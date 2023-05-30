2023'te alınabilecek en iyi televizyonlar

Akıllı televizyonlar, günümüzde teknoloji ile entegre bir şekilde ev eğlencesi deneyimini zenginleştiren bir seçenek olarak öne çıkıyor. Çeşitli uygulamaları indirip kullanabileceğiniz, film ve dizi platformlarına erişebileceğiniz ve hatta oyun oynayabileceğiniz birçok özelliği beraberinde sunuyor. Yeni bir televizyon almayı düşünenler için 2023'te alınabilecek sahip en iyi Android TV sıralaması şöyle 🔽

Televizyonlarla ilgili her türlü sorunuz için DH Forum'daki Televizyonlar forumunu ziyaret edebilir, daha fazla TV tavsiyesi ve güncel indirimler için televizyon önerileri forumuna bakabilirsiniz.

1️⃣ Toshiba 43UA3A63DT Tam Boyutta Gör Toshiba 4k Ultra HD Android TV'nin özellikleri oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Televizyon deneyimini geliştirme ve çeşitli eğlence seçenekleri sunmak için tasarlanmış. Bu uydu alıcılı smart LED TV'de Netflix, YouTube, Amazon Prime Video gibi popüler platformlarda dizi, film veya videoları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Ayrıca Dolby Audio desteği, televizyondan yüksek kaliteli ses deneyimi yaşamanızı sağlar. En iyi akıllı TV'ler arasında olan Toshiba TV, HDMI ve USB girişleri, farklı cihazlar ve oyun konsollarını televizyona bağlamanızı sağlar. Boyut: Bu Akıllı TV, 43 inç ve 108 ekran boyutunda.

Bu Akıllı TV, 43 inç ve 108 ekran boyutunda. Ekran türü: LED panel aydınlatma teknolojisine sahip.

LED panel aydınlatma teknolojisine sahip. Çözünürlük: Ultra HD (3840x2160)

Ultra HD (3840x2160) Görüntü modları: Dinamik, oyun, spor, sinema, doğal, Dolby Vision Bright ve Dolby Vision Dark.

Dinamik, oyun, spor, sinema, doğal, Dolby Vision Bright ve Dolby Vision Dark. Giriş sayısı: 2 adet USB ve 4 adet HDMI girişi bulunmakta.

2 adet USB ve 4 adet HDMI girişi bulunmakta. Enerji sınıfı: G Sınıfı. Toshiba 43UA3A63DT Ultra HD Android TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Görüntü ses ve hızı mükemmel, çok beğendim. ✍️ Toshiba Smart TV beklediğimden çok daha iyi. Ürün geldikten sonra servisi aradım 2 saat içinde gelip kurulumunu yaptılar.

2️⃣ Philips 50PUS8507/62 Tam Boyutta Gör En iyi televizyon markalarından biri olan Philips'ın 4K UHD LED Android TV'si, Ambilight teknolojisi ile TV izleme deneyimini daha sürükleyici hale getiriyor. TV arkasındaki LED ışıklar, görüntülenen içerik ile uyumlu renkleri duvarınıza yansıtmakta. Ayrıca Android TV işletim sistemi ile en sevdiğiniz uygulamaları görebileceğiniz şekilde ana ekranı kişiselleştirebilirsiniz. Canlı HDR görüntüsü ile mükemmel ve daha net görüntüler elde edilmesini sağlamakta. Zira Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmler, diziler ve oyunlarda en ince ayrıntıyı bile görebilirsiniz ve sesleri gerçekten etrafınızdaymış gibi hissedebilirsiniz. Bu özellikleriyle Bu Philips TV, kuşkusuz en iyi LED TV'ler arasında yer almakta. Ekran ve çözünürlük: 4K Ultra HD LED, 50 inç 126 ekran (3840x2160), 60 Hz yenileme hızına sahip.

