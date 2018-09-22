Uyarlanabilir RGB Led'li Logitech G560 Oyun Ses Sistemi İncelemesi

Video Editörü
|2000 tl ye gider orta halli amfi yaparım 2+1 de neyin nesi. iki tane led koyunca herşeyin fiyatını göklere çıkarıyor adiler. Kahrolsun Led lobisi :D :D
|konsol ile baglandiginda rgb destegi sunar mı?
|Yazılım şart diye biliyorum konsolda denemedim ben. Fakat üzerindeki g tuşu ile led senkronu değiştirilebbiliyor. Zaten 5 farklı efekt var. Üstteki tuş ile ayarlayıp geçebiliyor olması lazım. Ama yinede emin değilim.
|Phlips ambilight hue destekli tv almayıpta samsung aldığım için pişmanım . Biraz araştırın gorsel şovu işte orda gorun bu işin patenti philipste
|oo Levoncum DH ye transfer hayilisi olsun Hacim :)
| OOOOOoooo merhaba dostum benim :)
Aynen ama kendi kanalım da devam ediyor. DH'de sadece extra ürün inceleme yapıyorum.
Benim hesap patlamıştı biliyorsun o furyada. Sağolsunlar hesabımı geride verdiler.
|Ben rgb ledleri kendim döşüyorum kalan parayı kendime harcıyorum
| rgb tamamen kapitalizmin oyunu
sırf rgb var diye bunu alan olur mu, z906 veya z623 dururken
|Çok lazımdı gerçekten..
|ses kalitesi yerine rgb led dinleyin ...
|Hoparlörde en çok aranan özellik RGB LED zaten. RGB'li kulaklık askısından sonra cıvkı çıktı.
|bunun tv versiyonu var mı ?
Bir önceki msi mini pc incelemesinde ise, günümüz de hala aşırı önem taşıyan optik ses çıkışının olmayışını söylemeden halı altı yapıp geçtiniz.
Ek olarak burasi cok önemli bence; Iyi niyetle yapıyorsunuz belki ama, emin olun kimse en/boy/uzunluk veya ağırlığı ile meraklarini gidermek için inceleme izlemiyor. Aletin uzunluğu kilosu vs her şeyi zaten kendi internet sitesinde yazıyor. Mezura ile inceleme yapmaya gerek yok. Bu ölçüler ile harcadığınız 40sn yi cihazin yazılımın detaylari nedir ona harcasaniz daha iyi. Bunu sadece siz değil bazı telefon incelemelerinde Erdi bey de yapıyor. Telefonun hacimsel nitelikleri ile o kadar fazla rakama boğuyor ki, emin olun o sırada incelemeyi izleyen kişi o rakamlarin bir tanesi ile bile ilgilenmiyor. Bunun yerine misal telefon pantolonun arka cebinde nasıl duruyor diye pratikte gösterse kullanici için 10 kat daha yararlı. Umarim anlatabilmisimdir