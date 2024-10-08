Televizyon Tavsiyeleri - Ekim 2024

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ekim ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans TV modelleri değerlendirdik.

JVC LT-55VA7405T, 15.600 TL fiyat etiketiyle 55 inç UHD 60Hz panel sunuyor. Bu televizyon 8ms GtG tepki süresi, %1 AG ile yansıma önleyici kaplama, 350 nit parlaklık ve FRC 10bit renk derinliği özelliklerine sahip. Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC destekleriyle zengin bir görüntü ve ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca 2x10W gücünde hoparlörler ve DTS VirtualX teknolojisiyle donatılmış. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

TCL 55C755, 55 inç UHD CSOT VA panel ve 144Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Mini LED teknolojisi, LDZ 384 kontrol bölgesi ve VRR desteği sayesinde oyun deneyimi için ideal. HDMI 2.1 bağlantısı ve düşük gecikme süresi ile hızlı tepki süreleri sunuyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HLG gibi geniş HDR desteği ile zengin renk gamı ve yüksek kontrast oranı sağlıyor. Ses kalitesi de 2x15W Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile güçlendirilmiş. Google TV arayüzü yanında Mediatek 9653 platformu, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler sunuyor.

Toshiba 65UA3E63DT, 65 inç UHD çözünürlüğe sahip bir televizyon olup, BOE IPS ve HKC VA panelleri ile dikkat çekiyor. Bu model özellikle Dolby Vision, Atmos, HDR10+, HLG ve MEMC gibi gelişmiş görüntü teknolojilerini desteklemesiyle ön plana çıkıyor. 2x12W Onkyo hoparlörler ve pasif subwoofer ile zengin bir ses deneyimi sunuyor. MT7632 platformu üzerine kurulu olan bu model, 2GB RAM ve 8GB depolama alanı sunarken, MB185G31 anakart ve lisanslı Android 11 işletim sistemiyle geliyor.

TCL 65C755, 65 inç UHD CSOT VA paneli 144Hz yenileme hızı ve QD Mini LED teknolojisi ile dikkat çekiyor. 512 lokal karartma bölgesi, VRR desteği ve anti-glare kaplaması gibi özellikleriyle oyun ve multimedya kullanımı için ideal bir seçenek sunuyor. HDMI 2.1 bağlantısı ve düşük gecikme süresi, yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı ile birlikte geliyor. Dolby Vision ve HDR10+ gibi yüksek dinamik aralık formatlarını destekleyen bu model, aynı zamanda Onkyo hoparlörler ve Dolby Atmos ile zengin bir ses deneyimi vaat ediyor. Google TV arayüzü yanında Mediatek 9653 platformu, 3GB RAM ve 32GB depolama gibi özellikler sunuyor.

JVC LT-70VAQ745T, 70 inç UHD CHOT VA QD paneli ve 60Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 8.5ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı ve %1 AG gibi özellikleriyle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Dolby Vision, HDR10+, HLG ve MEMC desteği sayesinde içerik platformlarında yüksek kaliteyi destekliyor. Ses sistemi olarak 2x12W hoparlör ve Dolby Atmos teknolojisini barındırıyor. Çeşitli bağlantı seçenekleri arasında 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5 ve BT5 bulunuyor. MT7632 platformu üzerinde 2GB RAM ve 8GB depolama alanı ile donatılmış bu cihaz, MB185G31 anakartı ve lisanslı Android ile tamamlanıyor.

Samsung 55QN90D, 55 inç UHD BOE IPS 144Hz Mini LED paneli, LDZ 720, 10bit renk derinliği, P3 renk gamının %100'ünü kapsayan AG 2.0 kaplaması ile dikkat çekiyor. Sürekli 600nit ve 2000nit tepe parlaklığı sunan bu model, HDR10+, HLG, HFR, VRR, ALLM ve eARC gibi özellikleri desteklemekte. Ayrıca 4.2.2 kanal 60W ses sistemi ve Dolby Atmos desteği ile üstün bir ses deneyimi vaat ediyor. 4 adet HDMI 2.1, 2 adet USB 2.0, Wi-Fi 5 ve BT 5.2 bağlantı seçenekleri bulunuyor. NQ4 AI Gen2 işlemci ve Tizen 8.0 işletim sistemi ile donatılmış olan Samsung 55QN90D, performans ve kullanıcı deneyimi açısından beklentileri karşılayacak bir televizyon olarak öne çıkıyor.

Samsung 65QN90D, 65 inç UHD VA paneli, 144Hz yenileme hızı ve Mini LED teknolojisi ile olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor. 10 bit renk derinliği ve %100 P3 renk gamı ile donatılmıştır. Yüksek dinamik aralık içerikleri için HDR10+ ve HLG desteği, oyun deneyiminizi iyileştirmek için VRR ve ALLM gibi özelliklerle tamamlanmıştır. 60W gücünde 4.2.2 kanal ses sistemi ve Dolby Atmos desteği ile sizi saran bir ses deneyimi vaat ediyor. Tizen 8.0 işletim sistemi ile Samsung 65QN90D, 66.900TL fiyat etiketiyle mükemmel bir ev sineması deneyimi için ihtiyacınız olan her şeyi yanma korkusu olmadan sunuyor.

LG OLED55CS3VA, 55 inç UHD LG OLED evo 120Hz panel ve gerçek 10bit renk derinliği ile dikkat çekiyor. Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteği sayesinde zengin ve canlı renkler sunuyor. VRR, ALLM, eARC ve Dolby Atmos gibi özelliklerle özellikle oyun oynamak ve film izlemek için mükemmel bir seçenek yapıyor. 40W 2.2 kanal ses sistemi, iki adet 10W hoparlör ve iki adet 10W subwoofer ile güçlü bir ses deneyimi vaat ediyor. 4 adet HDMI 2.1 girişi, 3 adet USB 2.0 bağlantısı, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 ile geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. 6. nesil α9 AI 4K işlemci ve WebOS 23 işletim sistemi ile beraber gelen sihirli kumandası ile akıcı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Samsung 65S90C, 65 inç UHD QD-OLED paneli, 144Hz yenileme hızı ve 0.8ms tepki süresi ile dikkat çekiyor. Gerçek 10bit renk derinliği, P3 renk gamının %100'ünü ve Rec.2020'nin %91'ini kapsamasıyla renkler oldukça canlı ve doğru bir şekilde yansıtılıyor. HDR10+, HLG, VRR, ALLM ve eARC gibi özellikleriyle zengin bir multimedya deneyimi sunuyor. Ayrıca 40W gücünde 2.1 ses sistemi ve Dolby Atmos desteğiyle etkileyici bir ses performansı vaat ediyor. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında WiFi5 ve BT5.2 bulunurken, Wireless Dex özelliği de kullanıcıların dikkatini çekiyor. Cihazda ayrıca 4 adet HDMI 2.1 ve 2 adet USB 2.0 portu mevcut. Neural Quantum 4K işlemci ve Tizen 7.0 işletim sistemi barındırıyor.

00:00 - Giriş

01:17 - JVC LT-55VA7405T

02:05 - TCL 55C755

03:45 - Toshiba 65UA3E63DT

05:50 - TCL 65C755

07:39 - JVC LT-70VAQ745T

09:03 - Samsung 55QN90D ve 65QN90D

10:39 - LG OLED55CS3VA

12:10 - Samsung 65S90C