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Vestel Savunma'dan KARAYEL insansız keşif ve gözlem aracı özel video

4 yıl
29,8b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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VESTEL Savunma'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve son aşamasına gelinen insansız hava aracı KARAYEL'in detaylarını Vestel Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi'den dinliyoruz.
VESTEL Savunma'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve son aşamasına gelinen insansız hava aracı KARAYEL'in detaylarını Vestel Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi'den dinliyoruz.

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Amlmad 4 yıl en beğenilen
Şimdi yurtdışından alınan iha lara ek vergi gelir geçmiş olsun.
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murdocklawless 4 yıl
fz18
ülke hayrına yaralı parmağa işemeyen nice koçların olduğu ülkemizde vestel gibi imkanlarını savunma sanayimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara seferber edip savunma kurumlarımızın istekleri doğrultusunda elini taşın altına koyan tüm milli firmalara teşekkür ederim. gerçekten gurur verici..

koç milgem gemi ihalesini aldı, sonra ellerinden geri almadılar mı gezi olaylarında destek verdikleri için?
al sana koç grubu şirketi otokar'ın yaptıkları,
otokar.com.tr/...
fz18ülke hayrına yaralı parmağa işemeyen nice koçların olduğu ülkemizde vestel gibi imkanlarını savunma sanayimizin ihtiyaçlarına yönelik çalış...
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yoksulseytan22 4 yıl
Şirketler milli duygularla hareket etmez, milli duyguları reklam olarak sömürürler. Zarar etmeye başladıklarında

parayı en çok verene satarlar şirketi.(genellikle de yabancılara)

Ben ülkemi kurtaracağım diye kurmazlar şirketlerini para kazanmak için kurarlar.

Kaliteyi şirket sahipleri değil tüketici belirler. Şirketler kaliteyi

belirleseydi dokunmatik ekranlarınız parmak ile değil kalemle olurdu.

İnanmıyorsanız ilk tablet geliştiren şirketlerden biri olan Microsoft un zamanındaki prototip tabletlerine ve açıklamalarına baksın.
Teknolojide evrim geçirir.
Bu evrimin en büyük etkenini son kullanıcı talebidir.
Marsa gidicek teknolojimiz, apollo 11 den 100 kat güçlü cep telefonu varken herhangi bir protez kol,bacak vs hem çok pahalı hem de gülünç derecede ilkel kalmış seviyede.

Şirketler milli duygularla hareket etmez, milli duyguları reklam olarak sömürürler. Zarar etmeye başladıklarındaparayı en çok verene satarlar şirke...
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1 Avatar
lawbreaker 2 yıl
özgünlük oranı en yüksek ürünlerden biriymiş o açıdan başarılı bence
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turk34 2 yıl
Silahlı daha büyük ihalara ağırlık vermeliyiz
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DH Misafiri 3 yıl
Helal olsun Türkiyenin gururu Vestele
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DH Misafiri 3 yıl
Rahmetli iş adamı Sakıp SABANCI nın dediği gibi çalışacağız çalışacağız çalışacağız işin özü bu o şöyle diyecek bu böyle diyecek beklentisi içinde olursak asla başarı gelmez herzaman sinek vızıltıları olacak duymamazlıktan gelip çaışacağız bunun tavizi yok temel olmadan yapıyı ayağa kaldıramazsınız.Bunlar temel çalışmalar geleceğe taşıyacak çalışmalar.
Tüm emeği geçenlerin başarılarının devamı dilekleriyle...
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R_DeNiro 4 yıl
Burada Vestel e gomenlerin derdi nedir anlamiyorum. Adamlarin fabrikasi NG de mega yapilar belgeselinde cikti izlemeyenler izlesin. Vestel urettigi urunlerin %80 kadarini disariya satiyor %20 kadarini Türkiye icinde pazarliyor. Yurtdisina lisans satiyorlar. Buyuk ulkelerde beyaz esyada birincilige oynuyor. Yaptigi telefona aldigi para cok ama bunlar daha onemli seyler.
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Kartal Göz 4 yıl R_DeNiro
R_DeNiro
Burada Vestel e gomenlerin derdi nedir anlamiyorum. Adamlarin fabrikasi NG de mega yapilar belgeselinde cikti izlemeyenler izlesin. Vestel urettigi urunlerin %80 kadarini disariya satiyor %20 kadarini Türkiye icinde pazarliyor. Yurtdisina lisans satiyorlar. Buyuk ulkelerde beyaz esyada birincilige oynuyor. Yaptigi telefona aldigi para cok ama bunlar daha onemli seyler.

mobile.donanimhaber.com/...

İşte bu yüzden. Hükümet ve Vestel'in ortak çakallığı sebebiyle.
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Hottez Horde 4 yıl
Gec de olsa atilan adimlar var enazindan.
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Guest-2BAE0C551 4 yıl
Devamını bekliyoruz.
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cagrimir 4 yıl
Bayraktar Taktik İHA yıda incelemenizi beklerdim.
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Feelu 4 yıl
Vestel , venüs gezegenine ne zaman gidiyorsun ?
insansız hava aracı yapmış :) sen önce leğen plastiğinden telefonuna biraz kafa yor...
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GhostEagle 4 yıl
Tebrik ediyorum Vestel i, gurur verici
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Dizemen 4 yıl
EzoBride
Amlmad Şimdi yurtdışından alınan iha lara ek vergi gelir geçmiş olsun.
ve beklenen mesaj

bende bütün yorumları bu mesajı görmeyi umarak okumuştum iyi yakalamışsın :)
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yoksulseytan22 4 yıl
Şirketler milli duygularla hareket etmez, milli duyguları reklam olarak sömürürler. Zarar etmeye başladıklarında

parayı en çok verene satarlar şirketi.(genellikle de yabancılara)

Ben ülkemi kurtaracağım diye kurmazlar şirketlerini para kazanmak için kurarlar.

Kaliteyi şirket sahipleri değil tüketici belirler. Şirketler kaliteyi

belirleseydi dokunmatik ekranlarınız parmak ile değil kalemle olurdu.

İnanmıyorsanız ilk tablet geliştiren şirketlerden biri olan Microsoft un zamanındaki prototip tabletlerine ve açıklamalarına baksın.
Teknolojide evrim geçirir.
Bu evrimin en büyük etkenini son kullanıcı talebidir.
Marsa gidicek teknolojimiz, apollo 11 den 100 kat güçlü cep telefonu varken herhangi bir protez kol,bacak vs hem çok pahalı hem de gülünç derecede ilkel kalmış seviyede.

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