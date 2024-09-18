Televizyon Tavsiyeleri - Eylül 2024

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ağustos ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans TV modelleri değerlendirdik.

TCL 55C725 modeli, 55 inç UHD çözünürlüğünde bir CSOT VA panel ile donatılmış ve 60Hz yenileme hızına sahip. 8ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı, FRC 10bit renk derinliği ve %93 P3 renk gamı sunuyor. Sürekli 270nit ve HDR modunda 330nit parlaklık değerlerine ulaşabilen bu televizyon, Dolby Vision, HDR10+, HLG ve MEMC gibi özellikleri desteklemekte. Ses sistemi olarak 2x10W gücünde Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos teknolojisi bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında 2x HDMI (HDMI 2.1 dahil), 1x USB 2.0, 5GHz Wi-Fi ve BT5 yer alıyor. RT51M platformu üzerinde çalışan bu cihaz, 2GB RAM ve 16GB depolama alanı ile geliyor. Ayrıca, lisanslı Android 11 TV işletim sistemine sahip. 16.900TL fiyat etiketi ile TCL 55C725, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekici bir seçenek olabilir.



Philips 55PUS8808 modeli, özellikle üç taraflı Ambilight aydınlatması ve P5 Perfect görüntü işleme platformu ile dikkat çekiyor. 55 inç UHD VA paneli, 120Hz yenileme hızı ve Dolby Vision gibi özellikleriyle ev sineması deneyimini zenginleştirmeyi vaat ediyor. Ayrıca, Google TV arayüzü ve Android 12 işletim sistemi sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Bu televizyon, hem görsel hem de işitsel anlamda tatmin edici bir performans sergileyebilir.



Toshiba 65UA3E63DT modeli, 65 inç UHD çözünürlüğünde BOE IPS ve HKC VA panellerle donatılmış bir televizyon. BOE paneli 60Hz yenileme hızı, 8ms tepki süresi ve 1200:1 kontrast oranı sunarken, HKC paneli ise 60Hz yenileme hızı, 9.5ms tepki süresi ve 5000:1 kontrast oranı ile farklılık gösteriyor. Her iki panel de 350nit parlaklık ve FRC 10bit renk derinliği ile yüksek renk doğruluğu vaat ediyor. Dolby Vision, Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC gibi özelliklerle zenginleştirilmiş bu model, ses kalitesi için 2x12W Onkyo hoparlör ve pasif subwoofer kullanıyor. Ayrıca 3 HDMI, 2 USB 2.0 bağlantı noktası, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 gibi bağlantı seçenekleri sunuyor. MT7632 platformu üzerinde 2GB RAM ve 8GB depolama alanı ile donatılmış ve Lisanslı Android 11 işletim sistemi ile geliyor.



TCL 65C745, 65 inç UHD CSOT VA paneli, 120Hz yenileme hızı ve Quantum Dot teknolojisi ile dikkat çekiyor. 144Hz VRR desteği, düşük gecikme süresi ve yüksek kontrast oranı, özellikle oyun oynamak için ideal bir deneyim sunuyor. Dolby Vision, HDR10+ ve IMAX Enhanced gibi özelliklerle zenginleştirilmiş bu model, canlı ve gerçekçi görüntü kalitesi vaat ediyor. Ayrıca, Google TV arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ile akıllı TV deneyimini daha da ileriye taşıyor.



Toshiba 70QG5E63DT modeli, 70 inç UHD CHOT VA QD paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 8.5ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı, %1 AG kaplaması ve FRC 10bit renk derinliği gibi özellikleriyle, renk doğruluğu ve görüntü kalitesi açısından etkileyici bir performans sunuyor. Dolby Vision, Atmos, HDR10+, ve HLG desteği ile zengin bir ses ve görüntü deneyimi vaat eden bu televizyon, aynı zamanda 2x12W Onkyo hoparlörler ve pasif subwoofer ile donatılmış. Lisanslı Google TV ve Android 11 işletim sistemleri sayesinde kullanıcı dostu bir arayüz ve geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. 3x HDMI ve 2x USB bağlantı noktaları, Wi-Fi5 ve BT5 kablosuz bağlantı seçenekleri ile de esnek kullanım imkanları sağlıyor.



