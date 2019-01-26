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Video uzmanı | Canon EOS R inceleme

3 ay
7,3b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Canon'un fotoğraf ve video konusunda iddialı aynasız fotoğraf makinası modeli Canon EOS R test masamızda. Yazar, yönetmen, gazeteci Rahşan Gülşan, Canon EOS R deneyimlerini aktarıyor.
Fotoğraf ve video işleriniz için profesyonel sınıfta işler yapacağınız nispeten uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsanız Canon EOS R size göre olabilir. Yazar, Yönetmen, Gazeteci Rahşan Gülşan, uzun süre deneyimlediği Canon EOS R ile ilgili deneyimlerini aktarıyor.
Rahşan Gülşan Youtube kanalı:

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
popturceyn 3 ay en beğenilen
cihazin govdesinde sony ve nikon da olan 5 axis stabilizer bile yokken hangi TITRESIMLI videonun UZMANI keşke onuda söyleseydiniz? nikon z6, z7 ve sony nin malum modelleri varken bu ürünü bu kadar met etmek, bilemedim sanki reklam kokan hareketler. siz bu kadar abartirken dxomark benzeri sitelerde canon un skorlari yerlerde, canon reklama para yatiracagina bence dogru düzgün sensörler üretsin. ayrica bi zahmet 2000d 4000d 1300d gibi çöp segment çıkarmasın yakışmıyor.
cihazin govdesinde sony ve nikon da olan 5 axis stabilizer bile yokken hangi TITRESIMLI videonun UZMANI keşke onuda söyleseydiniz? nikon z6, z7 ve sony nin mal...
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alaz1903 3 ay
Bir teknoloji sitesinde Canon fan'larını bile hüsrana uğratan Canon Eos R için "Video Uzmanı" diye başlık atılıyorsa rahatlıkla o sitede fotoğraftan, kameradan anlayan 1 kişi bile yok diyebiliriz.
Piyasada 2000 dolar seviyesinde Sony A7iii, Sony A7s2 gibi cihazlar varken afedersiniz ama kimse bu cihazı video için almaz.
5 eksenli image stabilizer olan Sony kameraya taktığınız eski model lens bile gövde sayesinde titreşim engelleyiciye sahip oluyor. Canon Eos R da yok.
Nesini övdünüz anlamadım crop'lu 4k video çekmesini mi? Tam tersine Sony 6K video çekiyor ve 4K'ya downsizing yapıyor. Bu da çok daha fazla netlik ve daha geniş çerçeve alanı demek.
120 fps Full hd çeken Sony varken 60 fps video çekmesini mi?
Slow motion diye bir şeyin pratikte olmamasını mı?
Düşük ışıkta rakiplerinin yanına bile yaklaşamamasını mı?
Sony'e biri Uhs2 olmak üzere çift hafıza kartı takılıp işlerinizin hafıza kartı problemi yüzünden heba olmasının önüne geçilebiliyorken bunun sadece 1 hafıza kartı yuvası olmasını mı?
Özellik olarak yanına bile yaklaşamadığı Sony'den daha fazla olan fiyatını mı.
Buyrun size bir karşılaştırma videosu: youtube.com/...
Kesmez tatmin olmadım derseniz hepsini izleyin: youtube.com/...
Videoların altındaki yorumları özellikle okuyun.
Başlık video üzerine olduğu için fotoğraf özelliklerinden hiç bahsetmedim.
Canon'un iyi olduğu tek bir şey var vlogger'ların kendisini görebilmesi için
flippy screen'e sahip olması.
Video için bir makine alacak olsam elimde 100 tane de Canon lens olsa yine de bunu almazdım. Gider lenslerimi adaptörle Sony'de kullanırım daha iyi.
Sony a7iii, Panasonic Lumix GH5, Sony A7s2 şu an video için cihaz alacaklar için en iyi alternatifler. Yalnız Lumix'in full frame değil de Micro four thirds formatında olması dezavantaj olabilir.
Ya da param ve zamanım var beklerim diyorsanız tüm video dünyasının nefeslerini tutup bir an önce çıkmasını beklediği Sony A7s3'ün duyurulmasını bekleyin.
Paranızı sokağa atmayın.
Bir teknoloji sitesinde Canon fan'larını bile hüsrana uğratan Canon Eos R için "Video Uzmanı" diye başlık atılıyorsa rahatlıkla o sitede fotoğraftan, kameradan ...
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DH Misafiri 3 ay
4K kaydı sensörü 1.8 oranında keserek yapıyor, bu da efektif alanın APS-C'den daha küçük hale gelmesi demek. Görüntü kalitesi konusunda tam çerçeve okuma yapıp 4K'ya küçülten Sony A7iii'ün, Nikon Z6'nın ve Fujifilm XT3'ün yanından bile geçemiyor videoda. Hatta dört kat daha küçük sensörlü BlackMagic bile bariz şekilde daha iyi EOS R'dan. Kocaman gövdesinde stabilizör bulundurmayan, en fazla 720p slow-motion kayıt yapabilen bir kameradan bahsediyoruz.
