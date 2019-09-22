Ve karşınızda dünyanın en büyük 8K televizyonu

Sharp yeni nesil televizyon modellerini, IFA 2019 fuarında duyurdu. Şirketin ürün gamındaki en etkileyici model ise, dünyanın en büyük 8K televizyonu idi. Hadi gelin şimdi daha yakından bakalım.

En yüksek çözünürlük ve ek büyük panel bir araya gelirse ne olur, bu merakın peşine düşen Sharp mühendisleri dünyanın en büyük 8K televizyonunu geliştirdi. Bu videoda hem televizyona hem de Sharp'ın 8K içerik üretimi için sunduğu yeni kameralara yakından bakıyoruz.