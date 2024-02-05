Ses sistemi tavsiyesi için en iyi & kaliteli ses sistemleri (2024)

Doğru ses sistemi sizi en sevdiğiniz filmlerin, oyunların ve şarkıların heyecanına kaptırır. Günümüzün ses sistemleri eskiye nazaran biraz daha modern yapıya sahip ve Bluetooth, Wi-Fi ve dahili Dolby Atmos gibi özelliklerle ön plana çıkıyorlar. Peki satın alınabilecek en iyi ses sistemi hangisi? Kapsamlı araştırmalarımızın ve kullanıcı yorumları ile şekillenen tavsiyelerimize göre işte en kaliteli ses sistemi önerileri ve markaları:

Ses sistemi yorumları dikkate alındığında; en iyi ses sistemi markaları sıralamasında JBL, Samsung ve Panasonic öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi ses sistemi olarak ise JBL BAR 1300, Samsung HW-Q990C/TK ve Panasonic SC-PM250EG modelleri ses kalitesi, yüksek bas ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ JBL BAR 1300

Tam Boyutta Gör Ses sistemleri alanında öncü markalardan olan JBL’in BAR 1300 modeli en kaliteli ses sistemi denildiğinde akla ilk gelen modellerden birisi. Gerçek Dolby Atmos, DTS:X ve MultiBeam Surround ses deneyimi sunan JBL BAR 1300, ekstra kablo ve güç bağlantılarıyla uğraşma sorununu ortadan kaldırılıyor. İki ayrılabilir, pille çalışan ses sistemi, AirPlay, Alexa ve Chromecast yerleşik özellikli dahili Wi-Fi ile kesintisiz ve esnek deneyim vadediyor.

11.1.4 kanallı ses

100 - 240V AC, 50/60Hz

1 Optik, Bluetooth 5.2 , USB ses giriş desteği

1170 W

Dolby Atmos, DTS:X ve MultiBeam Surround

6600 mAh batarya (12 saate kadar çalışma ömrü)

JBL BAR 1300 kullanıcı yorumları 💭

👨 Kurulumu kolay, müzik dinlemek için bile çok iyi bir sistem. Bu fiyat aralığında başka geçerli çözümler göremiyorum. Dolby ve DTS’nin kalitesi ise muazzam.

👩 Daha önce hiç böyle bir sistem görmemiştim.... Bu sefer JBL gerçekten kendini aşmış. Çok ürün denedim ancak bu en iyisi. Kesinlikle bütçeniz varsa tavsiye ederim.

2️⃣ Samsung HW-Q990C/TK

Tam Boyutta Gör Samsung, açıkçası ev ürünlerinde güçlü bir ekosistem oluşturmuş durumda. Zaten Samsung en iyi televizyonlar ile adından söz ettirirken aynı zamanda dünyanın en iyi ses sistemi Samsung HW-Q990C/TK ile de oturma odasına ayrı bir hava katıyor. Ürün, 11 adet ön ve çevresel kanal, 1 adet derin baslı hoparlör kanalı ve 4 adet yukarıya doğru ses veren kanal, sesleri her yönden ileterek sizi sürükleyici bir sesle sarıyor. Kablosuz Dolby Atmos / DTS:X ve gerçek 11.1.4 kanallı ses ile birlikte Samsung HW-Q990C/TK kullanıcılara Q-Symphony ile güçlü bir uyumluluk sağlıyor. Bu özellikler Samsung HW-Q990C/TK modelini en iyi sinema ses sistemi seçeneklerinden biri haline getiriyor.

Q-Symphony

Dolby Atmos ve DTS:X

Gerçek 11.1.4 kanallı ses

Google ile çalışma desteği

Chromecast, Spotify Connect, AirPlay2 ve SmartThings desteği

HDMI, Wi-Fi, optik giriş ve Bluetooth girişi

Samsung HW-Q990C/TK kullanıcı yorumları 💭

👨 Gerekten mükemmel bir ses deneyimi, çok ama çok güçlü ve inanılmaz berrak ses. Çok sinema ses sistemi kullandım ama böyle bir canavar ile ilk defa karşılaşıyorum. İzlediğiniz filme göre (Dolby atmos olsun olmasın) kendini ayarlıyor. Bu arada sadece film değil tüm içeriklere göre kendini ayarlıyor. Hiç düşünmeden alın, kıyas bile kabul etmez. Her film izlediğimde verdiğim paranın karşılığını bir kez daha alıyorum.

👩 Mükemmel bir cihaz, üstün bir ses deneyimi, bir sinema salonundan bile daha iyi. Baslar çok iyi ayarlanmış ve işini çok iyi yapıyor. 5.1 veya 7.1 Dolby Atmos ses ile ses her yere yayılıyor ve film izlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor.