4K Ultra HD LED, 50 inç 126 ekran (3840x2160), 60 Hz yenileme hızına sahip. Smart TV özellikleri: Dahili Google Asistan, mikrofon ile sesli komut verme ve Alexa ile çalışmakta.

Dahili Google Asistan, mikrofon ile sesli komut verme ve Alexa ile çalışmakta. Güç tasarrufu: Otomatik kapanma zamanlayıcısı, ışık sensörü ve ekonomik modu bulunmakta.

Otomatik kapanma zamanlayıcısı, ışık sensörü ve ekonomik modu bulunmakta. Bağlantı: 4 adet HDMI, 2 adet USB girişi bulunmakta. Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 özellikleri de mevcut.

4 adet HDMI, 2 adet USB girişi bulunmakta. Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 özellikleri de mevcut. Enerji Sınıfı: F sınıfı. Philips 50PUS8507/62 4K LED Android TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ben uydu kurulumu yapmadım sadece android kısmını kullanıyorum. Gayet başarılı buldum, ses kalibrasyonu yapıldıktan sonra ses daha başarılı oldu. ✍️ Işıklar çok güzel bi hava yaratıyor ve örüntü kalitesi bizim için mükemmel. Ses kalitesi de gayet yeterli genel kullanıcılar için çok iyi bir smart tv.

3️⃣ TCL 50P735 TCL 50P735, 50 inç büyüklüğünde bir LED televizyon olup fiyatına göre en iyi 4K Ultra HD TV'lerden birisi diyebiliriz. TCL Google TV, tablet sistemiyle çalışmakta ve zengin bir uygulama ortamı sunar ve en iyi Google TV içeriklerini kolayca bulmanızı sağlamakta. Dahili Google Asistan desteği sayesinde televizyonu sesli komutlarla kontrol etmek de mümkün. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos ile üst düzey TV deneyimini sizlere sunuyor. Ekran özellikleri: 4K UHD (3840x2160), 60 Hz, 50 inç 126 ekran, HDR özellikleri bulunmakta.

4K UHD (3840x2160), 60 Hz, 50 inç 126 ekran, HDR özellikleri bulunmakta. İşletim Sistemi: Google TV

Google TV Bağlantı türü: Wi-Fi, USB, HDMI ve kulaklık girişine sahip.

Wi-Fi, USB, HDMI ve kulaklık girişine sahip. Güç tüketimi: Bu TCL TV F sınıfı enerji tüketimi sunuyor. TCL 50P735 Google TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Görüntü kalitesi, ses, google tv gibi özellikleri mükemmel olmuş.Almayı düşünüyorsanız düşünmeden alabilirsniz. ✍️ Bu TV umduğumdan iyi görüntü kalitesi sundu. Fiyatına göre en iyi akıllı TV.

4️⃣ Philips 50PUS8007/62 Tam Boyutta Gör Harika görüntü ve ses kalitesi arayanlar için, 4K UHD LED Android TV ile net canlı görüntü ve Dolby Atmos ses kalitesinin ve akıcı oyun performansından yararlanabilirsiniz. Ayrıca ambilight şeklinde adlandırılan arkası ışıklı televizyon özelliği ile izlediğiniz her içerik çok daha etkili. HDR formatı ve Dolby Vision'ı destekleyen bu smart TV, sınıfının en iyi Android LED TV'lerinden birisi. Ekran boyutları: Bu Philips LED TV 126 ekran 50 inç 4K çözünürlüklü ekrana sahip ve 60 Hz yenileme hızı sunmakta.

Bu Philips LED TV 126 ekran 50 inç 4K çözünürlüklü ekrana sahip ve 60 Hz yenileme hızı sunmakta. Bağlantı girişleri : 2 adet USB ve 4 adet HDMI girişine sahip. Ayrıca kulaklık ve ethernet girişi de mevcut.

: 2 adet USB ve 4 adet HDMI girişine sahip. Ayrıca kulaklık ve ethernet girişi de mevcut. Güç tüketim sınıfı: F sınıfı.

