Vestel: "Dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık"

Vestel'den dikkat çekici açıklamalar. Yeni nesil OLED TV modelini tanıtan şirket, dünyanın en iyi televizyonunu yaptığını iddia ediyor. Şirketin yeni ürün ve planlarına ait detaylar videomuzda.

Vestel iddialı açıklamalarıyla rakiplerine meydan okuyor. Almanya'da bir araya geldiğimiz Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "dünyanın en iyi televizyonunu biz yaptık" derken, telefondan beyaz eşyaya kadar önemli açıklamalar da bulundu.