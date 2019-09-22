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    Ve karşınızda dünyanın en büyük 8K televizyonu

    3 gün
    2,3b
    1
    Televizyonlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Sharp yeni nesil televizyon modellerini, IFA 2019 fuarında duyurdu. Şirketin ürün gamındaki en etkileyici model ise, dünyanın en büyük 8K televizyonu idi. Hadi gelin şimdi daha yakından bakalım.
    En yüksek çözünürlük ve ek büyük panel bir araya gelirse ne olur, bu merakın peşine düşen Sharp mühendisleri dünyanın en büyük 8K televizyonunu geliştirdi. Bu videoda hem televizyona hem de Sharp'ın 8K içerik üretimi için sunduğu yeni kameralara yakından bakıyoruz. 


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    Daniel Craig 1 gün
    Videodaki fenerli kardeşimiz sanada selam olsun
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    Free0991 3 gün
    Erdi bey in heyecanlı anlatımını seviyorum ama 10 dk da bir ellerini çarpıştırması çok dikkat dağıtıyo. bir beni sinir etmiyordur kesin😁
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    smart1978 3 gün
    Erdi klasigi. IFA 2019 baslangici 6 Eylul idi ve sadece 6 gunluktu yani 11 Eylul sonunda biti :) . Erdi klasigi ile bu tur haberleri sanirim 1 YILA yayarsa sasirmam :) . Yabanci ulkelerdeki editorler vs bu tur haberler 1 gunb gecikmeli videosunu yazilarini yayinlamaktalar :) Erdi Bey anlasilan ayni gunun ertesinde itibaren hazirlamayi tercih etmemis! Yani zorluklaran filan degil yapmamis. Klasik ZULAMA zamana yayarak serpistirme. Amac icerik olsun ...
    Fuar varsa bilgi icerik bombardimani olmasi gerekir. Insanlar niye haftalar suren beklesin ? Sahsen Turkce harici birsey bilmeyenler dusunsun mu diyelim ? Benim gibi yabanci dil bilenlerin SAKIN ola DH de takilmayin derim FUAR olunca . Gec alirsiniz ...
    TV 8K olmasi simdilik pek yaygin olmayacak. Kurumsal oncelikli olacak.
    Gelecek Micro LED te .. Micro LED ile kac K cozunurluk istediginiz koselerde ekranlar olusturlabilir :) ...
    8K kameralar gelistirilmesi simdiden sarttir! Yani ekrandan once kamera gibi aletler yayginlasmasi gerekiyor..
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    1ses1 3 gün
    Panel özelliklerinden bahsetmediniz. Galiba orada detay vemiyorlar. Kaç hz yada ne kadar renk gösteriyor yada hdr gibi. Klavuz teknosa olunca ... Pardon sponsor.
    Ne varsa Erdide var.
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    BatuhanXxX 3 gün 1ses1
    Prototip bir TV. Ekranın 8K ve 120 İnç olması dışında diğer bütün detaylar geliştirme aşamasında olduğu için bilgi olmaması normal. Zaten Fiyatı 20-30 bin dolardan başlayacağı için son kullanıcıyı çok merak altında bırakmaz Teknik özellikleri..
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