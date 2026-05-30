Xiaomi HyperOS 3.1 küresel dağıtımı hızla sürüyor: İşte güncellemeyi alan modeller

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Xiaomi, yazılım dağıtım stratejisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı;
HyperOS 3.1 dağıtımı küresel olarak %85'i aştı. Android 16 tabanlı güncelleme, Xiaomi, REDMI ve POCO ekosistemlerindeki neredeyse tüm uygun cihazlara zaten ulaştırıldı. Bu da şirketin tarihindeki en hızlı dağıtım döngülerinden birini işaret ediyor.
HyperOS 3.1 güncellemesini alan modeller (küresel)
Android 16 ile çalışan tüm Xiaomi cihazlar HyperOS 3.1'i aldı. Yalnızca sınırlı sayıda uygun fiyatlı model güncellemenin gelmesini bekliyor. Yeni bir rapora göre küresel pazarda 40 Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefon modeli HyperOS 3.1 güncellemesini aldı. İşte o modeller:
Xiaomi cihazlar
Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17
Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
Xiaomi Mix Flip
Redmi cihazlar
Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15
Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, Redmi Note 14S
Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro
Redmi 15, Redmi 15C
Redmi 13
Poco cihazlar
Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro
Poco F6 Pro, Poco F6
Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro
Poco X7 Pro , Poco X7
Poco M8
Poco M7
Poco M6 Pro, Poco M6
HyperOS 3.1 güncellemesi neler getiriyor?
Tam Boyutta Gör
HyperOS 3.1 küçük bir yama değil; kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiren çeşitli sistem düzeyinde kullanıcı arayüzü ve bağlantı yükseltmeleri sunuyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 üzerine inşa edilen bu sürüm, geliştirilmiş Super Island, yeniden tasarlanmış sistem animasyonları ve uygulama arayüzleri, genişletilmiş kilit ekranı özelleştirmesi, yerel AirPods desteği, iPhone aramalarını yanıtlama, yeni Erişilebilirlik seçenekleri, gezince ve kısayollar için hızlı hareket kontrolleri, performans ve sistem iyileştirmeleri ve fazlasını sunuyor.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.