalışıyor onu izlemek için geldim, bu kısımda telif içermeyen bir müzik açmak yerine cod trailler görüntüsü ile silah sesleri dinleterek geçiştirdiniz.
Bir önceki msi mini pc incelemesinde ise, günümüz de hala aşırı önem taşıyan optik ses çıkışının olmayışını söylemeden halı altı yapıp geçtiniz.

Ek olarak burasi cok önemli bence; Iyi niyetle yapıyorsunuz belki ama, emin olun kimse en/boy/uzunluk veya ağırlığı ile meraklarini gidermek için inceleme izlemiyor. Aletin uzunluğu kilosu vs her şeyi zaten kendi internet sitesinde yazıyor. Mezura ile inceleme yapmaya gerek yok. Bu ölçüler ile harcadığınız 40sn yi cihazin yazılımın detaylari nedir ona harcasaniz daha iyi. Bunu sadece siz değil bazı telefon incelemelerinde Erdi bey de yapıyor. Telefonun hacimsel nitelikleri ile o kadar fazla rakama boğuyor ki, emin olun o sırada incelemeyi izleyen kişi o rakamlarin bir tanesi ile bile ilgilenmiyor. Bunun yerine misal telefon pantolonun arka cebinde nasıl duruyor diye pratikte gösterse kullanici için 10 kat daha yararlı. Umarim anlatabilmisimdir
Levon bey incelemelere özen göstermeye çalışıp emek veriyorsunuz belli ama neyin önemli olup olmadığına şahsi fikrinize göre karar veriyorsunuz galiba. Ben vide...
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aytek66 8 ay
2000 tl ye gider orta halli amfi yaparım 2+1 de neyin nesi. iki tane led koyunca herşeyin fiyatını göklere çıkarıyor adiler. Kahrolsun Led lobisi :D :D
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düş_man 8 ay
konsol ile baglandiginda rgb destegi sunar mı?
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moslevon 8 ay düş_man
Yazılım şart diye biliyorum konsolda denemedim ben. Fakat üzerindeki g tuşu ile led senkronu değiştirilebbiliyor. Zaten 5 farklı efekt var. Üstteki tuş ile ayarlayıp geçebiliyor olması lazım. Ama yinede emin değilim.
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CuneytBora 8 ay
Phlips ambilight hue destekli tv almayıpta samsung aldığım için pişmanım . Biraz araştırın gorsel şovu işte orda gorun bu işin patenti philipste
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StreamRolleR 8 ay
oo Levoncum DH ye transfer hayilisi olsun Hacim :)
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moslevon 8 ay StreamRolleR
OOOOOoooo merhaba dostum benim :)
Aynen ama kendi kanalım da devam ediyor. DH'de sadece extra ürün inceleme yapıyorum.
Benim hesap patlamıştı biliyorsun o furyada. Sağolsunlar hesabımı geride verdiler.
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Galatas4ray 8 ay
Ben rgb ledleri kendim döşüyorum kalan parayı kendime harcıyorum
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Texassm0ke 8 ay
rgb tamamen kapitalizmin oyunu

sırf rgb var diye bunu alan olur mu, z906 veya z623 dururken
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c36ab7c4 8 ay
Çok lazımdı gerçekten..
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bjkyener 8 ay
ses kalitesi yerine rgb led dinleyin ...
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Umutcan 8 ay
Hoparlörde en çok aranan özellik RGB LED zaten. RGB'li kulaklık askısından sonra cıvkı çıktı.
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extinct 8 ay
bunun tv versiyonu var mı ?
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