F sınıfı. Sesli kontrol: Google asistan ile Android TV'nizi uzaktan kumanda ile sesli olarak kontrol edebilirsiniz. Philips 50PUS8007/62 4K Android LED TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️TV kalitesi zaten güzelve ambilight ile maç izlemek harika. Philips Android TV gerçekten en iyi televizyon modeli. ✍️ Özellikle akşam saatlerinde ışıkları karartıp ambilight ile konser izlemek çok keyifli, tam bir görsel şölene dönüşüyor. Bence bütün TV'lerde olması gereken bir özellik. Bu televizyon bence en iyi Android TV, net.

5️⃣ TCL 50P725 4K UHD LED Android TV Tam Boyutta Gör TCL 50P725, kullanıcılara yüksek kaliteli bir Android TV deneyimi sunan bir televizyon. En iyi LED TV ekranlarından birine sahip olan TCL TV, 4K Ultra HD görüntüleri ile keskin ve ayrıntılı görüntüler sunar. Android işletim sistemi sayesinde, kullanıcılar Google Play Store'dan binlerce uygulama ve oyun indirebilir, favori içeriklerini akıllı TV'nin geniş kitlesini keyifle izleyebilirler. Dahili Wi-Fi ve Ethernet bağlantısı ile internete kolayca erişebilir ve popüler akış hizmetlerine, video platformlarına ve sosyal medya uygulamalarına bağlanabilirsiniz. Ayrıca entegre Chromecast özelliği sayesinde akıllı telefon veya tabletinizi TV'ye kablosuz olarak bağlayabilir ve büyük içerikleri ekranda paylaşabilirsiniz. TCL Android TV, ayrıca sesli kontrol özelliğine sahip ve Google Asistan ile uyumlu olarak çalışır. Böylece sesli komutlarla TV' yi kontrol etmek ve aramak mümkündür. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile etkileyici bir ses ve görüntü deneyimi sumakta. Ekran özellikleri: 50 inç, 4K Ultra HD ve 60 hz yenileme hızına sahip.

50 inç, 4K Ultra HD ve 60 hz yenileme hızına sahip. Portlar: 3 adet HDMI ve USB girişleri bulunmakta.

3 adet HDMI ve USB girişleri bulunmakta. Sesli komut: Google Asistan ile kumandanızdan sesli komut verebilirsiniz.

Google Asistan ile kumandanızdan sesli komut verebilirsiniz. Enerji kullanımı: F sınıfı enerji tüketimine sahip. TCL 50P725 4K UHD LED Android TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Bu TCL TV fiyatının fazlasını veriyor, gerçekten bu fiyata alınabilecek en iyi televizyon markası. ✍️ Kesinlikle fiyat performans olarak en iyi Android TV.

6️⃣ LG 50UQ81 4K webOS TV Tam Boyutta Gör Dünyanın en iyi televizyon markalarından biri olan LG'nin LED UHD webOS TV'si, üstün özellikleriyle dikkat çekici bir akıllı televizyon. 50 inçlik geniş ekran, yüksek yapılandırma ve Quantum Dot teknolojisi sayesinde eşsiz bir görüntü kalitesi sunuyor. webOS işletim sistemine sahip olan LED TV, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmakta. Dahili Wi-Fi, Bluetooth ve HDMI gibi bağlantı seçenekleri sayesinde diğer cihazlarınızı kolayca bağlayabilirsiniz. Ayrıca, entegre akıllı ev özellikleri ve sesli komut desteği ile daha akıllı bir ev deneyimi yaşamanızı sağlar. Geniş renk gamı, derin kontrastı ve etkileyici ses kalitesiyle LG 50UQ81 webOS TV, görsel ve ses deneyimlerinizi tatmin edecek en iyi akıllı televizyon olabilir. Ekran boyutu ve çözünürlüğü: 50 inç 126 ekran, LED 4K çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip.

