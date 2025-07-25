Baykar'dan IDEF 2025'e özel açıklamalar: Piaggio devri ve Leonardo ortaklığı detayları

Baykar'ın uluslararası açılımları ve yeni ortaklıkları! 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te Piaggio işbirliği, Leonardo ortak girişim ve ihracat rakamları ile ilgili özel görüşme...

IDEF 2025 Savunma Fuarı'nda Baykar standını ziyaret ederek Basın Sözcüsü İlker Akgüngör ile özel röportaj gerçekleştirdik. Bu kapsamlı görüşmede Baykar'ın son dönemdeki uluslararası açılımlarını, Piaggio işbirliğini ve Leonardo ortaklığını detaylıca konuştuk.

Fuarda Bayraktar Kızılelma'nın seri üretim varyantının ilk prototipi S1'i sergileniyor. Aynı zamanda Bayraktar Kalkan, yapay zeka tabanlı Kemankeş füzeleri ve diğer platformlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen uçuş gösterilerinde TB2, TB3, Akıncı ve Kalkan'ı canlı olarak izlemek mümkün.

İtalyan havacılık devi Piaggio'nun Baykar'a devri tamamlandı ve artık Baykar Piaggio Aerospace adıyla faaliyet gösteriyor. P180 Avanti Evo uçağı ile insanlı havacılık alanında yeni bir sayfa açılıyor. Aviyonik sistemlerde yenilemeler yapılarak uçak daha güçlü şekilde pazara sunulacak.

Leonardo ile kurulan LBA Sistemleri ortaklığı, Avrupa pazarında yeni fırsatlar yaratacak. Bu ortak girişim ile insansız hava araçları alanında Baykar'ın tecrübesi ve Leonardo'nun teknolojik altyapısı birleştiriliyor. Yapay zeka altyapısı ve teknolojik birikim entegre edilerek Avrupa'da güçlü bir oyuncu olmak hedefleniyor.

İhracat rakamlarında da önemli artış yaşanıyor. Bayraktar TB2'de 35 ülkeye, Akıncı'da 15 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 36'ya ulaştı. Türkiye dahil 37 ülkede operasyon yürütülüyor ve teknik destek sağlanıyor.

Kızılelma'nın seri üretimi başladı ve 2026'da envantere katılması hedefleniyor. Baykar platformları, Akıncı ve TB2 örneklerinde olduğu gibi sürekli geliştirilerek güncelleniyor. Bu yaklaşım sayesinde uçaklar yaşayan organizmalar gibi sürekli gelişiyor ve kullanıcı ihtiyaçlarına adapte oluyor.