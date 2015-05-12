Vestel Savunma'dan KARAYEL insansız keşif ve gözlem aracı özel video

Genel Yayın Yönetmeni
VESTEL Savunma'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve son aşamasına gelinen insansız hava aracı KARAYEL'in detaylarını Vestel Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi'den dinliyoruz.
VESTEL Savunma'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve son aşamasına gelinen insansız hava aracı KARAYEL'in detaylarını Vestel Savunma Genel Müdürü Aziz Sipahi'den dinliyoruz.
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koç milgem gemi ihalesini aldı, sonra ellerinden geri almadılar mı gezi olaylarında destek verdikleri için?
al sana koç grubu şirketi otokar'ın yaptıkları,
otokar.com.tr/...
parayı en çok verene satarlar şirketi.(genellikle de yabancılara)
Ben ülkemi kurtaracağım diye kurmazlar şirketlerini para kazanmak için kurarlar.
Kaliteyi şirket sahipleri değil tüketici belirler. Şirketler kaliteyi
belirleseydi dokunmatik ekranlarınız parmak ile değil kalemle olurdu.
İnanmıyorsanız ilk tablet geliştiren şirketlerden biri olan Microsoft un zamanındaki prototip tabletlerine ve açıklamalarına baksın.
Teknolojide evrim geçirir.
Bu evrimin en büyük etkenini son kullanıcı talebidir.
Marsa gidicek teknolojimiz, apollo 11 den 100 kat güçlü cep telefonu varken herhangi bir protez kol,bacak vs hem çok pahalı hem de gülünç derecede ilkel kalmış seviyede.