50 inç 126 ekran, LED 4K çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Bağlantı seçenekleri: Bluetooth, Wi-Fi, ethernet, USB ve HDMI girişleri bulunmakta.

Bluetooth, Wi-Fi, ethernet, USB ve HDMI girişleri bulunmakta. İşlemci: Bu LG webOS TV'de yapay zeka destekli işlemci bulunmakta ve ThinQ AI ile kişiselleştirilmiş akıllı deneyim sunuyor.

Bu LG webOS TV'de yapay zeka destekli işlemci bulunmakta ve ThinQ AI ile kişiselleştirilmiş akıllı deneyim sunuyor. HDR desteği: HDR10 pro ile gelişmiş görüntü deneyimi sunmakta. LG 50UQ81 webOS TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Uygun fiyat kaliteli ürün. Kesinlikle en iyi büyük ekran TV. ✍️ LG webOS işletim sistemi çok iyi, bu fiyata alınabilecek en iyi smart LED TV.

7️⃣ LG 43UP77 4K webOS TV Tam Boyutta Gör En kaliteli televizyon markası diyebileceğimiz LG'nin bu 4K webOS TV'si, 4K Ultra HD ekran ile etkileyici bir görüntü kalitesi sunmakta. Ayrıca webOS işletim sistemi sayesinde popüler platformlara erişim de sağlıyor. Dolby Vision ve HDR10 desteği sayesinde renklerin ve kontrastın zenginliğiyle gerçekçi bir görüntü deneyimini sizlere sunuyor. Bu LED TV, şık tasarımıyla ve fiyatıyla en iyi smart LED TV seçeneklerinden birisi olabilir. Ekran boyutu: 108 ekran 43 inç 4K UHD ekrana sahip.

108 ekran 43 inç 4K UHD ekrana sahip. Yapay zeka desteği: ThinQ yapay zeka desteği mevcut.

ThinQ yapay zeka desteği mevcut. Ses teknolojisi: AI Ses ile atmosferik ses deneyimi sunmakta.

AI Ses ile atmosferik ses deneyimi sunmakta. Enerji tüketimi: G sınıfı enerji tüketimine sahip. LG 43UP77 4K webOS TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Görüntü ve ses kalitesi oldukça güzel. Kanal listesi kolayca düzenlenebiliyor. En az arıza yapan televizyonlardan birisi bence. ✍️ Smart kumanda çok kullanışlı, LG ThinQ uygulaması ile LG telefonumla da eşleştirdim. LG kesinlikle en iyi televizyon markası.

8️⃣ Sunny SN50FMN242 Frameless 4K webOS TV Sunny 4K webOS TV, İlk olarak, çerçevez tasarımıyla dikkat çeker, böylece görüntüyü tamamen ön plana çıkarır ve izleme deneyimini daha etkileyici hale getirir. webOS işletim sistemi kullanarak akıllı bir televizyon deneyimi sunar ve bu da çeşitli uygulamalar, hizmetler ve diğer içeriklere kolayca erişebilme imkanı verir. Ayrıca dahili Wi-Fi, HDMI ve USB bağlantı noktaları ile geniş bir bağlantı seçeneği sunmakta. Bu televizyon, yüksek kaliteli bir görüntüleme deneyimi ve smart TV özellikleri arayanlar için en iyi akıllı TV seçeneklerinden birisi. Kumanta : Sihirli kumandası ile tv uygulamalarında rahatlıkla gezinebilirsiniz.

: Sihirli kumandası ile tv uygulamalarında rahatlıkla gezinebilirsiniz. HDR desteği: HDR10 ile daha gerçekçi görüntü deneyimi sunmakta.

HDR10 ile daha gerçekçi görüntü deneyimi sunmakta. Ses sistemi: Dolby Surround desteği ile ses kalitesi daha yüksek.

Dolby Surround desteği ile ses kalitesi daha yüksek. Ekran özellikleri: 4K UHD ekran, 50 inç 126 ekran ve 60 hz yenileme hızını sizlere sunuyor.

