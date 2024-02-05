Ses sistemi tavsiyesi için en iyi & kaliteli ses sistemleri (2024)

- En İyi Ses Sistemleri 🔉
- 1️⃣ JBL BAR 1300
- 2️⃣ Samsung HW-Q990C/TK
- 3️⃣ Panasonic SC-PM250EG
- 4️⃣ Samsung HW-B450/TK
- 5️⃣ Logitech Z313
- 6️⃣ Philips TAB5305
- 7️⃣ LG SC9S
- 8️⃣ LG Xboom On7
- 9️⃣ Bose Home Speaker 500
- 🔟 Mikado MD-856
- Ses sistemi alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Yorumlar
Doğru ses sistemi sizi en sevdiğiniz filmlerin, oyunların ve şarkıların heyecanına kaptırır. Günümüzün ses sistemleri eskiye nazaran biraz daha modern yapıya sahip ve Bluetooth, Wi-Fi ve dahili Dolby Atmos gibi özelliklerle ön plana çıkıyorlar. Peki satın alınabilecek en iyi ses sistemi hangisi? Kapsamlı araştırmalarımızın ve kullanıcı yorumları ile şekillenen tavsiyelerimize göre işte en kaliteli ses sistemi önerileri ve markaları:
|Marka - Model 📢
|Fiyat 🏷️
|JBL BAR 1300
|74.899 TL
|Samsung HW-Q990C/TK
|29.999 TL
|Panasonic SC-PM250EG
|12.250 TL
|Samsung HW-B450/TK
|6.699 TL
|Logitech Z313
|2.199 TL
|Philips TAB5305
|7.123 TL
|LG SC9S
|19.196 TL
|LG Xboom On7
|13.015 TL
|Bose Home Speaker 500
|22.799 TL
|Mikado MD-856
|7.599 TL
Ses sistemi yorumları dikkate alındığında; en iyi ses sistemi markaları sıralamasında JBL, Samsung ve Panasonic öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi ses sistemi olarak ise JBL BAR 1300, Samsung HW-Q990C/TK ve Panasonic SC-PM250EG modelleri ses kalitesi, yüksek bas ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ JBL BAR 1300
- 11.1.4 kanallı ses
- 100 - 240V AC, 50/60Hz
- 1 Optik, Bluetooth 5.2 , USB ses giriş desteği
- 1170 W
- Dolby Atmos, DTS:X ve MultiBeam Surround
- 6600 mAh batarya (12 saate kadar çalışma ömrü)
JBL BAR 1300 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kurulumu kolay, müzik dinlemek için bile çok iyi bir sistem. Bu fiyat aralığında başka geçerli çözümler göremiyorum. Dolby ve DTS’nin kalitesi ise muazzam.
👩 Daha önce hiç böyle bir sistem görmemiştim.... Bu sefer JBL gerçekten kendini aşmış. Çok ürün denedim ancak bu en iyisi. Kesinlikle bütçeniz varsa tavsiye ederim.
2️⃣ Samsung HW-Q990C/TK
- Q-Symphony
- Dolby Atmos ve DTS:X
- Gerçek 11.1.4 kanallı ses
- Google ile çalışma desteği
- Chromecast, Spotify Connect, AirPlay2 ve SmartThings desteği
- HDMI, Wi-Fi, optik giriş ve Bluetooth girişi
Samsung HW-Q990C/TK kullanıcı yorumları 💭
👨 Gerekten mükemmel bir ses deneyimi, çok ama çok güçlü ve inanılmaz berrak ses. Çok sinema ses sistemi kullandım ama böyle bir canavar ile ilk defa karşılaşıyorum. İzlediğiniz filme göre (Dolby atmos olsun olmasın) kendini ayarlıyor. Bu arada sadece film değil tüm içeriklere göre kendini ayarlıyor. Hiç düşünmeden alın, kıyas bile kabul etmez. Her film izlediğimde verdiğim paranın karşılığını bir kez daha alıyorum.
👩 Mükemmel bir cihaz, üstün bir ses deneyimi, bir sinema salonundan bile daha iyi. Baslar çok iyi ayarlanmış ve işini çok iyi yapıyor. 5.1 veya 7.1 Dolby Atmos ses ile ses her yere yayılıyor ve film izlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor.