3️⃣ Panasonic SC-PM250EG

Tam Boyutta Gör Herkes modern ses sistemi istemiyor. Bu bağlamda CD, FM gibi ek özellikler kimileri için halen önemli. Panasonic SC-PM250EG tam olarak da bu özellikleri ve detayı arayanlar için yüksek HiFi ses kalitesi ve taşınabilir radyo özellikleri sunuyor. Bununla birlikte CD ve Bluetooth uyumluluğu da vadediyor. Ürün kablosuz müzik aktarımı sunarken düşük enerji sınıfı ile öne çıkıyor. Ayrıca zengin bas ve net ses ile kulak dolduruyor.

CD ve FM desteği

Surround ve Bas & Tiz Kontrolü kontrolü

Bluetooth desteği

USB 2.0 yuvası

2 kanallı ses

Panasonic SC-PM250 kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün küçük ve güçlü, sanırım en fazla bir buçuk kilo. Ses oldukça net, baslar temiz. CD desteği bir avantaj. Böyle ürünleri bulmak giderek zorlaşıyor.

👩 CD arşivi olanlar için belki de en iyi seçeneklerden. Sesi boyutuna göre oldukça güçlü. Ayrıca FM, usb ve bluetooth desteği olması da avantaj. Ben oldukça memnunum.

4️⃣ Samsung HW-B450/TK

Tam Boyutta Gör Samsung HW-B450/TK, en iyi ev ses sistemi modellerinden birisi. Özellikle bas konusunda ürün oldukça güçlü özellikler donatılmış durumda. Bununla birlikte oyun modunun olması da ek bir avantaj. Derin baslı hoparlör ile zengin bir deneyim sunan üründe bas artırma modu da bulunuyor. Bu sayede daha güçlü baslar isteyenlere de bir seçenek sunulmuş olunuyor. Ayrıca Ses Lite özelliğiyle yapay zeka destekli ses deneyimi vadediliyor.

Oyun modu

Bas artırma

Derin baslı hoparlör ile zengin bas gücü

Ses Lite desteği

3 adet hoparlör ile 2.1 kanal

Dolby 2ch

AAC, MP3, WAV, FALC, AIFF ve OGG format desteği

Optik, Bluetooth ve USB giriş

Samsung HW-B450/TK kullanıcı yorumları 💭

👨 Fiyatına göre gayet başarılı, şık ve zarif. Ses performansı ev ortamı için yeterli. Samsung TV ile bluetooth üzerinden veya optik kablo ile bağlanıyor. Subwoofer bağlantısı bluetooth ile, yani kablo kirliliğine son vermişler. Kumandası gayet küçük ve kullanışlı, tavsiye ederim.

👩 Ses kalitesi, yüksekliği, bass mükemmel. Elimde karşılaştırma yapabileceğim başka bir ürün yok ama araştırmalarım sonucu bu ürünü seçtim ve çok memnunum.

5️⃣ Logitech Z313

Tam Boyutta Gör Yüksek performans ve kullanım kolaylığı sunan Subwoofer’lı Logitech Z313 bilgisayar için en iyi ses sistemi olarak nitelendirilebilir. Logitech Z313, dengeli ve zengin bir ses verirken 3,5 mm kulaklık jakı girişi olan tüm cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Piyasadaki en iyi 2 1 ses sistemi modellerinden olan Logitech Z313, oldukça basit kurulum ve kullanıma sahip; sadece güç kablosunu ve jak girişini bağlamak yeterli.

2.1 ses sistemi

Dengeli bas ve ses

3,5 mm girişi olan tüm cihazlarla uyumlu

Maksimum 50 Watt’lık/25 Watt’lık RMS güç

Kompakt yapı ile kolay kurulum ve kontrol

Logitech Z313 kullanıcı yorumları 💭

👨 Ses aralığı ve bass kalitesini çok beğendim. Apartmanda oturuyorsanız gayet yetecek ve tatmin edecek bir ürün. Özellikle çocuklarımla mini film keyifleri için yeterli buldum.

👩 Profesyonel bir ses değerlendirme eğitimim ve birikimim yok ancak ses kalitesi gerçekten çok iyi. Tek eksiği bas ayarının olmaması ama steelseries sonar ile bu sorun da çözülüyor.

6️⃣ Philips TAB5305

Tam Boyutta Gör En iyi TV ses sistemi modellerinden birisi olan Philips TAB5305, net ses ve derin bas yetenekleri ile ön plana çıkıyor. 2.1 kanal, en sevdiğiniz film ve TV programlarında kaliteli bir deneyim sağlarken aynı zamanda kompakt yapıya izin vererek ürünün az alan kaplamasını sağlıyor. TV’ye HDMI ARC ile bağlanarak doğrudan TV kumandası ile kontrol edilebilen ürün, aynı zamanda Bluetooth yoluyla mobil cihazınızdan çalma listelerini de oynayabiliyor.