4K UHD ekran, 50 inç 126 ekran ve 60 hz yenileme hızını sizlere sunuyor. Enerji tüketimi: G sınıfı. Sunny SN50FMN242 Frameless 4K webOS TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Fiyatına göre en iyi smart LED TV, çok memnunum. ✍️ webOS işletim sistemi sihirli kumanda ile çok kullanışlı.

9️⃣ Sony BRAVIA KD-50X72K Tam Boyutta Gör Dünyanın en iyi televizyon markası konumunda olan Sony'nin bu modeli, yüksek kaliteli görüntü ve zengin ses deneyimi sunan bir Android TV. Bu smart TV model, 50 inçlik bir ekran boyutuna sahip olup, 4K Ultra HD görüntülemeyle olağanüstü netlik ve ayrıntı sunar. Android işletim sistemi sayesinde, akıllı TV öğeleriyle birlikte birçok uygulamaya ve oyunlara erişim sağlar. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileri, kablosuz bağlantı imkanı sunarken, geniş bir HDMI ve USB bağlantı noktası yelpazesi ile diğer cihazlarla kolayca bağlanabilirsiniz. Ayrıca, HDR10 ve Dolby Vision desteği sayesinde, canlı renkler, dinamik kontrast ve gerçekçi görüntüler elde edebilirsiniz. İşlemci: X1 işlemcisi ile desteklenen TRILUMINOS, geleneksel televizyondan daha fazla renk üretir.

X1 işlemcisi ile desteklenen TRILUMINOS, geleneksel televizyondan daha fazla renk üretir. Ekran özellikleri: 50 inç 126 ekran, 4K UHD LED ekran.

50 inç 126 ekran, 4K UHD LED ekran. Kumanda: Sesli uzaktan komut verebilme özelliğine sahip.

Sesli uzaktan komut verebilme özelliğine sahip. Duvar montajı: Bu Sony TV duvara asılmaya uygun değildir. Sony BRAVIA KD-50X72K Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Mükemmel, bence iyi LED TV markası Sony. ✍️ Çok memnunum, Android TV olması gerçekten büyük avantaj.

🔟 LG OLED55A16LA Tam Boyutta Gör LG OLED55A16LA, akıllı televizyon teknolojisinde en iyi LG TV modelleri arasında. 55 inçlik OLED panel, muhteşem bir görüntü kalitesi sunuyor ve gerçek siyahları ile renklerin canlılığını bir araya getiriyor. 4K Ultra HD ve HDR10, Dolby Vision gibi popüler HDR formatlarını destekleyerek içerik en yüksek kalitede görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca, ağ bağlantısı üzerinden çevrimiçi içeriklere kolay erişim için webOS işletim sistemi kullanılıyor. LG ThinQ AI ve Google Assistant desteği ile sesli komutlar verebilir, böylece içerikleri kontrol etmek veya akıllı ev cihazlarını kontrol etmek daha kolay hale getirebilirsiniz. Ek olarak, HDMI, USB ve diğer bağlantı noktalarını çeşitli cihazları bağlayabilir ve multimedya içeriğinizi keyifle izleyebilirsiniz. LG OLED TV, üstün görüntü kalitesi, akıllı özellikler ve kullanım kolaylığı ile en iyi OLED TV seçeneklerimiz arasında. Ekran özellikleri: 4K Ultra HD OLED panel, 55 inç büyük ekran TV ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor.

4K Ultra HD OLED panel, 55 inç büyük ekran TV ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Bağlantı seçenekleri: HDMI, USB ve ethernet bağlantı noktaları mevcut.

HDMI, USB ve ethernet bağlantı noktaları mevcut. Güç tüketimi: G sınıfı.

