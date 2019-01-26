Video uzmanı | Canon EOS R inceleme

Canon'un fotoğraf ve video konusunda iddialı aynasız fotoğraf makinası modeli Canon EOS R test masamızda. Yazar, yönetmen, gazeteci Rahşan Gülşan, Canon EOS R deneyimlerini aktarıyor.

Fotoğraf ve video işleriniz için profesyonel sınıfta işler yapacağınız nispeten uygun fiyatlı bir çözüm arıyorsanız Canon EOS R size göre olabilir. Yazar, Yönetmen, Gazeteci Rahşan Gülşan, uzun süre deneyimlediği Canon EOS R ile ilgili deneyimlerini aktarıyor.

Rahşan Gülşan Youtube kanalı: