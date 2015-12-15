Uygulama Haber : Bilgisayarınızda Android Oyunları Oynayın!

Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Bu videomuzda Android tarafındaki mobil oyun ve programları, bilgisayar üzerinde nasıl çalıştırıldığını inceleyeceğiz.

Bu işlem için BlueStacks isimli uygulamadan yararlanacağız, dilerseniz öncelikle kurulum rehberi ile başlayalım. Aşağıda vereceğimiz linkten BlueStacks 2 isimli uygulamayı bilgisayarımıza İndiriyoruz. Ardından gerekli işlemleri yaparak kurulumu tamamlıyoruz. Programı açtıktan sonra öncelikle karşımıza Google Play Store ve kategorileri geliyor. Herhangi bir oyunu indirmek istediğimize direk olarak bir hesap girilmesini istiyor. Google hesabımız ile giriş yaptıktan sonra 2 adet uygulama izni vermemiz gerekiyor. Bu izinleride verdikten sonra kurulum tamamen bitmiş oluyor. Bu aşama sonrasında artık bilgisayarımız üzerinden dilediğimiz Android oyun veya programı kullanmaya başlayabiliriz. BlueStacks bize sadece oyun ve program desteği sunmuyor. Bununla beraber titreşim aktif etme, ekran görüntüsü alma, konum hizmetlerini açma, markette bulunmayan uygulamaların APK dosyaları ile kurulumlarını yapma, Windows üzerinden dosya transfer etme ve ses düzeyi ayarlama gibi bir çok işlev desteği sağlıyor. Ayrıca program arayüzünde, dilediğimiz gibi uygulamanın yatay veya dikey olarak görüntülenmesinide seçebiliyoruz.

Dilerseniz BlueStacks ile oyunların nasıl çalıştığınada göz atalım. Ben programı test etmek için grafik kalitesi en yüksek oyunlardan olan Asphalt 8, Fifa 16 ve Modern Combat 5'i tercih ettim.

Asphalt 8, oyun açılışında otomatik olarak sistemi tanımış olacak ki, klavye üzerinden hangi tuş kombinasyonu ile oynanabileceğini gösteren bir tablo ile başladı. Genel olarak çok fazla lag sorunu olmadan, orta grafik seviyesinde oyunu başarı ile oynayabildim. Telefon üzerinde belki kontroller zor geldiği için oynayamayanlar, BlueStacks sayesinde Asphalt 8'i, WASD tuşları ile rahatlıkla ve keyifle oynayabilir.

Fifa 16'ya geçtiğimizde ise burada bir kaç sorunla karşılaştık. Öncelikle oyun başarıyla yükleniyor fakat herhangi bir maça girdiğimizde çok fazla takılmalar ve donmalar ile karşılaşıyoruz. Sanki bilgisayar donanımı yetmiyormuşcasına kasılmalar olan oyunda daha kötüsü klavye desteği yok. Üst kısımdaki ayarlar bölümüne gelip dokunmatik yüzeylere klavyeden buton eklemek mümkün. Güzel düşünülmüş fakat ne kadar sağlıklı çalışıyor tartışılır. Sürekli sorun çıkartan kontrol ayarları hiç kullanışlı değil. XBOX One Kontrolcüsü ile yaptığım denemelerde ise sonuç yine başarısız. Uygulama kontrolcüyü görmediği için destek vermiyor. Ekran üstünde yer alan butonlara fare ile basarak oynamak da zor ve keyifsiz. Kısacası Fifa 16'yı BlueStacks ile oynamak çok zor.

Modern Combat 5'e geldiğimizde ise oyun düzgün yüklenmesine rağmen açılışta menü var fakat oynanış bölümüne geçince ekranda sadece imleç ve yazılar var. Görüntü gelmiyor malesef. Ateş ediliyor iletişime geçiliyor ama bir türlü ekrana oyunun görüntüsü gelmiyor.

Bu 3 oyundan ziyade marketteki ufak çaplı tüm oyun ve uygulamalar stabil ve sorunsuz çalışıyor. Örneğin aa2, Sky Force gibi oyunları sorunsuz ve takılmadan rahatça oynayabildim.

BlueStacks'ın diğer özelliklerine baktığımızda Facebook, Instagram gibi sosyal mecraları tıpkı telefonumuzda gibi gezebilmek mümkün. Böylelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden de fotoğraf ve video atabilirsiniz. Fakat bu uygulamalar bilgisayarımızı bir tablet gibi algıladığı için görseller ve videolar devasa boyutlarda gözüküyor.

Uygulama içerisindeki tarayıcı ise sayfalar arasında yapılan gezinmeler için yeterli. Fakat tarayıcı ile video izlenmek istendiğinde otomatik olarak kapanıyor. Bilgisayarımızdaki tarayıcı dururken, bu tarayıcı kullanmak zaten yersiz olurdu.

Bunun yanında üst kısımdaki arama bölümünden dilediğiniz uygulamayı arayabilirsiniz. Direk olarak sizi Google Play Store arayüzüne yönlendirerek güzel bir hizmet sağlıyor.

Ayrıca BlueStacks, oyunlar ve sosyal uygulamalar adına bilgisayarınızda bildirimleride anlık olarak gösteriyor. Buda iyi düşünülmüş güzel bir özellik.

Evet bu videomuzda, bilgisayar üzerinden Android bir cihaz yönetmeyi sağlayan BlueStacks'ı inceledik. Uygulama hakkındaki görüşlerinizi alt taraftaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşcakalın.