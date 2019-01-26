Video uzmanı | Canon EOS R inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Canon'un fotoğraf ve video konusunda iddialı aynasız fotoğraf makinası modeli Canon EOS R test masamızda. Yazar, yönetmen, gazeteci Rahşan Gülşan, Canon EOS R deneyimlerini aktarıyor.
Fotoğraf ve video işleriniz için profesyonel sınıfta işler yapacağınız nispeten uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsanız Canon EOS R size göre olabilir. Yazar, Yönetmen, Gazeteci Rahşan Gülşan, uzun süre deneyimlediği Canon EOS R ile ilgili deneyimlerini aktarıyor.
Rahşan Gülşan Youtube kanalı:
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Piyasada 2000 dolar seviyesinde Sony A7iii, Sony A7s2 gibi cihazlar varken afedersiniz ama kimse bu cihazı video için almaz.
5 eksenli image stabilizer olan Sony kameraya taktığınız eski model lens bile gövde sayesinde titreşim engelleyiciye sahip oluyor. Canon Eos R da yok.
Nesini övdünüz anlamadım crop'lu 4k video çekmesini mi? Tam tersine Sony 6K video çekiyor ve 4K'ya downsizing yapıyor. Bu da çok daha fazla netlik ve daha geniş çerçeve alanı demek.
120 fps Full hd çeken Sony varken 60 fps video çekmesini mi?
Slow motion diye bir şeyin pratikte olmamasını mı?
Düşük ışıkta rakiplerinin yanına bile yaklaşamamasını mı?
Sony'e biri Uhs2 olmak üzere çift hafıza kartı takılıp işlerinizin hafıza kartı problemi yüzünden heba olmasının önüne geçilebiliyorken bunun sadece 1 hafıza kartı yuvası olmasını mı?
Özellik olarak yanına bile yaklaşamadığı Sony'den daha fazla olan fiyatını mı.
Buyrun size bir karşılaştırma videosu: youtube.com/...
Kesmez tatmin olmadım derseniz hepsini izleyin: youtube.com/...
Videoların altındaki yorumları özellikle okuyun.
Başlık video üzerine olduğu için fotoğraf özelliklerinden hiç bahsetmedim.
Canon'un iyi olduğu tek bir şey var vlogger'ların kendisini görebilmesi için
flippy screen'e sahip olması.
Video için bir makine alacak olsam elimde 100 tane de Canon lens olsa yine de bunu almazdım. Gider lenslerimi adaptörle Sony'de kullanırım daha iyi.
Sony a7iii, Panasonic Lumix GH5, Sony A7s2 şu an video için cihaz alacaklar için en iyi alternatifler. Yalnız Lumix'in full frame değil de Micro four thirds formatında olması dezavantaj olabilir.
Ya da param ve zamanım var beklerim diyorsanız tüm video dünyasının nefeslerini tutup bir an önce çıkmasını beklediği Sony A7s3'ün duyurulmasını bekleyin.
Paranızı sokağa atmayın.
Videodaki hanımefendi yine de sonuçlardan tatmin olmuş ve makineyi sevmiş olabilir tabi ama video başlığının izleyenleri çok ciddi şekilde yanıltacağını düşündüğüm için yazıyorum bu yorumu. Bu alet kesinlikle "VİDEO UZMANI" değil;
https://www.youtube.com/watch?v=3mUGuDXOTcA
Halihazırda çok başarılı olan Nikon Z6, bu yıl içinde yazılım güncellemesi vesilesiyle Raw video (büyük olasılıkla 12bit) desteği alacak, bu FF kameralar için bir ilk olacak, video için makine arayanlar ona baksın.