Televizyon Tavsiyeleri - Kasım 2024

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Kasım ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans TV modelleri değerlendirdik.

JVC LT-55VA7405T, 15.600 TL fiyat etiketiyle 55 inç UHD 60Hz panel sunuyor. Bu televizyon 8ms GtG tepki süresi, %1 AG ile yansıma önleyici kaplama, 350 nit parlaklık ve FRC 10bit renk derinliği özelliklerine sahip. Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC destekleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 2x10W gücünde hoparlörler ve DTS VirtualX teknolojisiyle donatılmış. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

TCL 55C755, 55 inç UHD CSOT VA panel ve 144Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Mini LED teknolojisi, LDZ 384 kontrol bölgesi ve VRR desteği sayesinde oyun deneyimi için ideal. HDMI 2.1 bağlantısı ve düşük gecikme süresi ile hızlı tepki süreleri sunuyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG gibi geniş HDR desteği ile zengin renk gamı ve yüksek kontrast oranı sağlıyor. Ses kalitesi de 2x15W Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile güçlendirilmiş. Google TV arayüzü yanında Mediatek 9653 platformu, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler sunuyor.

JVC LT-65VA7405T, 65 inç UHD BOE IPS paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 8ms GtG tepki süresi, 1200:1 kontrast oranı ve %99 sRGB renk gamı kapsamı gibi özellikler yer alıyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG desteği sayesinde yüksek dinamik aralıkta içerikleri desteklerken, DTS VirtualX ile de genişletilmiş ses deneyimi sunuyor. Ayrıca 2GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile Lisanslı Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

TCL 65C755, 65 inç UHD CSOT VA paneli 144Hz yenileme hızı ve QD Mini LED teknolojisi ile dikkat çekiyor. 512 lokal karartma bölgesi, VRR desteği ve anti-glare kaplaması gibi özellikleriyle oyun ve multimedya kullanımı için ideal bir seçenek sunuyor. HDMI 2.1 bağlantısı ve düşük gecikme süresi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı ile birlikte geliyor. Dolby Vision ve HDR10+ gibi yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyen bu model, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Google TV arayüzü yanında Mediatek 9653 platformu, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler sunuyor.

Samsung 55QN90D, 55 inç UHD BOE IPS 144Hz Mini LED paneli, LDZ 720, 10bit renk derinliği, P3 renk gamının %100'ünü kapsayan AG 2.0 kaplaması ile dikkat çekiyor. Sürekli 600nit ve 2000nit tepe parlaklığı sunan bu model, HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM ve eARC gibi özellikleri desteklemekte. Ayrıca 4.2.2 kanal 60W ses sistemi ve Dolby Atmos desteği ile üstün bir ses deneyimi vaat ediyor. 4 adet HDMI 2.1, 2 adet USB 2.0, Wi-Fi 5 ve BT 5.2 bağlantı seçenekleri bulunuyor. NQ4 AI Gen2 işlemci ve Tizen 8.0 işletim sistemi ile donatılmış olan Samsung 55QN90D, performans ve kullanıcı deneyimi açısından beklentileri karşılayacak bir televizyon olarak öne çıkıyor.

Samsung 65QN90D, 65 inç UHD VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve Mini LED teknolojisi ile olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor. 10 bit renk derinliği ve %100 P3 renk gamı ile donatılmıştır. Yüksek dinamik aralık içerikleri için HDR10+ ve HLG desteği, oyun deneyiminizi iyileştirmek için VRR ve ALLM gibi özelliklerle tamamlanmıştır. 60W gücünde 4.2.2 kanal ses sistemi ve Dolby Atmos desteği ile sizi saran bir ses deneyimi vaat ediyor. Tizen 8.0 işletim sistemi ile Samsung 65QN90D, 66.900TL fiyat etiketiyle mükemmel bir ev sineması deneyimi için ihtiyacınız olan her şeyi yanma korkusu olmadan sunuyor.

LG OLED55B46LA ve LG OLED65B46LA karanlık ortamlarda derin ve zengin siyahlar sunan mükemmel bir kontrast oranına sahip.120Hz OLED panel ile ve dört adet HDMI 2.1 portu ile donatılmış televizyon yeni Alpha 8 AI işlemci ile geliyor. Ancak ses kalitesi güçlü bir yönü olmadığı için harici bir ses sistemi mantıklı olacaktır.