2023'te alınabilecek en iyi televizyonlar

- En İyi Televizyonlar 📺
- 1️⃣ Toshiba 43UA3A63DT
- 2️⃣ Philips 50PUS8507/62
- 3️⃣ TCL 50P735
- 4️⃣ Philips 50PUS8007/62
- 5️⃣ TCL 50P725 4K UHD LED Android TV
- 6️⃣ LG 50UQ81 4K webOS TV
- 7️⃣ LG 43UP77 4K webOS TV
- 8️⃣ Sunny SN50FMN242 Frameless 4K webOS TV
- 9️⃣ Sony BRAVIA KD-50X72K
- 🔟 LG OLED55A16LA
- 11. TCL 55C735 QLED Google TV
- 12. Sony BRAVIA XR-55A80J
- 13. Samsung QE55QN700BTXTK QLED 8K
- 14. Samsung UE50CU7200UXTK
- En iyi Televizyon markaları 📺
- Yorumlar
Akıllı televizyonlar, günümüzde teknoloji ile entegre bir şekilde ev eğlencesi deneyimini zenginleştiren bir seçenek olarak öne çıkıyor. Çeşitli uygulamaları indirip kullanabileceğiniz, film ve dizi platformlarına erişebileceğiniz ve hatta oyun oynayabileceğiniz birçok özelliği beraberinde sunuyor. Yeni bir televizyon almayı düşünenler için 2023'te alınabilecek sahip en iyi Android TV sıralaması şöyle 🔽
|Marka-Model 📜
|Fiyat 💲
|Toshiba 43UA3A63DT
|7.844 TL
|Philips 50PUS8507/62
|13.999 TL
|TCL 50P735
|10.679 TL
|Philips 50PUS8007/62
|12.888 TL
|TCL 50P725
|11.700 TL
|Grundig 50 GFU 7850 B
|10.289 TL
|LG 50UQ81
|14.799 TL
|LG 43UP77
|8.299 TL
|Sunny SN50FMN 242
|8.499 TL
|Sony BRAVIA KD-50X72K
|18.221 TL
|Sony BRAVIA XR-55A80J
|29.999 TL
|LG OLED 55A16LA
|34.790 TL
|TCL 55C735 QLED
|21.599 TL
|Samsung QE55QN700 BTXTK
|36.239 TL
|Samsung UE50CU7200 UXTK
|16.179 TL
Televizyonlarla ilgili her türlü sorunuz için DH Forum'daki Televizyonlar forumunu ziyaret edebilir, daha fazla TV tavsiyesi ve güncel indirimler için televizyon önerileri forumuna bakabilirsiniz.
1️⃣ Toshiba 43UA3A63DT
- Boyut: Bu Akıllı TV, 43 inç ve 108 ekran boyutunda.
- Ekran türü: LED panel aydınlatma teknolojisine sahip.
- Çözünürlük: Ultra HD (3840x2160)
- Görüntü modları: Dinamik, oyun, spor, sinema, doğal, Dolby Vision Bright ve Dolby Vision Dark.
- Giriş sayısı: 2 adet USB ve 4 adet HDMI girişi bulunmakta.
- Enerji sınıfı: G Sınıfı.
Toshiba 43UA3A63DT Ultra HD Android TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Görüntü ses ve hızı mükemmel, çok beğendim.
✍️ Toshiba Smart TV beklediğimden çok daha iyi. Ürün geldikten sonra servisi aradım 2 saat içinde gelip kurulumunu yaptılar.
2️⃣ Philips 50PUS8507/62
- Ekran ve çözünürlük: 4K Ultra HD LED, 50 inç 126 ekran (3840x2160), 60 Hz yenileme hızına sahip.
- Smart TV özellikleri: Dahili Google Asistan, mikrofon ile sesli komut verme ve Alexa ile çalışmakta.
- Güç tasarrufu: Otomatik kapanma zamanlayıcısı, ışık sensörü ve ekonomik modu bulunmakta.
- Bağlantı: 4 adet HDMI, 2 adet USB girişi bulunmakta. Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 özellikleri de mevcut.
- Enerji Sınıfı: F sınıfı.
Philips 50PUS8507/62 4K LED Android TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ben uydu kurulumu yapmadım sadece android kısmını kullanıyorum. Gayet başarılı buldum, ses kalibrasyonu yapıldıktan sonra ses daha başarılı oldu.
✍️ Işıklar çok güzel bi hava yaratıyor ve örüntü kalitesi bizim için mükemmel. Ses kalitesi de gayet yeterli genel kullanıcılar için çok iyi bir smart tv.
3️⃣ TCL 50P735
- Ekran özellikleri: 4K UHD (3840x2160), 60 Hz, 50 inç 126 ekran, HDR özellikleri bulunmakta.
