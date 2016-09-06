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Vestel: "Dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık"

2 yıl
43,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel'den dikkat çekici açıklamalar. Yeni nesil OLED TV modelini tanıtan şirket, dünyanın en iyi televizyonunu yaptığını iddia ediyor. Şirketin yeni ürün ve planlarına ait detaylar videomuzda.
Vestel iddialı açıklamalarıyla rakiplerine meydan okuyor. Almanya'da bir araya geldiğimiz Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık" derken, telefondan beyaz eşyaya kadar önemli açıklamalar da bulundu. 

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ozzy55ozzy 2 yıl en beğenilen
Kimse kusura bakmasın vestel hatayı kendi ürünlerine vergi indirimi yerine , ithal edilen ürünlere vergi artırımı istediği gün yaptı. Gururla yerliymiş, ben gurur duymuyorum.
Kimse kusura bakmasın vestel hatayı kendi ürünlerine vergi indirimi yerine , ithal edilen ürünlere vergi artırımı istediği gün yaptı. Gururla yerliymiş, ben gur...
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KaleyDeskop 2 yıl
sony, lg varken buna kim inanır, bari türkiye'nin deseydi
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alito 2 yıl
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dadas28 1 yıl
Vestel bizim ama biraz kalite bekliyoruz,Bizden desteklemesi sizden kalite..
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Bosu 2 yıl

Avrupada hangi marka ile ürün satıyor ? Bilgi verebilirmisin (DH Misafiri) ? Kendi adıyla mı, farklı bir isim ile mi ?
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DH Misafiri 2 yıl
Yabancılar en iyisini yaptık dediklerinde inanıyorsunuzda Türk yaptık deyince neden iddia ediyor şeklinde başlık attığınızı anlayabilmiş değilim. Herkesi kendiniz gibi dandik iş yapıyor mu sanıyorsunuz. Vestel avrupada en çok satılan beyaz eşya markalarından birisi. Sizde sağdan soldan devşirdiğiniz haberleri doğru düzgün derleyip yayınlayamayan insanlarsınız.
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DH Misafiri 2 yıl
iddalı konuşmak çok güzel idddasına sahip çıkmak daha güzel vestel dev bir şirket olmuşdur burda eleştirenler acaba ne yok buz dolabı aldım yok şu yok bu geçmişde yaşadığı sıkıntıyı dile getirip bu gün vestele burun kıvıranlar çok değil bu gün övdükleri markaların bi geçmişine baksın LG halen fiyasko aha samsung not 7 de fiyasko teknoloji dediğin salatalık yetiştiriciliği olsaydı zaten geçmiş firmalar batmaz vestelde avrupada tv de zirvede yer alamazdı geçmiş markalara bakın kimler battı kimller ilerledi vestelin ilerlemesi harika iddalı olması dahada gurur verici TEBRİKLER VESTEL
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nexx45 2 yıl
yazarsam burada kıyamet kopar bir arkadaşımın söylediklerini ve benim çalıştığım zamandakinleri çalışanlar çok iyi bilir
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DH Misafiri 2 yıl
Vestel gurur kaynağımız. Evde tüm ürünlerim Vestel. 10 yılı geçen ürünüm var. Bir kez bile tık demedi. Telefonum Venüs V3 5070 çok severek kullanıyorum. Telefonda başka marka kullanmam artık. Gururla kullan Türkiye...
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DH Misafiri 2 yıl
Merhabalar
Şimdi burada ülke yerli malı vs bunları geçin Vestel çalışanları yöneticileri siz müşterilere nasıl hizmet veriyor tamamen sıfır muhattap olduğunuz çalışanları sizi sinir harbine sokar.
Müşteri memnuniyeti denen bir şey yoktur.
Tarkan ları var tamamen fiyasko.
O NEDENLE VESTELDEN UZAK DURUN BU KÖTÜ FASON ÜRETEN FİRMAYI SAVUNMAYIN ONLAR SİZİ SAVUNMAZ.
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DH Misafiri 2 yıl
sanırım bu TV ile Zeki Müren bizi görebiliyor...
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selmand 2 yıl
Vestelon renkleri samsung ve lgden cok daha guzel. Samsung lg ve vestelin orta ust seviye urunlerini kullaniyorum vestelin renkleri ve renk tonlari eski tüplü tv renklerine yakin, denemenizi tavsiye ederim.
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DH Misafiri 2 yıl
Onemli olan fiyat performans. Telefonlarinda oldugu gibi 799 TL'lik telefona 1299 TL etiket koyup rekabeti engellemek icin de ek vergi cikartmaya calisirsa isi zor. Yazilim destegi zaten sifir, guncelleme beklemeyin. O kazandigi paralar CEO'nun gobegini buyutmeye yariyor. Adam obez olmus iki kat fiyata telefon alanlar sayesinde.
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