G sınıfı. Sesle kontrol: Bu LG TV modelinde ThinQ yapay zeka teknolojisi ve türkçe dil desteği mevcut. LG OLED55A16LA Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️Görüntü kalitesi çok güzel, en iyi QLED modeli bence. ✍️ 4k destekleyen kanallarda görüntü kalitesi tartışılmaz. Premium bir akıllı TV.

11. TCL 55C735 QLED Google TV Tam Boyutta Gör TCL 55C735, en iyi QLED televizyonlardan birisi diyebiliriz. 55 inçlik ekran, yüksek yoğunluklu bir ekran sunarak, keskin ve canlı görüntüler sağlar. Quantum Dot teknolojisi sayesinde geniş bir renk gamı ​​sunar ve HDR10+ desteği ile daha derin siyahlar ve parlak beyazlar elde etmekte. Ayrıca, Dolby Vision ile görüntünün görüntü özelliklerini, detayın net ve gerçekçi bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bu en iyi TCL TV modelinde,Google TV özellikleri sayesinde internete bağlanabilir, çeşitli uygulamalar indirebilir ve video hizmetlerinden birçok içeriği izleyebilirsiniz. Ekran: 4K UHD QLED 55 inç büyük ekran TV ve 120 Hz tazeleme hızı sunmakta.

4K UHD QLED 55 inç büyük ekran TV ve 120 Hz tazeleme hızı sunmakta. Portlar: HDMI 2.1 ve USB girişlerinin yanında Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları da mevcut.

HDMI 2.1 ve USB girişlerinin yanında Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıları da mevcut. Montaj: TCL akıllı TV duvara montaja uygundur.

TCL akıllı TV duvara montaja uygundur. Enerji sınıfı: G sınıfı enerji tüketimi sunuyor.

12. Sony BRAVIA XR-55A80J Tam Boyutta Gör Bu Google TV, Sony'nin sunduğu en iyi OLED TV ve Google TV işletim sistemiyle üst düzey bir smart TV. 55 inçlik OLED ekran, mükemmel bir görüntü kalitesi sunar ve detayları canlı ve gerçekçi bir şekilde görmenizi sağlar. Ayrıca, XR Triluminos Pro teknolojisi sayesinde geniş bir renk gamı ​​elde edilir, zengin ve doğal renklerle görsel deneyiminizi zenginleştirir. Google TV'nin gücüyle, akıllı ev eğlencesinin tüm özelliklerine sahip olursunuz. Favori uygulamalarınıza, oyunlarınıza ve içeriklerinize kolay erişim sağlarken, Google Asistan'ın sesli komut özelliği sayesinde televizyonunuzu konuşarak kontrol edin. Dahili Chromecast ile mobil iletişimdeki içerikleri kablosuz olarak televizyona yansıtabilirsiniz. Zira en iyi televizyon markası sıralamasında, Sony'nin her zaman üstlerde bulunmasına şaşırmamalı. Ekran boyutu : Sony akıllı TV 55 inç ve UHD OLED panele sahip.

: Sony akıllı TV 55 inç ve UHD OLED panele sahip. Ses ve görüntü: Cognitive Processor XR ile üstün ses ve görüntü deneyimi sunuyor.

Cognitive Processor XR ile üstün ses ve görüntü deneyimi sunuyor. Bağlantı noktaları: 3 adet USB ve HDMI girişleri bulunmakta.

3 adet USB ve HDMI girişleri bulunmakta. Güç tüketimi: G enerji sınıfı. Sony BRAVIA XR-55A80J OLED TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Premium ismini gerçekten Sony hak ediyor, bir kez daha bunu doğrulayabilirim. En iyi televizyon markası yorumlarında hep Sony var. ✍️ Sony gerçekten bu işi iyi biliyor, Google TV işletim sistemi ile mükemmel bir deneyim sunuyor.

