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    İnternet Gerektirmeyen 5 Keyifli Oyun

    1 hf.
    5,7b
    1
    Uygulama Haber Video
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Yunus Çağlayan
    Video Editor
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    Uygulama Haber'in bu bölümünde internet bağlantısı olmadan da oynanabilen 5 keyifli oyunu inceledik...


    İnternet Gerektirmeyen 5 Keyifli Oyun
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    Oyunlara geçmeden önce Oppo'nun AX7 modelinden bahsetmek gerekirse, telefon gücünü Snapdragon 450'den alıyor. 64 GB depolama hafızası ile gelen telefonun elimizdeki modeli 3 GB ram'e sahip. Adreno 506 grafik işlemcisinin yer verildiği AX7, 4230 mAh'lik bataryası ile oyunlarda kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Çift arka kameraya ve parmak izi okuma sensörüne de sahip olan telefon ayrıca yüz tanıma özelliğini de barındırıyor. Şimdi gelin Oppo AX7 ile oyunlara yakından bakalım.
    Basit bir tekne ile başlayarak gelişebildiğimiz balık tutma oyunu olan Fishing Life listemizin 1.sırasında yerini alıyor. Etkileyici bir hikayeye sahip olan oyunda bolca sinematik video yer alıyor. Dalga sesleri için ASMR tekniği kullanılan yapımda limandan açılarak teknemiz ile balık tutuyoruz. Tuttuğumuz balıkları ister yem olarak kullanıyoruz istersekte markette satarak para elde edebiliyoruz. Teknemiz geliştikce denizde daha da ilerlere açılabildiğimiz oyunda gece gündüz döngüsüde bulunuyor. Kafa dinlemek isteyen ve sakin bir eğlence arayanlar için Fishing Life, Android markette ücretsiz ve boyutu ise 52 MB.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexelon.fishinglife

    2 numarada ise RPG elementlere sahip olan The Walking Zombie 2 yer alıyor. Kıyamet sonrası bir dünya da geçen hikayede kurtulan insanlar ile yaşadığımız bölgede diğer kişilerden görevler alarak oyunda ilerliyoruz. Oyunda bir çok uzak ve yakın dövüş silahı bulunuyor ve bunların yanı sıra koruyucu teçhizatlar ve patlayıcılarda kullanabildiğimiz ekipmanlar arasında. İlginç grafik stili ve sundukları ile The Walking Zombie 2, eğlenceli vakit geçirmek için birebir. Oyun Android markette ücretsiz ve boyutu ise 47 MB.
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldagames.zombieshooter
    Parmağımızı hareket ettirerek bize verilen toplara bir yol açtığımız Sand Balls , vakit geçirmek için oldukca iyi bir seçenek. Tabi ki engellere çarpmamak ve topların sıkışmaması da önemli bir rol oynuyor. Başlarda oldukça basit gibi gözükse de ilerleyen bölümlerde mantığı zorlayıcı engellerle karşılaşmak mümkün. Oyunda kazanılan puanlarla ya da ödemelerle topları ya da araçları değiştirmek mümkün. Metro ya da otobüste tek elle oldukça rahat oynanabilecek Sand Balls android markette ücretsiz ve boyutu 31 MB.
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.water.balls&hl=tr_TR
    Görevimizin dağda mahsur kalmış insanları kurtarmak olduğu Hang Line eğlenceli ve basit yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 50'den fazla seviye'ye ve 5 tehlikeli dağ ortamına sahip olan oyun , bize tırmanış esnasında farklı zorluklar ve kullanabileceğimiz araçlar sunmayıda ihmal etmiyor. Şu an oynanabilir olan seviyeler dışında güncelleme ile'de yeni seviyeler eklenmeye devam ediyor. Tatlı grafikleri ve keyifli oynanışı işle Hang Line can sıkıntısına birebir. Oyun tamamen ücretsiz ve 50 MB.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yodo1.hanglinerescue

    Tam olarak bir oyun gibi olmasa da beyin jimnastiği için oldukca uygun olan Math 4 listemizin 5. sırasında. Ekranda bizden istenen sayıları 4 işlem yaparak çözdüğümüz sistem, yüksek tempolu oyunlar yerine daha farklı bir şeyler arayanlar için biçilmiş kaftan. Math 4 içerisinde ayrıca başlangıç ve ileri seviye gibi modlarda yer alıyor. Ayrıca yakın zamanda oyun içerisine multiplayer oynama seçeneği de eklenecek. Math 4'te sayısal işlemleri çözerken ekstra olarak dinlendirici müziklerde dinleyebiliyoruz. Oyun Android markette ücretsiz ve boyutu 43 MB.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soneraltincit.math4


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Lumibrite 1 hf. en beğenilen
    Başlık; "İnternet gerektirmeyen 5 keyifli oyun", İçerik; "Telefon tanıtımı"
    Konu ilgi çeksin diye yaptın sanırım.
    Yanıtla +44
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    amma velakin 1 hf.
    Oyunlara geçmeden önce Oppo reklamı yaptığınız için teşekkürler. Ben de gerçekten oyun tanıtımı çıkacak sanmıştım.
    Yanıtla +13
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    CyberDiamond 1 hf.
    Arkadaş oyun oynarsınız diye tanıttıkları cihazın işlemcisi sd 450. Diyeceklerim bu kadar hakim bey.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    2 Avatar Avatar
    Perturbator 4 gün
    Telefonda oyun oynanmaz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Chip Chain tavsiye ederim
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    ertech26 1 hf.
    Ulan oyun diye geldik oppo incelemsi çıktı ya. +9 hayel kırıklığı....
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    kraix 1 hf.
    Adamın demek istediği şu;
    Bu oyunları böyle giriş seviyesi işlemcili bir telefonda bile oynayabilirsiniz.
    Anlayana...
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    freedom77 1 hf.
    Rezalet puanım 10 üzerinden 10 !
    Yanıtla +2
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    Şeref60 1 hf.
    Zamanla olicek heralde
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    CyberDiamond 1 hf.
    Arkadaş oyun oynarsınız diye tanıttıkları cihazın işlemcisi sd 450. Diyeceklerim bu kadar hakim bey.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    amma velakin 1 hf. CyberDiamond
    Başlangıç seviyesi için çok da kötü bir işlemci sayılmaz aslında hocam. Başlıkta önerilen oyunları çok rahat oynatır.
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    adroid 4 gün CyberDiamond
    Snapdragon 450 pubg bile açabiliyor böyle düşünmeniz çok komik sırf isminden dolayı önyargı beslemeniz ayrı bir komik.
    Bu işlemci bataryayı da çok tasaruflu bir şekilde kullanabiliyor hızı da iyi 1.8 ghz 2017 çıkışlı bir işlemci
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    Heyea 1 hf.
    Yapilan yanlis ama oyun onerisi iyi oldu. Indirdim bir iki tanesini bakalim guzel mi?
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    JuliusStrasser 1 hf.
    BLOK
    Yanıtla +2
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    napolyon94 1 hf.
    Uygulama haber öleli seneler olmuştu. Oyunlar fena değil bu arada, oppo ax7 den beter daha kötü bir cihaz olmadığına göre editör diyorki her makinede oynarsınız.
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