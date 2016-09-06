Vestel: "Dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel'den dikkat çekici açıklamalar. Yeni nesil OLED TV modelini tanıtan şirket, dünyanın en iyi televizyonunu yaptığını iddia ediyor. Şirketin yeni ürün ve planlarına ait detaylar videomuzda.
Vestel iddialı açıklamalarıyla rakiplerine meydan okuyor. Almanya'da bir araya geldiğimiz Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık" derken, telefondan beyaz eşyaya kadar önemli açıklamalar da bulundu.
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Avrupada hangi marka ile ürün satıyor ? Bilgi verebilirmisin (DH Misafiri) ? Kendi adıyla mı, farklı bir isim ile mi ?
Şimdi burada ülke yerli malı vs bunları geçin Vestel çalışanları yöneticileri siz müşterilere nasıl hizmet veriyor tamamen sıfır muhattap olduğunuz çalışanları sizi sinir harbine sokar.
Müşteri memnuniyeti denen bir şey yoktur.
Tarkan ları var tamamen fiyasko.
O NEDENLE VESTELDEN UZAK DURUN BU KÖTÜ FASON ÜRETEN FİRMAYI SAVUNMAYIN ONLAR SİZİ SAVUNMAZ.