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    Pahalı ve ucuz kablosuz yaka mikrofonlarının açık hava performansı!

    Bu videomuzda farklı amaçlar için sosyal medyada video yayınlamak isteyenlerin çözüm aradığı meselelerden biri olan ses meselesine değindik. Ucuz ve pahalı iki ayrı kablosuz yaka mikrofonunu denedik.

    İster YouTuber olmayı arzulayan birisi olun, ister işiniz için sosyal medyada ürününüzü anlatmak isteyen biri olun, videoların en önemli detaylarından biri olan ses meselesini halletmek için ideal bir mikrofona ihtiyaç duyacaksınız. Yaka mikrofonları anlatım için ideal çözümler sunuyor. Çoğu zaman düşük fiyatlarına rağmen kablolu mikrofonlar gerek görüntü kirliliği açısından gerekse kullanım zorluğu nedeniyle tercih edilmiyor. Kablosuz yaka mikrofonları bu açıdan en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bu videomuzda ise açık havada hatta orman içinde(!) ucuz ve görece olarak pahalı diyebileceğimiz iki ayrı mikrofonu gürültü engelleyici özelliklerini de deneyimleyerek sonuçları sizlere aktarmaya çalıştık. Eğer bir yaka mikrofonu kullanmak istemezseniz telefonların mikrofonuyla çekilen videolarda nasıl sorunlar yaşanabileceğini de yine videomuzda bulabilirsiniz.

    Bu videoda deneyimli isimlerin de tercih ettiği ve kalitesinden şikayet edildiğini pek görmediğimiz 15.000TL civarında fiyat etiketi bulunan DJI Mic 2 ile piyasada farklı markalar adı altında satışta olan 1500-2000 TL civarı fiyat etiketine sahip olan Çin işi kablosuz yaka mikrfonunu denedik. Performanslara göre siz de ihtiyacınız olan modeli videomuzdaki sonuçlar üzerinden değerlendirerek tercihinizi yapabilirsiniz. 

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