Doğrudan TV kumandasıyla kontrol

2.1 ses kanalı

40 W subwoofer gücü ve 15Wx2 hoparlör

Bluetooth 4.2 desteği

Optik giriş ve 3.5mm jak girişi

HDMI çıkışı (ARC)

Philips TAB5305 kullanıcı yorumları 💭

👨 Philips 50pus8505 ile kullanıyorum. Bt ile biraz tatsız sesi var. HDMİ ile oldukça tatminkar benim için. Philips marka her eşyamdan çok memnunum. Bu da çok güzel. Tizler ve baslar gayet başarılı.

👩 Ürünü ilk aldığım zaman ARC tan bağlamama rağmen çalışmıyordu, geçen Philips tvlere güncelleme geldi ve tek kumanda ile bütün özellikleri kullanılabilir oldu. Ses kalitesi ve baslar başarılı.

7️⃣ LG SC9S

Tam Boyutta Gör LG, televizyonlarda olduğu kadar ses sistemlerinde de başarılı bir marka. TV için en iyi ses sistemi modellerinden bazılarına sahip olan firma LG SC9S ile üst seviyeye hitap ediyor. LG OLED C Serisi özellikle ortak bağlantı desteğine sahip olan LG SC9S, doğrudan TV kumandasıyla kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumandada tek tıkla soundbar'ın menüsünü ve ayarlarını TV ekranında görebilmek mümkünken ses seviyesini değiştirebilir, bağlantı durumunu kontrol edebilir veya ses farklı bir ses moduna geçebilirsiniz. Dolby Atmos, DTS:X ve IMAX Enhanced ile birlikte LG SC9S, bu sayede ses teknolojilerinde ve kalitesinde de tepeye oynuyor. Ürün ayrıca en iyi kablosuz ses sistemi modelleri arasında yer alıyor.

Dolby Atmos, DTS:X ve IMAX Enhanced

TV kumandasıyla kontrol

Kablosuz taraşım

Dünyanın yukarı ses veren ilk üçlü kanalları

3.1 kanal sayısı

Bluetooth 4.0, USB, Optik

4K Passthrough

LG SC9S kullanıcı yorumları 💭

👨 LG oledc2 televizyonum ile ps5 oyunlarım, 4k passtrough özelliği ve dolby atmos özellikleri nedeniyle uyum içinde olacağını düşündüğüm için tercih ettiğim bir ürün. İyi bir yalıtıma sahip olduğunuza emin olun çünkü ses performansı gerçekten çok iyi , tüm sinema efektlerini yüksek kaliteli ses ve videoları hissetmenizi sağlıyor. Ps5 ile sorunsuz şekilde uyumlu çalışıyor bunun için HDMI earc 2.1 özellikli bir kabloya sahip olduğunuza emin olun çünkü kutudan 1.4 versiyonu çıkıyor, bu istediğiniz performansı almanıza engel olmasının yanında 4k passtrough özelliğini kullanamamanıza neden olur. Tv ile montaj aparatları kutudan beraberinde geliyor kurulumu kolay, duruşu estetik.

👩 Ses kalitesi inanılmaz. Oldukça üst seviye bir ürün olduğunu sadece malzeme kalitesinden ve ağrılığından bile anlayabilirsiniz. Bass’lar çok kuvvetli ve dolu. Diğer sesler de net. Sanki IMAX sinemadaymışsınız gibi hissettiriyor.

8️⃣ LG Xboom On7

Tam Boyutta Gör En iyi ses sistemi arayanlar için LG Xboom On7 oldukça güçlü bir seçenek. Her yönüyle güçlü bir ürün olan cihaz hepsi bir arada çözüm şekline sahip. Yeteneklerini tek bir gövdede toplayan ürün 440W gücü ile de sınırları zorluyor. Super Bass Boost ve diğer eğlenceli özellikler sayesinde ister ev içinde ister de dışarıda ses sistemi tavsiyesi isteyenler için ideal bir olanak sunuyor.

LED ışık

440W

DJ uygulaması

Karaoke desteği

Optik, Bluetooth, USB, CD desteği

Gitar girişi

LG On7 Xboom kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün çok başarılı. Son seste bile bozulma yapmıyor. (Tv, telefon, tablet, laptop) Bluetooth sayesinde dilediğin bağlanabilirsin, çok pratik ve hızlı, kablo görüntü bozukluğu yok. Görselliği çok şık, gelen misafirlerin direk dikkatini çekiyor. Bu tarz ürünleri evinize düşünüyorsanız, ben müstakil evime aldım, camları kapattığım halde pencereyi titretiyor, dışarıya sesi çıkartıyor, bas sesleri bile duvara dokunduğumda kendisini hissettiriyordu.

