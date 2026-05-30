Xiaomi HyperOS 3.1 küresel dağıtımı hızla sürüyor: İşte güncellemeyi alan modeller

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yazılım dağıtım stratejisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı; HyperOS 3.1 dağıtımı küresel olarak %85'i aştı. Android 16 tabanlı güncelleme, Xiaomi, REDMI ve POCO ekosistemlerindeki neredeyse tüm uygun cihazlara zaten ulaştırıldı. Bu da şirketin tarihindeki en hızlı dağıtım döngülerinden birini işaret ediyor.

Xiaomi 17T ve 17T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 2 gün önce eklendi

HyperOS 3.1 güncellemesini alan modeller (küresel)

Android 16 ile çalışan tüm Xiaomi cihazlar HyperOS 3.1'i aldı. Yalnızca sınırlı sayıda uygun fiyatlı model güncellemenin gelmesini bekliyor. Yeni bir rapora göre küresel pazarda 40 Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefon modeli HyperOS 3.1 güncellemesini aldı. İşte o modeller:

Xiaomi cihazlar

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17

Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13

Xiaomi Mix Flip

Redmi cihazlar

Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15, Redmi 15C

Redmi 13

Poco cihazlar

Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro

Poco F6 Pro, Poco F6

Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro

Poco X7 Pro , Poco X7

Poco M8

Poco M7

Poco M6 Pro, Poco M6

HyperOS 3.1 güncellemesi neler getiriyor?

Tam Boyutta Gör HyperOS 3.1 küçük bir yama değil; kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiren çeşitli sistem düzeyinde kullanıcı arayüzü ve bağlantı yükseltmeleri sunuyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 üzerine inşa edilen bu sürüm, geliştirilmiş Super Island, yeniden tasarlanmış sistem animasyonları ve uygulama arayüzleri, genişletilmiş kilit ekranı özelleştirmesi, yerel AirPods desteği, iPhone aramalarını yanıtlama, yeni Erişilebilirlik seçenekleri, gezince ve kısayollar için hızlı hareket kontrolleri, performans ve sistem iyileştirmeleri ve fazlasını sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: