    Xiaomi HyperOS 3.1 küresel dağıtımı hızla sürüyor: İşte güncellemeyi alan modeller

    Xiaomi'nin HyperOS 3.1 güncellemesi artık çok daha geniş bir cihaz yelpazesine ulaşıyor. Yeni bir rapora göre yazılım, küresel olarak 40 Xiaomi, Redmi ve Poco telefon modeline dağıtıldı.

    Xiaomi HyperOS 3.1 güncellemesi global cihazlar
    Xiaomi, yazılım dağıtım stratejisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı; HyperOS 3.1 dağıtımı küresel olarak %85'i aştı. Android 16 tabanlı güncelleme, Xiaomi, REDMI ve POCO ekosistemlerindeki neredeyse tüm uygun cihazlara zaten ulaştırıldı. Bu da şirketin tarihindeki en hızlı dağıtım döngülerinden birini işaret ediyor.

    HyperOS 3.1 güncellemesini alan modeller (küresel)

    Android 16 ile çalışan tüm Xiaomi cihazlar HyperOS 3.1'i aldı. Yalnızca sınırlı sayıda uygun fiyatlı model güncellemenin gelmesini bekliyor. Yeni bir rapora göre küresel pazarda 40 Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefon modeli HyperOS 3.1 güncellemesini aldı. İşte o modeller:

    Xiaomi cihazlar

    • Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17
    • Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
    • Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14
    • Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
    • Xiaomi Mix Flip

    Redmi cihazlar

    • Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15
    • Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, Redmi Note 14S
    • Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro 5G
    • Redmi Note 13 Pro
    • Redmi 15, Redmi 15C
    • Redmi 13

    Poco cihazlar

    • Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro
    • Poco F6 Pro, Poco F6
    • Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro
    • Poco X7 Pro , Poco X7
    • Poco M8
    • Poco M7
    • Poco M6 Pro, Poco M6

    HyperOS 3.1 güncellemesi neler getiriyor?

    HyperOS 3.1 küçük bir yama değil; kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiren çeşitli sistem düzeyinde kullanıcı arayüzü ve bağlantı yükseltmeleri sunuyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3 üzerine inşa edilen bu sürüm, geliştirilmiş Super Island, yeniden tasarlanmış sistem animasyonları ve uygulama arayüzleri, genişletilmiş kilit ekranı özelleştirmesi, yerel AirPods desteği, iPhone aramalarını yanıtlama, yeni Erişilebilirlik seçenekleri, gezince ve kısayollar için hızlı hareket kontrolleri, performans ve sistem iyileştirmeleri ve fazlasını sunuyor.