3️⃣ Panasonic SC-PM250EG
- CD ve FM desteği
- Surround ve Bas & Tiz Kontrolü kontrolü
- Bluetooth desteği
- USB 2.0 yuvası
- 2 kanallı ses
Panasonic SC-PM250 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün küçük ve güçlü, sanırım en fazla bir buçuk kilo. Ses oldukça net, baslar temiz. CD desteği bir avantaj. Böyle ürünleri bulmak giderek zorlaşıyor.
👩 CD arşivi olanlar için belki de en iyi seçeneklerden. Sesi boyutuna göre oldukça güçlü. Ayrıca FM, usb ve bluetooth desteği olması da avantaj. Ben oldukça memnunum.
4️⃣ Samsung HW-B450/TK
- Oyun modu
- Bas artırma
- Derin baslı hoparlör ile zengin bas gücü
- Ses Lite desteği
- 3 adet hoparlör ile 2.1 kanal
- Dolby 2ch
- AAC, MP3, WAV, FALC, AIFF ve OGG format desteği
- Optik, Bluetooth ve USB giriş
Samsung HW-B450/TK kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatına göre gayet başarılı, şık ve zarif. Ses performansı ev ortamı için yeterli. Samsung TV ile bluetooth üzerinden veya optik kablo ile bağlanıyor. Subwoofer bağlantısı bluetooth ile, yani kablo kirliliğine son vermişler. Kumandası gayet küçük ve kullanışlı, tavsiye ederim.
👩 Ses kalitesi, yüksekliği, bass mükemmel. Elimde karşılaştırma yapabileceğim başka bir ürün yok ama araştırmalarım sonucu bu ürünü seçtim ve çok memnunum.
5️⃣ Logitech Z313
- 2.1 ses sistemi
- Dengeli bas ve ses
- 3,5 mm girişi olan tüm cihazlarla uyumlu
- Maksimum 50 Watt’lık/25 Watt’lık RMS güç
- Kompakt yapı ile kolay kurulum ve kontrol
Logitech Z313 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ses aralığı ve bass kalitesini çok beğendim. Apartmanda oturuyorsanız gayet yetecek ve tatmin edecek bir ürün. Özellikle çocuklarımla mini film keyifleri için yeterli buldum.
👩 Profesyonel bir ses değerlendirme eğitimim ve birikimim yok ancak ses kalitesi gerçekten çok iyi. Tek eksiği bas ayarının olmaması ama steelseries sonar ile bu sorun da çözülüyor.
6️⃣ Philips TAB5305
- Doğrudan TV kumandasıyla kontrol
- 2.1 ses kanalı
- 40 W subwoofer gücü ve 15Wx2 hoparlör
- Bluetooth 4.2 desteği
- Optik giriş ve 3.5mm jak girişi
- HDMI çıkışı (ARC)
Philips TAB5305 kullanıcı yorumları 💭
👨 Philips 50pus8505 ile kullanıyorum. Bt ile biraz tatsız sesi var. HDMİ ile oldukça tatminkar benim için. Philips marka her eşyamdan çok memnunum. Bu da çok güzel. Tizler ve baslar gayet başarılı.
👩 Ürünü ilk aldığım zaman ARC tan bağlamama rağmen çalışmıyordu, geçen Philips tvlere güncelleme geldi ve tek kumanda ile bütün özellikleri kullanılabilir oldu. Ses kalitesi ve baslar başarılı.
7️⃣ LG SC9S
- Dolby Atmos, DTS:X ve IMAX Enhanced
- TV kumandasıyla kontrol
- Kablosuz taraşım
- Dünyanın yukarı ses veren ilk üçlü kanalları
- 3.1 kanal sayısı
- Bluetooth 4.0, USB, Optik
- 4K Passthrough
LG SC9S kullanıcı yorumları 💭
👨 LG oledc2 televizyonum ile ps5 oyunlarım, 4k passtrough özelliği ve dolby atmos özellikleri nedeniyle uyum içinde olacağını düşündüğüm için tercih ettiğim bir ürün. İyi bir yalıtıma sahip olduğunuza emin olun çünkü ses performansı gerçekten çok iyi , tüm sinema efektlerini yüksek kaliteli ses ve videoları hissetmenizi sağlıyor. Ps5 ile sorunsuz şekilde uyumlu çalışıyor bunun için HDMI earc 2.1 özellikli bir kabloya sahip olduğunuza emin olun çünkü kutudan 1.4 versiyonu çıkıyor, bu istediğiniz performansı almanıza engel olmasının yanında 4k passtrough özelliğini kullanamamanıza neden olur. Tv ile montaj aparatları kutudan beraberinde geliyor kurulumu kolay, duruşu estetik.
