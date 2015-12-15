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Uygulama Haber : Bilgisayarınızda Android Oyunları Oynayın!

3 yıl
39,4b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Bu videomuzda Android tarafındaki mobil oyun ve programları, bilgisayar üzerinde nasıl çalıştırıldığını inceleyeceğiz.
Bu işlem için BlueStacks isimli uygulamadan yararlanacağız, dilerseniz öncelikle kurulum rehberi ile başlayalım. Aşağıda vereceğimiz linkten BlueStacks 2 isimli uygulamayı bilgisayarımıza İndiriyoruz. Ardından gerekli işlemleri yaparak kurulumu tamamlıyoruz. Programı açtıktan sonra öncelikle karşımıza Google Play Store ve kategorileri geliyor. Herhangi bir oyunu indirmek istediğimize direk olarak bir hesap girilmesini istiyor. Google hesabımız ile giriş yaptıktan sonra 2 adet uygulama izni vermemiz gerekiyor. Bu izinleride verdikten sonra kurulum tamamen bitmiş oluyor. Bu aşama sonrasında artık bilgisayarımız üzerinden dilediğimiz Android oyun veya programı kullanmaya başlayabiliriz. BlueStacks bize sadece oyun ve program desteği sunmuyor. Bununla beraber titreşim aktif etme, ekran görüntüsü alma, konum hizmetlerini açma, markette bulunmayan uygulamaların APK dosyaları ile kurulumlarını yapma, Windows üzerinden dosya transfer etme ve ses düzeyi ayarlama gibi bir çok işlev desteği sağlıyor. Ayrıca program arayüzünde, dilediğimiz gibi uygulamanın yatay veya dikey olarak görüntülenmesinide seçebiliyoruz.
Dilerseniz BlueStacks ile oyunların nasıl çalıştığınada göz atalım. Ben programı test etmek için grafik kalitesi en yüksek oyunlardan olan Asphalt 8, Fifa 16 ve Modern Combat 5'i tercih ettim.
Asphalt 8, oyun açılışında otomatik olarak sistemi tanımış olacak ki, klavye üzerinden hangi tuş kombinasyonu ile oynanabileceğini gösteren bir tablo ile başladı. Genel olarak çok fazla lag sorunu olmadan, orta grafik seviyesinde oyunu başarı ile oynayabildim. Telefon üzerinde belki kontroller zor geldiği için oynayamayanlar, BlueStacks sayesinde Asphalt 8'i, WASD tuşları ile rahatlıkla ve keyifle oynayabilir.
Fifa 16'ya geçtiğimizde ise burada bir kaç sorunla karşılaştık. Öncelikle oyun başarıyla yükleniyor fakat herhangi bir maça girdiğimizde çok fazla takılmalar ve donmalar ile karşılaşıyoruz. Sanki bilgisayar donanımı yetmiyormuşcasına kasılmalar olan oyunda daha kötüsü klavye desteği yok. Üst kısımdaki ayarlar bölümüne gelip dokunmatik yüzeylere klavyeden buton eklemek mümkün. Güzel düşünülmüş fakat ne kadar sağlıklı çalışıyor tartışılır. Sürekli sorun çıkartan kontrol ayarları hiç kullanışlı değil. XBOX One Kontrolcüsü ile yaptığım denemelerde ise sonuç yine başarısız. Uygulama kontrolcüyü görmediği için destek vermiyor. Ekran üstünde yer alan butonlara fare ile basarak oynamak da zor ve keyifsiz. Kısacası Fifa 16'yı BlueStacks ile oynamak çok zor.
Modern Combat 5'e geldiğimizde ise oyun düzgün yüklenmesine rağmen açılışta menü var fakat oynanış bölümüne geçince ekranda sadece imleç ve yazılar var. Görüntü gelmiyor malesef. Ateş ediliyor iletişime geçiliyor ama bir türlü ekrana oyunun görüntüsü gelmiyor.
Bu 3 oyundan ziyade marketteki ufak çaplı tüm oyun ve uygulamalar stabil ve sorunsuz çalışıyor. Örneğin aa2, Sky Force gibi oyunları sorunsuz ve takılmadan rahatça oynayabildim.
BlueStacks'ın diğer özelliklerine baktığımızda Facebook, Instagram gibi sosyal mecraları tıpkı telefonumuzda gibi gezebilmek mümkün. Böylelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden de fotoğraf ve video atabilirsiniz. Fakat bu uygulamalar bilgisayarımızı bir tablet gibi algıladığı için görseller ve videolar devasa boyutlarda gözüküyor.
Uygulama içerisindeki tarayıcı ise sayfalar arasında yapılan gezinmeler için yeterli. Fakat tarayıcı ile video izlenmek istendiğinde otomatik olarak kapanıyor. Bilgisayarımızdaki tarayıcı dururken, bu tarayıcı kullanmak zaten yersiz olurdu.