👩 Ürün gayet güzel. Ses seviyesi ve doygunluğu olarak tatmin edici. Satıcı hızlı şekilde kargoladı.. Ürün ağırlığı 20kg civarında. Telefon ve tablet gibi cihazlarla bağlantı kurmak için kendi programını telefona ya da tablete kurmanız gerekiyor. Ses seviyesi ev kullanımı için fazlasıyla yeterli. Pişman olmayacağınız bir ürün, tavsiye ederim.

9️⃣ Bose Home Speaker 500

Tam Boyutta Gör En iyi taşınabilir ses sistemi arayanlar için Bose Home Speaker 500 istenen her şeyi sunuyor. Küçük yapısı ise sizi aldatmasın zira ürün küçük olsa da sesi hayli yüksek. Tek bir stereo hoparlör geniş bir odanın içini doldururken Bose Music uygulamasıyla geniş bir kontrol yeteneği de kullanıcılara sunuluyor. Bluetooth üstünden bağlanıp telefon veya tabletinizden istediğiniz her şeyi oynatabilen Bose Home Speaker 500 cihaz üzerindeki kontrol tuşlarına ve renkli ekrana sahip. Amazon’un sanal Alexa asistanı olsa da bu şimdilik Türkiye’de aktif değil ancak VPN ile bir kere etkinleştirilip kullanılmaya devam edilebilir.

Bose Music uygulaması

Kompakt ve taşınabilir yapı

Renkli LCD ekran

WiFi müzik servisleri

Preset butonları

Yüksek stereo ses

Bose Home Speaker 500 kullanıcı yorumları 💭

👨 Ses kalitesi beklediğimden çok daha iyi, Asistan desteği maalesef ülkemizde yok ilerde gelir diye umuyorum. Not; ( Vpn ile asistan kuruluyor) kurulduktan sonra Vpn'ne gerek kalmıyor.

👩 Uzun araştırmalarım sonucu ev ortamında müzik tatmini en yüksek cihazlardan birinin bu olduğunu gördüm. TV/Film sesi alma, podcast yapma, outdoor kullanma gibi özellikler benim açımdan önemli değildi. Müzik konusundaki yeterlilik ve akıllı ev sistemlerini komuta edebilme özellikleri istiyordum. Bu cihaz müzik konusunda gerçek bir canavar. Ben bir apartman dairesinde oturuyorum ve cihazı iki gündür bolca kullanıyor olmama rağmen henüz %50 ses seviyesinin üstüne çıkmaya cesaret edemedim.

🔟 Mikado MD-856

Tam Boyutta Gör Mikado MD-856, 1 Adet 35Watt ve 5 Adet 12*5Watt hoparlörü sayesinde kaliteli ve yüksek sesi sizin ile buluşturuyor. Sahip olduğu yetenekler ile Mikado MD-856, en iyi 5 1 ses sistemi olarak kabul ediliyor. 3.5mm jak girişi bulunan tüm cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışan üründe ayrıca SD ve USB desteğinin yanı sıra FM imkanı da bulunuyor. Eğer odanızda en iyi müzik sistemi olsun istiyorsanız bu ürüne bir göz atmanızda fayda var.

Mikado MD-856 kullanıcı yorumları 💭

👨 Subwofer ve diğer 5 uydu hoparlörlerin kumandadan herbiri ayrı ekolayzır ayarı yapılabiliyor. Ses gayet net, cızırtı-parazit vs yok. Çocukların odasına aldım ve ses seviyesini çoğunlukla yarı seviyelerde kullanıyorlar. Salon için falan gayet tatmin edici-yeterli bir müzik sistemi olarak kullanılabilir.

👩 Gerçekten çok güzelbir ürün verdiği seste en ufak bir bozulma yok ve çok tatlı bir bası var. Fiyatına göre değerlendirmek gerek. Bence bu fiyata başka ürüne bakmanıza gerek yok.

2024 en iyi ses sistemi tavsiye listemizde kullanıcı yorumlarını göz önünde bulundurarak çeşitli modellere yer verdik. En kaliteli ses sistemi arayanlar için önerdiğimiz ses sistemi markaları, kategorilerinde öncüler arasında yer alıyor. Listemizde yer alan ses sistemlerini Black Friday 2024 döneminde çok daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

En iyi ses bombası & bluetooth hoparlör tavsiyeleri 3 ay önce eklendi

Ses sistemi alırken nelere dikkat edilmeli ❓

Tam Boyutta Gör

Kullanım alanı Bağlantı Uyumluluk Ses kalitesi Tasarım Marka Bütçe Güç ve amplifikasyon

En İyi Ses Sistemleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 230724

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