👩 Ses kalitesi inanılmaz. Oldukça üst seviye bir ürün olduğunu sadece malzeme kalitesinden ve ağrılığından bile anlayabilirsiniz. Bass’lar çok kuvvetli ve dolu. Diğer sesler de net. Sanki IMAX sinemadaymışsınız gibi hissettiriyor.
8️⃣ LG Xboom On7
- LED ışık
- 440W
- DJ uygulaması
- Karaoke desteği
- Optik, Bluetooth, USB, CD desteği
- Gitar girişi
LG On7 Xboom kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün çok başarılı. Son seste bile bozulma yapmıyor. (Tv, telefon, tablet, laptop) Bluetooth sayesinde dilediğin bağlanabilirsin, çok pratik ve hızlı, kablo görüntü bozukluğu yok. Görselliği çok şık, gelen misafirlerin direk dikkatini çekiyor. Bu tarz ürünleri evinize düşünüyorsanız, ben müstakil evime aldım, camları kapattığım halde pencereyi titretiyor, dışarıya sesi çıkartıyor, bas sesleri bile duvara dokunduğumda kendisini hissettiriyordu.
👩 Ürün gayet güzel. Ses seviyesi ve doygunluğu olarak tatmin edici. Satıcı hızlı şekilde kargoladı.. Ürün ağırlığı 20kg civarında. Telefon ve tablet gibi cihazlarla bağlantı kurmak için kendi programını telefona ya da tablete kurmanız gerekiyor. Ses seviyesi ev kullanımı için fazlasıyla yeterli. Pişman olmayacağınız bir ürün, tavsiye ederim.
9️⃣ Bose Home Speaker 500
- Bose Music uygulaması
- Kompakt ve taşınabilir yapı
- Renkli LCD ekran
- WiFi müzik servisleri
- Preset butonları
- Yüksek stereo ses
Bose Home Speaker 500 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ses kalitesi beklediğimden çok daha iyi, Asistan desteği maalesef ülkemizde yok ilerde gelir diye umuyorum. Not; ( Vpn ile asistan kuruluyor) kurulduktan sonra Vpn'ne gerek kalmıyor.
👩 Uzun araştırmalarım sonucu ev ortamında müzik tatmini en yüksek cihazlardan birinin bu olduğunu gördüm. TV/Film sesi alma, podcast yapma, outdoor kullanma gibi özellikler benim açımdan önemli değildi. Müzik konusundaki yeterlilik ve akıllı ev sistemlerini komuta edebilme özellikleri istiyordum. Bu cihaz müzik konusunda gerçek bir canavar. Ben bir apartman dairesinde oturuyorum ve cihazı iki gündür bolca kullanıyor olmama rağmen henüz %50 ses seviyesinin üstüne çıkmaya cesaret edemedim.
🔟 Mikado MD-856
Mikado MD-856 kullanıcı yorumları 💭
👨 Subwofer ve diğer 5 uydu hoparlörlerin kumandadan herbiri ayrı ekolayzır ayarı yapılabiliyor. Ses gayet net, cızırtı-parazit vs yok. Çocukların odasına aldım ve ses seviyesini çoğunlukla yarı seviyelerde kullanıyorlar. Salon için falan gayet tatmin edici-yeterli bir müzik sistemi olarak kullanılabilir.
👩 Gerçekten çok güzelbir ürün verdiği seste en ufak bir bozulma yok ve çok tatlı bir bası var. Fiyatına göre değerlendirmek gerek. Bence bu fiyata başka ürüne bakmanıza gerek yok.
2024 en iyi ses sistemi tavsiye listemizde kullanıcı yorumlarını göz önünde bulundurarak çeşitli modellere yer verdik. En kaliteli ses sistemi arayanlar için önerdiğimiz ses sistemi markaları, kategorilerinde öncüler arasında yer alıyor. Listemizde yer alan ses sistemlerini Black Friday 2024 döneminde çok daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.
Ses sistemi alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Kullanım alanı
- Bağlantı
- Uyumluluk
- Ses kalitesi
- Tasarım
- Marka
- Bütçe
- Güç ve amplifikasyon
En İyi Ses Sistemleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 230724Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.