Bunun yanında üst kısımdaki arama bölümünden dilediğiniz uygulamayı arayabilirsiniz. Direk olarak sizi Google Play Store arayüzüne yönlendirerek güzel bir hizmet sağlıyor.

Ayrıca BlueStacks, oyunlar ve sosyal uygulamalar adına bilgisayarınızda bildirimleride anlık olarak gösteriyor. Buda iyi düşünülmüş güzel bir özellik.
Evet bu videomuzda, bilgisayar üzerinden Android bir cihaz yönetmeyi sağlayan BlueStacks'ı inceledik. Uygulama hakkındaki görüşlerinizi alt taraftaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşcakalın.
BlueStacks 2 indirmek için lütfen buraya tıklayınız
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Spielberg 3 yıl en beğenilen sezar61
sezar61
bunu 2 yıldır kullanıyorum ben siz şimdi haber yapıyorsunuz donanımhaber ama hep geriden geliyorsunuz

Merhaba,

Siz 2 yıldır kullanıyor olabilirsiniz ama mutlaka bu programı keşfetmemiş insanlar vardır. Bir kişinin işine yararsa ne güzel. Bunu kişisel düşünmeyin lütfen. İlginiz ve eleştiriniz için teşekkür ederim.
sezar61bunu 2 yıldır kullanıyorum ben siz şimdi haber yapıyorsunuz donanımhaber ama hep geriden geliyorsunuzMerhaba,
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sezar61 3 yıl
bunu 2 yıldır kullanıyorum ben siz şimdi haber yapıyorsunuz donanımhaber ama hep geriden geliyorsunuz
1 Yanıt Yanıtla +18
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tadalar 3 yıl
bunun yerine asfalt 8 i moderm combatı sniper fury windows 10 kendi mağazasından indirip klavye ile sorunsuz hiç takılmadan en yüksek ayarlarda oynuyabilirsiniz yani o dururken bunu kullanmak pek yersiz bazı uygulamalar oladığı için olabilir ama gösterdiğiniz uygulaaların neredeyse hepsi windows mağazasında da mevcut
bunun yerine asfalt 8 i moderm combatı sniper fury windows 10 kendi mağazasından indirip klavye ile sorunsuz hiç takılmadan en yüksek ayarlarda oynuyabilirsiniz...
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berke_17 3 yıl
ne gerek var böyle şeylere [>:]
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Guest-F9764D664 3 yıl
Marvel Future Fight için kullanıyorum uzun zamandır gayet iş görüyor. Oyun telefonun şarjını resmen içiyordu bu şekilde çözdüm olayı.
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meta80 3 yıl
ertwsi gün ücret ödeyin ya da filanca oyunu indirin dedi yoksa uygulamayı kullanamıyorsunuz. mecburen uninstall yaptık.
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rdmbkmzc 3 yıl
eski bi mağara
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ukilavuz 3 yıl
Geçen sene denemiştim sarmamıştı
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UzkaneR 3 yıl
BlueStacks : "Kasma Sorununun" Çözümü !

Bildiğiniz Gibi Çoğu "BlueStacks" Kullanıcısının Dert Yandığı ve Adeta Başına Bela Olan "Kasma Sorununun" Çözümüne ilişkin Detaylı Bilgi Aktarmaya Çalışacağım Sizlere

Öncelikle Program Niye Bu Kasmayı Yapıyor "Ondan Söz Edeyim" Size ;

Her Bilgisayarda "Belirli Düzeyde ve Oranlarda RAM Seviyesi vardır"
"BlueStacks Kurulduktan Hemen Sonra Daha ilk Çalışmaya Başladığı anda" Bilgisayarınızın "REGEDİT" Yani "KAYIT DEFTERİ" AYARLARININ Bulunduğu bölüme kendi dosyasını oluşturur ve Kendisi için Ne kadar "RAM" Kullanması Gerektiğini OTOMATİK Olarak belirler

( BUNU YAPARKEN "MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ RAM KULLANMAYA" ÇALIŞIYOR ÇÜNKÜ "SİSTEMİN ÇALIŞMASINA VE AKIŞINA BİR ZARAR VERMEMEK ADINA" )

İşte Kullandığı bu az "RAM" Yüzünden Program Her açılışta ya sizi dakikalarda bekletiyor yada hiç açılmıyor Açılsa bile kullanılamayacak düzeyde kasıyor !