13. Samsung QE55QN700BTXTK QLED 8K Tam Boyutta Gör Samsung'un bu 8K en iyi QLED televizyonu, son derece etkileyici bir görüntü deneyimi sunan üst düzey bir televizyon olduğunu söyleyebiliriz. Samsung akıllı TV 55 inçlik geniş bir ekrana sahip ve Samsung'un Quantum Matrix teknolojisini kullanarak 8K çözünürlükte muhteşem bir detay seviyesi sunar. Gerçekçi renkler, zengin kontrast ve derin siyahlar ile görsel olarak büyüleyici bir izleme deneyimi sağlıyor. Samsung'un Tizen işletim sistemi sayesinde, popüler hizmetlere erişebilir, uygulamaları indirebilir ve internet tarayıcısını kullanabilirsiniz. Bu akıllı tv modelleriyle, Samsung en iyi led televizyon markası olma konusunda oldukça başarılı. Ekran boyu: 55 inç büyük ekran TV 140 cm

55 inç büyük ekran TV 140 cm Görüntüleme türü: Neo QLED 8K, Mini LED

Neo QLED 8K, Mini LED Montaj türü: Bu Samsung TV duvar montajına uygun bir akıllı TV.

Bu Samsung TV duvar montajına uygun bir akıllı TV. Bağlantı girişleri: USB ve HDMI girişleri mevcut.

USB ve HDMI girişleri mevcut. HDR özelliği: Quantum HDR 32x teknolojisi ile üstün görüntü deneyimi sunuyor. Samsung QE55QN700BTXTK QLED 8K Akıllı TV Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️Akıllı TV'nin görüntü kalitesi HDR deneyimi ve tasarımı gerçekten harika. Ürünün yanında aynı seriden ses sistemide hediye ediliyor olması samsung kampanyası ile sürpriz oldu. ✍️ Televizyon dış tasarım ve malzeme kalitesi olarak üst düzey.

14. Samsung UE50CU7200UXTK Tam Boyutta Gör Listemizin sonunda yine en iyi akıllı tv markalarından biri olan Samsung'un 4K Crystal UHD LED Akıllı TV'si yer alıyor. Bu modelin geniş ekran boyutu ve zengin renk skalasıyla birlikte gelen gelişmiş LED teknolojisiyle, izleme deneyiminizi üst seviyelere taşıyacaksınız. Ayrıca smart TV özellikleri sayesinde internet bağlantısıyla çevrimiçi içeriklere erişebilir, uygulamaları kullanabilir ve favori hız hizmetlerinizde film ve dizi keyfi yapabilirsiniz. En iyi televizyon ekranı hangisi? sorusunun cevabı çoğu kullancı için Samsung akıllı TV ekranları olduğunu da belirtelim. Desteklenen hizmetler: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Youtube ve internet tarayıcısı desteği mevcut.

Netflix, Disney Plus, Prime Video, Youtube ve internet tarayıcısı desteği mevcut. Ekran özellikleri: Bu samsung smart TV 50 inç 4K LED panele sahip ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor.

Bu samsung smart TV 50 inç 4K LED panele sahip ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Enerji sınıfı: G sınıfı.

G sınıfı. Port seçenekleri: USB ve HDMI girişleri mevcut.

USB ve HDMI girişleri mevcut. Montaj: Duvar montajına uygun bir akıllı TV modeli. Samsung UE50CU7200UXTK Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ En iyi LED TV markası kesinlikle Samsung. Çok memnunum. ✍️Görüntü ve sesi gerçekten çok güzel, Samsung'un en iyi 4K televizyonlarından birisi.

Akıllı TV satın alırken dikkat edilmesi gerekenler 5 ay önce eklendi

En iyi Televizyon markaları 📺 Günümüzde TV markaları arasında birçok seçenek bulunuyor. Öyle ki kalite, teknoloji ve kullanıcı deneyimi açısından öne çıkan bazı markalar da mevcut. İşte "Hangi marka televizyon almalıyım?" diyenler için en iyi televizyon markası sıralaması şöyle ⬇️ Samsung

LG

Sony

TCL

Philips

Vestel

Grundig

Beko

En İyi Televizyonlar İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 26331

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