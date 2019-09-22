Ve karşınızda dünyanın en büyük 8K televizyonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sharp yeni nesil televizyon modellerini, IFA 2019 fuarında duyurdu. Şirketin ürün gamındaki en etkileyici model ise, dünyanın en büyük 8K televizyonu idi. Hadi gelin şimdi daha yakından bakalım.
En yüksek çözünürlük ve ek büyük panel bir araya gelirse ne olur, bu merakın peşine düşen Sharp mühendisleri dünyanın en büyük 8K televizyonunu geliştirdi. Bu videoda hem televizyona hem de Sharp'ın 8K içerik üretimi için sunduğu yeni kameralara yakından bakıyoruz.
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Fuar varsa bilgi icerik bombardimani olmasi gerekir. Insanlar niye haftalar suren beklesin ? Sahsen Turkce harici birsey bilmeyenler dusunsun mu diyelim ? Benim gibi yabanci dil bilenlerin SAKIN ola DH de takilmayin derim FUAR olunca . Gec alirsiniz ...
TV 8K olmasi simdilik pek yaygin olmayacak. Kurumsal oncelikli olacak.
Gelecek Micro LED te .. Micro LED ile kac K cozunurluk istediginiz koselerde ekranlar olusturlabilir :) ...
8K kameralar gelistirilmesi simdiden sarttir! Yani ekrandan once kamera gibi aletler yayginlasmasi gerekiyor..
Ne varsa Erdide var.