Videodaki hanımefendi yine de sonuçlardan tatmin olmuş ve makineyi sevmiş olabilir tabi ama video başlığının izleyenleri çok ciddi şekilde yanıltacağını düşündüğüm için yazıyorum bu yorumu. Bu alet kesinlikle "VİDEO UZMANI" değil;
https://www.youtube.com/watch?v=3mUGuDXOTcA
Halihazırda çok başarılı olan Nikon Z6, bu yıl içinde yazılım güncellemesi vesilesiyle Raw video (büyük olasılıkla 12bit) desteği alacak, bu FF kameralar için bir ilk olacak, video için makine arayanlar ona baksın.
4K kaydı sensörü 1.8 oranında keserek yapıyor, bu da efektif alanın APS-C'den daha küçük hale gelmesi demek. Görüntü kalitesi konusunda tam çerçeve okuma yapıp ...
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2 Avatar Avatar
Arranger. 3 ay
1.1.0 firmware banding noise problemi
photographylife.com/...
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ism72 3 ay
"video uzmanı" ve "uygun fiyatlı" komik olmuş:) Çok daha ucuza eos rp gelecekmiş yakında. Onunda incelemesini bekliyoruz.
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Father Torque 3 ay
Burada bir anlam karmaşası olmuş, evet Sony gövdeler video konusunda çok daha iyi teknik özelliklere sahipler ve evet Canon gövdelerde video teknik özellikleri daha kısıtlı gibi görünüyor. Ama bu farklar sadece biz amatörler için geçerli koşullar, profesyoneller için aslında tam tersi bir durum söz konusu. Örneğin 4k crop veya IBIS eksikliği elinde her türlü sine lensi olan ve sağlam bir sabit/hareketli tripod, pro gimbal olan profesyoneller için hiçbir sorun teşkil etmiyor. Aksine onların çok daha farklı dertleri var, bunlardan en bilineni Sony gövdelerin en büyük belası ve Canon'un profesyoneller tarafından tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri olan renk tonu. Hele insan teni söz konusuysa Canon'dan daha iyisi yok diyebiliriz, öyle ki hiç log, post processing felan uğraşmadan standart ayarlarda son derece düzgün cilt tonları elde edebiliyorsunuz. Oysa Sony'de bu çok büyük bir dert, en basit örneğini vermem gerekirse TV'de TRT-4K kanalında drone ile çekilmemiş herhangi bir yerli belgesele bakarsanız farkedebilirsiniz, favorim ege sahillerimizin gezildiği bir yapım. Deniz ve gök mavisi, ağaçların yeşili öylesine gerçek dışı ki gözü rahatsız eder seviyede. Ha, elemanlar çekim sonrası renkleri düzeltmek için baya uğraşmışlar ama belli ki daha da bozmuşlar, ona lafım yok. Ama söz konusu kaydın hangi modeliyle yapıldığını anlayamasam da Sony gövde ile yapıldığını sadece renk tonlarına bakarak anlayabiliyorum.
Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. Bu kamera video uzmanı olarak tanımlanmayı hakedecek özelliklere sahip mi; evet. Peki bu konuda ilk tercih edilecek gövdelerden biri mi; hayır.
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Sterilmikrop 3 ay
Anladıpım kadarıyla kimse ;
Codec bilmiyor.
Fotoğraf makinesi sensörü ile VİDEO çekilmeyeceğini bilmiyor.
8 bit - 10 bit - 12 bit kamera kayıtlarındanda prk haberiniz yok gibi
daha bilmediğiniz bir çok şey var sanırım bu yüzden MediaCast’in ücretsiz kamera etkinliklerine gelmenizi öneririm.