BİLGİSAYARINIZDA 4 GB RAM VE İ7 İŞLEMCİ BİLE OLSA NEYAZIKKİ :)

Gelelim bu sorunun çözümüne :

Öncelikle işlemleri yaparken "arka planda ve görev yöneticinde" asla ama asla "BlueStacks,a ait hiçbir uygulama ve uzantı çalışıyor olmasın" yoksa hata alırsınız veya yapamassınız

Uygulamaya ait olan herşeyi kapattıktan sonra ( GÖREV YÖNETİCİSİNDEN )
"Şu Yolu"Takip Edin ;

Başlat > Çalıştır > regedit > HKEY_LOCAL_MACHİNE > SOFTWARE > BlueStacks > Guests > Android > Memory

Bu Bölümde "Memorye Çift Tıklayın" ve Açın Daha Sonrasında Açılan Ekranda :
"TABAN , ONDALIK" Olarak Seçin ve Kutuda Yazan Değeri ( BU HER BİLGİSAYARA VE RAME GÖRE FARKLILIK GÖSTERECEKTİR ) Değiştirin

Yanlız Bu İşlemi Yaparken "Şuna Dikkat Edin" vereceğiniz bu miktar eğer "pc nizin RAMİ 4 GB Altı ise Çok Yüksek olmasın sakın"
YOKSA SİSTEME ZARAR VERİRSİNİZ
Benim Bilgisayarımda "3 GB Ram" var ben bunun yarısı kadar verdim yani : "1564 mb"
Ordaki Kutuya PC nizin Gerçek RAM,ine bağlı olarak istediğiniz değeri "MB" Cinsinden yani örnek 1000 MB - 1GB Gibi vererek "tamam diyerek çıkın" Sisteminizi Yeniden Başlatıp

Tekrardan "BlueStakcsı açın" ve bu kadar artık program kasmayacaktır

SON BİR NOT ! : Pc Raminiz eğer "4 GB Yada üstü ise Ram Miktarının Minimum 2000" MB Yani 2 GB verebilirsiniz bir sorun olmaz ama "4 GB Altı ise dikkat edin dediğim gibi"

Alıntı # FPİ Tolga#
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RevivaL 3 yıl
Küçük çaplı online oyunlar için mobilden ziyade daha kullanışlı oluyor. Ben de bir kaç ay önce keşfettim
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ylmzsngl 3 yıl
skiden beri kullanılan bir uygulama aslında. Tam ekranda gerçek bir pc keyfi yaşatmıyor. Ya da ben yapamadım bilmiyorum. Bu nedenle bana pek cazip gelmedi doğrusu.
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apodur 3 yıl
bu işte en kral emülator DROID4X dir. bluestacks a 10 basar.
droid4x.com/...
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PES_21_Murat 3 yıl apodur
apodur

bu işte en kral emülator DROID4X dir. bluestacks a 10 basar.

droid4x.com/...

evet gerçekten kullandıkalrımın en iyisi daha iyisi yok !!!

tel sorunum klvaye ile yazarken " @ " altgr+ q ya basınca @ olmuyor..... ( mobil uygulam programalrına üyeliklerimle giriş yapmaya çalısıyorum da hepsiburada gibi
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KingdeviL 3 yıl
Bluestrackın rootlu versiyonunu indirin. Orjinali sürekli kendi kendine oyunlar indiriyor. Hatta version 2si çıktı.
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Fenomenon 3 yıl
2 yıl falan önce yüklemiştim sırf hayday oynamak için. Ama performansı iyi değildi o zaman. Benim xperia P'den bile daha düşük performansı vardı. O yüzden oyun için değil de instagram için falan kullanılabilir. Tabi şimdi performansı nasıldır bilemem.
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TheLastNinja 3 yıl
Spinata
Birde Androidde nasıl oyun yapabiliriz onu da gösterseniz?

Clickteam Fusion 2,5
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