Grundig 75 GHU 9000 modeli, özellikle büyük ekran ve yüksek çözünürlük arayanlar için dikkate değer bir seçenek sunuyor. 75 inçlik UHD BOE IPS paneli ile canlı ve net görüntüler vaat ediyor. 120Hz yenileme hızı, oyunlar ve yüksek hızlı videolar için akıcı bir deneyim sağlarken, Dolby Vision IQ ve HDR10+ desteği ile zengin renk gamı ve derin kontrastlar sunuyor. Ayrıca, Dolby Atmos ve DTS VirtualX ile donatılmış 2x15W hoparlörleri sayesinde, sürükleyici bir ses deneyimi yaşatıyor. Google TV arayüzü ve lisanslı Android sistemi ile kullanıcı dostu bir deneyim sunan bu televizyon, ev eğlencesi için kapsamlı bir paket olarak öne çıkıyor.



Samsung 55QN85D, 55 inç UHD VA 120Hz QD Mini LED paneli, 504 LDZ, %100 P3 renk gamı ve AG kaplaması ile dikkat çekiyor. 1000 nit değişken parlaklık sunan bu model, HDR10+, HLG, VRR, ALLM ve eARC gibi özellikleri destekliyor. 2.2 kanal 40W ses sistemi ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. WiFi5, BT5.2, Wireless Dex bağlantı seçenekleri ve 4 adet HDMI 2.1, 2 adet USB 2.0 portu bulunuyor. NQ 4 AI Gen2 işlemci ve Tizen 8.0 işletim sistemi ile güçlendirilmiş olan bu televizyon, kullanıcılarına yüksek performanslı bir deneyim sunmayı hedefliyor.



TCL 65C755, 75 inç UHD CSOT VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve QD Mini LED teknolojisi ile dikkat çekiyor. 512 lokal karartma bölgesi, HDMI 2.1 desteği ve düşük gecikme süresi ile oyun deneyimi için de uygun. Yüksek kontrast oranı, geniş renk gamı ve Dolby Vision gibi HDR formatlarının yanı sıra Dolby Atmos ve DTS VirtualX destekli Onkyo hoparlörler ile zengin bir ses deneyimi sunuyor. Google TV arayüzü ve geniş depolama alanı ile kullanıcılarına akıcı bir kullanım vaat ediyor.



LG OLED55CS3VA, 55 inç UHD LG OLED evo 120Hz panel ile gerçek 10bit renk derinliği, Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteği sunuyor. VRR, ALLM, eARC ve Dolby Atmos özellikleriyle donatılmış bu model, 2.2 40W hoparlörler ve 2x10W subwoofer ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. 4 adet HDMI 2.1 girişi, 3 adet USB 2.0 bağlantısı, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 gibi bağlantı seçenekleri sunan cihaz, 6. Nesil α9 AI 4K işlemci ve WebOS 23 ile akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.



Samsung 65S90C, 65 inç UHD QD-OLED paneli, 144Hz yenileme hızı, 0.8ms tepki süresi ve AG kaplaması ile dikkat çekiyor. Gerçek 10bit renk derinliği, %100 P3 ve %91 Rec.2020 renk gamı kapsamı sunuyor. Ayrıca, standart 200nit ve tepe parlaklık değeri 1000nit ile HDR10+, HLG, VRR, ALLM, eARC gibi özellikleri destekliyor. 2.1 kanal 40W ses sistemi ve Dolby Atmos desteği ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. WiFi5, BT5.2, Wireless Dex özellikleri ve 4 adet HDMI 2.1, 2 adet USB 2.0 bağlantı noktası bulunuyor. Neural Quantum 4K işlemci ve Tizen 7.0 işletim sistemi ile güçlendirilmiş bu model, kullanıcılarına yüksek performanslı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

00:00 - Giriş

01:18 - TCL 55C725

02:59 - Philips 55PUS8808

04:37 - Toshiba 65UA3E63DT

06:11 - TCL 65C745

07:30 - Toshiba 70QG5E63DT

08:43 - Grundig 75 GHU 9000

09:32 - Samsung 55QN85D

10:23 - TCL 65C755

11:04 - LG OLED55CS3VA

12:36 - Samsung 65S90C

13:20 - Kapanış