- İşletim Sistemi: Google TV
- Bağlantı türü: Wi-Fi, USB, HDMI ve kulaklık girişine sahip.
- Güç tüketimi: Bu TCL TV F sınıfı enerji tüketimi sunuyor.
TCL 50P735 Google TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Görüntü kalitesi, ses, google tv gibi özellikleri mükemmel olmuş.Almayı düşünüyorsanız düşünmeden alabilirsniz.
✍️ Bu TV umduğumdan iyi görüntü kalitesi sundu. Fiyatına göre en iyi akıllı TV.
4️⃣ Philips 50PUS8007/62
- Ekran boyutları: Bu Philips LED TV 126 ekran 50 inç 4K çözünürlüklü ekrana sahip ve 60 Hz yenileme hızı sunmakta.
- Bağlantı girişleri: 2 adet USB ve 4 adet HDMI girişine sahip. Ayrıca kulaklık ve ethernet girişi de mevcut.
- Güç tüketim sınıfı: F sınıfı.
- Sesli kontrol: Google asistan ile Android TV'nizi uzaktan kumanda ile sesli olarak kontrol edebilirsiniz.
Philips 50PUS8007/62 4K Android LED TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️TV kalitesi zaten güzelve ambilight ile maç izlemek harika. Philips Android TV gerçekten en iyi televizyon modeli.
✍️ Özellikle akşam saatlerinde ışıkları karartıp ambilight ile konser izlemek çok keyifli, tam bir görsel şölene dönüşüyor. Bence bütün TV'lerde olması gereken bir özellik. Bu televizyon bence en iyi Android TV, net.
5️⃣ TCL 50P725 4K UHD LED Android TV
- Ekran özellikleri: 50 inç, 4K Ultra HD ve 60 hz yenileme hızına sahip.
- Portlar: 3 adet HDMI ve USB girişleri bulunmakta.
- Sesli komut: Google Asistan ile kumandanızdan sesli komut verebilirsiniz.
- Enerji kullanımı: F sınıfı enerji tüketimine sahip.
TCL 50P725 4K UHD LED Android TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Bu TCL TV fiyatının fazlasını veriyor, gerçekten bu fiyata alınabilecek en iyi televizyon markası.
✍️ Kesinlikle fiyat performans olarak en iyi Android TV.
6️⃣ LG 50UQ81 4K webOS TV
- Ekran boyutu ve çözünürlüğü: 50 inç 126 ekran, LED 4K çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip.
- Bağlantı seçenekleri: Bluetooth, Wi-Fi, ethernet, USB ve HDMI girişleri bulunmakta.
- İşlemci: Bu LG webOS TV'de yapay zeka destekli işlemci bulunmakta ve ThinQ AI ile kişiselleştirilmiş akıllı deneyim sunuyor.
- HDR desteği: HDR10 pro ile gelişmiş görüntü deneyimi sunmakta.
LG 50UQ81 webOS TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Uygun fiyat kaliteli ürün. Kesinlikle en iyi büyük ekran TV.
✍️ LG webOS işletim sistemi çok iyi, bu fiyata alınabilecek en iyi smart LED TV.
7️⃣ LG 43UP77 4K webOS TV
- Ekran boyutu: 108 ekran 43 inç 4K UHD ekrana sahip.
- Yapay zeka desteği: ThinQ yapay zeka desteği mevcut.
- Ses teknolojisi: AI Ses ile atmosferik ses deneyimi sunmakta.
- Enerji tüketimi: G sınıfı enerji tüketimine sahip.
LG 43UP77 4K webOS TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Görüntü ve ses kalitesi oldukça güzel. Kanal listesi kolayca düzenlenebiliyor. En az arıza yapan televizyonlardan birisi bence.
✍️ Smart kumanda çok kullanışlı, LG ThinQ uygulaması ile LG telefonumla da eşleştirdim. LG kesinlikle en iyi televizyon markası.
8️⃣ Sunny SN50FMN242 Frameless 4K webOS TV
- Kumanta: Sihirli kumandası ile tv uygulamalarında rahatlıkla gezinebilirsiniz.
- HDR desteği: HDR10 ile daha gerçekçi görüntü deneyimi sunmakta.
- Ses sistemi: Dolby Surround desteği ile ses kalitesi daha yüksek.
- Ekran özellikleri: 4K UHD ekran, 50 inç 126 ekran ve 60 hz yenileme hızını sizlere sunuyor.
- Enerji tüketimi: G sınıfı.
Sunny SN50FMN242 Frameless 4K webOS TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Fiyatına göre en iyi smart LED TV, çok memnunum.
✍️ webOS işletim sistemi sihirli kumanda ile çok kullanışlı.