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cmoss 3 ay
Öncelikle herkese merhaba, canon'un 2002'den beri tüm DSLR modellerini kullandım . Ne yazık ki canon gereken hamleleri yapamıyor. şu an aktif olarak 6d MarkII ve Mark IV kullanıcısıyım. Mark IV ile 4K video çekimi gerçekten sıkıntı. 30 Saniyelik Video 1,55 gb dosya boyutu tutuyor(şaka değil). Sony de codec farkından dolayı bu boyutlar daha aşağıda ve Log çekim gamı malesef ileride ve şunu da belirteyim, bir cihazın Auto Focus sistemi herşeydir. Sony makineler AF konusunda çok çok önde. AF testleri kontrast renkler ve tonlar üzerinde değilde tam tersi birbirine yakın renkler ve tonlarla denenmeli ki gerçek AF sonuçları ortaya çıksın. tabi unutmadan ters ışıkta ve renkli sahne ışıklarıda çok öenmli bu koşullarda AF yapan makine her yerde AF yapar. inceleme güzel emeğinize yüreğinize sağlık. ama keşke canon'da sizin gibi üstüne düşeni yapabilse
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DH Misafiri 3 ay
4K kaydı sensörü 1.8 oranında keserek yapıyor, bu da efektif alanın APS-C'den daha küçük hale gelmesi demek. Görüntü kalitesi konusunda tam çerçeve okuma yapıp 4K'ya küçülten Sony A7iii'ün, Nikon Z6'nın ve Fujifilm XT3'ün yanından bile geçemiyor videoda. Hatta dört kat daha küçük sensörlü BlackMagic bile bariz şekilde daha iyi EOS R'dan. Kocaman gövdesinde stabilizör bulundurmayan, en fazla 720p slow-motion kayıt yapabilen bir kameradan bahsediyoruz.
Videodaki hanımefendi yine de sonuçlardan tatmin olmuş ve makineyi sevmiş olabilir tabi ama video başlığının izleyenleri çok ciddi şekilde yanıltacağını düşündüğüm için yazıyorum bu yorumu. Bu alet kesinlikle "VİDEO UZMANI" değil;
https://www.youtube.com/watch?v=3mUGuDXOTcA
Halihazırda çok başarılı olan Nikon Z6, bu yıl içinde yazılım güncellemesi vesilesiyle Raw video (büyük olasılıkla 12bit) desteği alacak, bu FF kameralar için bir ilk olacak, video için makine arayanlar ona baksın.
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kraix 3 ay
15 bin buna verene kadar Sony Alpha A7 III alabilirim. Bundan daha iyi iş yapacağına eminim.
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ezimuse 3 ay
Yıllardır Canon DSLR kullanıcısı olarak şunu belirtmeliyim ki aynasız makine alacak olsam sony alırım. Mevcut canon lenslerimi de adaptörler kullanırım mis gibi olur.
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alaz1903 3 ay
Bir teknoloji sitesinde Canon fan'larını bile hüsrana uğratan Canon Eos R için "Video Uzmanı" diye başlık atılıyorsa rahatlıkla o sitede fotoğraftan, kameradan anlayan 1 kişi bile yok diyebiliriz.
Piyasada 2000 dolar seviyesinde Sony A7iii, Sony A7s2 gibi cihazlar varken afedersiniz ama kimse bu cihazı video için almaz.
5 eksenli image stabilizer olan Sony kameraya taktığınız eski model lens bile gövde sayesinde titreşim engelleyiciye sahip oluyor. Canon Eos R da yok.
Nesini övdünüz anlamadım crop'lu 4k video çekmesini mi? Tam tersine Sony 6K video çekiyor ve 4K'ya downsizing yapıyor. Bu da çok daha fazla netlik ve daha geniş çerçeve alanı demek.
120 fps Full hd çeken Sony varken 60 fps video çekmesini mi?
Slow motion diye bir şeyin pratikte olmamasını mı?
Düşük ışıkta rakiplerinin yanına bile yaklaşamamasını mı?
Sony'e biri Uhs2 olmak üzere çift hafıza kartı takılıp işlerinizin hafıza kartı problemi yüzünden heba olmasının önüne geçilebiliyorken bunun sadece 1 hafıza kartı yuvası olmasını mı?
Özellik olarak yanına bile yaklaşamadığı Sony'den daha fazla olan fiyatını mı.
Buyrun size bir karşılaştırma videosu: youtube.com/...
Kesmez tatmin olmadım derseniz hepsini izleyin: youtube.com/...
Videoların altındaki yorumları özellikle okuyun.
Başlık video üzerine olduğu için fotoğraf özelliklerinden hiç bahsetmedim.
Canon'un iyi olduğu tek bir şey var vlogger'ların kendisini görebilmesi için
flippy screen'e sahip olması.
Video için bir makine alacak olsam elimde 100 tane de Canon lens olsa yine de bunu almazdım. Gider lenslerimi adaptörle Sony'de kullanırım daha iyi.
Sony a7iii, Panasonic Lumix GH5, Sony A7s2 şu an video için cihaz alacaklar için en iyi alternatifler. Yalnız Lumix'in full frame değil de Micro four thirds formatında olması dezavantaj olabilir.
Ya da param ve zamanım var beklerim diyorsanız tüm video dünyasının nefeslerini tutup bir an önce çıkmasını beklediği Sony A7s3'ün duyurulmasını bekleyin.
Paranızı sokağa atmayın.
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Seyrim 3 ay
Fiyatı biraz uçuk..
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