9️⃣ Sony BRAVIA KD-50X72K
- İşlemci: X1 işlemcisi ile desteklenen TRILUMINOS, geleneksel televizyondan daha fazla renk üretir.
- Ekran özellikleri: 50 inç 126 ekran, 4K UHD LED ekran.
- Kumanda: Sesli uzaktan komut verebilme özelliğine sahip.
- Duvar montajı: Bu Sony TV duvara asılmaya uygun değildir.
Sony BRAVIA KD-50X72K Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Mükemmel, bence iyi LED TV markası Sony.
✍️ Çok memnunum, Android TV olması gerçekten büyük avantaj.
🔟 LG OLED55A16LA
- Ekran özellikleri: 4K Ultra HD OLED panel, 55 inç büyük ekran TV ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor.
- Bağlantı seçenekleri: HDMI, USB ve ethernet bağlantı noktaları mevcut.
- Güç tüketimi: G sınıfı.
- Sesle kontrol: Bu LG TV modelinde ThinQ yapay zeka teknolojisi ve türkçe dil desteği mevcut.
LG OLED55A16LA Kullanıcı Yorumları 💭
✍️Görüntü kalitesi çok güzel, en iyi QLED modeli bence.
✍️ 4k destekleyen kanallarda görüntü kalitesi tartışılmaz. Premium bir akıllı TV.
11. TCL 55C735 QLED Google TV
- Ekran: 4K UHD QLED 55 inç büyük ekran TV ve 120 Hz tazeleme hızı sunmakta.
- Portlar: HDMI 2.1 ve USB girişlerinin yanında Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları da mevcut.
- Montaj: TCL akıllı TV duvara montaja uygundur.
- Enerji sınıfı: G sınıfı enerji tüketimi sunuyor.
12. Sony BRAVIA XR-55A80J
- Ekran boyutu: Sony akıllı TV 55 inç ve UHD OLED panele sahip.
- Ses ve görüntü: Cognitive Processor XR ile üstün ses ve görüntü deneyimi sunuyor.
- Bağlantı noktaları: 3 adet USB ve HDMI girişleri bulunmakta.
- Güç tüketimi: G enerji sınıfı.
Sony BRAVIA XR-55A80J OLED TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Premium ismini gerçekten Sony hak ediyor, bir kez daha bunu doğrulayabilirim. En iyi televizyon markası yorumlarında hep Sony var.
✍️ Sony gerçekten bu işi iyi biliyor, Google TV işletim sistemi ile mükemmel bir deneyim sunuyor.
13. Samsung QE55QN700BTXTK QLED 8K
- Ekran boyu: 55 inç büyük ekran TV 140 cm
- Görüntüleme türü: Neo QLED 8K, Mini LED
- Montaj türü: Bu Samsung TV duvar montajına uygun bir akıllı TV.
- Bağlantı girişleri: USB ve HDMI girişleri mevcut.
- HDR özelliği: Quantum HDR 32x teknolojisi ile üstün görüntü deneyimi sunuyor.
Samsung QE55QN700BTXTK QLED 8K Akıllı TV Kullanıcı Yorumları 💭
✍️Akıllı TV'nin görüntü kalitesi HDR deneyimi ve tasarımı gerçekten harika. Ürünün yanında aynı seriden ses sistemide hediye ediliyor olması samsung kampanyası ile sürpriz oldu.
✍️ Televizyon dış tasarım ve malzeme kalitesi olarak üst düzey.
14. Samsung UE50CU7200UXTK
- Desteklenen hizmetler: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Youtube ve internet tarayıcısı desteği mevcut.
- Ekran özellikleri: Bu samsung smart TV 50 inç 4K LED panele sahip ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor.
- Enerji sınıfı: G sınıfı.
- Port seçenekleri: USB ve HDMI girişleri mevcut.
- Montaj: Duvar montajına uygun bir akıllı TV modeli.
Samsung UE50CU7200UXTK Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ En iyi LED TV markası kesinlikle Samsung. Çok memnunum.
✍️Görüntü ve sesi gerçekten çok güzel, Samsung'un en iyi 4K televizyonlarından birisi.
En iyi Televizyon markaları 📺
Günümüzde TV markaları arasında birçok seçenek bulunuyor. Öyle ki kalite, teknoloji ve kullanıcı deneyimi açısından öne çıkan bazı markalar da mevcut. İşte "Hangi marka televizyon almalıyım?" diyenler için en iyi televizyon markası sıralaması şöyle ⬇️
- Samsung
- LG
- Sony
- TCL
- Philips
- Vestel
- Grundig
- Beko
En İyi Televizyonlar İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 26331Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba instagram hesap çalma konusunda ben @leakmedya dan destek aldım sorunsuz işlem gerçekleştirdi sizde öyle yapın
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)