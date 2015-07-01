Vodafone Smart 6'yla tanışma zamanı! Vodafone'un birçok avantajla birlikte gelen üst seviye telefonu Vodafone Smart 6, nasıl bir telefon? Vodafone Türkiye'nin yeni telefonu Vodafone Smart 6, akıll

Vodafone Smart 6'yla tanışma zamanı!

Vodafone'un birçok avantajla birlikte gelen üst seviye telefonu Vodafone Smart 6, nasıl bir telefon?



Vodafone Türkiye'nin yeni telefonu Vodafone Smart 6, akıllı telefon tutkunlarının peşinde olduğu en son teknolojileri 899 TL'lik çok uygun fiyatı altında bir araya getiriyor. Yalnızca yüksek donanımsal özelliklerle yetinmeyen Smart 6'da 1 yıllık Digiturk Play Süper Lig paketi ve Spotify gibi başka yerlerde bulamayacağınız çok özel fırsatlar da var.

Global Vodafone tecrübesiyle geliştirilen Vodafone Smart 6'nın yanında Vodafone Smart 6 serisinin iki üyesi daha tanıtıldı: Vodafone Smart Tab 6 tablet ve firmanın ilk giyilebilir ürünü Vodafone Watch 6. Kendisinden birazdan bahsedeceğimiz Smart Tab 6'nın fiyatı da 699 TL olarak belirlenmiş.

Peki Vodafone'un en iyi akıllı cihazlarından oluşan yeni Smart 6 ailesinin öncüsü Vodafone Smart 6'da neler var?

5,5 inç'lik bir telefon olan Vodafone Smart 6, Full HD ekran çözünürlüğü sayesinde tatmin edici, keskin görüntüler sunuyor. 8 çekirdekli 1,5GHz Qualcomm işlemcisi ve 2GB RAM kapasitesi sayesinde oyunlarda, videolarda ve çoklu görev işlevlerinde akıcı bir deneyim sunan telefon, 16GB dahili depolama alanı ve microSD'yle genişletilebilme (128GB'a kadar) seçeneğine sahip.

İnceliğiyle dikkat çeken Vodafone Smart 6, zarif olduğu kadar hafif de. 151 gramlık telefon, gövdesine 13 megapiksellik arka ve 5 megapiksellik kameraları sığdırmış. 3.000mAh pil kapasitesi bulunan Smart 6'yı şarj ederken saatlerce beklemeniz gerekmiyor, çünkü cihaz Qualcomm'un Quick Charge teknolojisi sayesinde hızlı şarj oluyor.

150Mbps hız kapasiteli 4G desteği, yarının teknolojisi konusunda garantide olduğunuz anlamına geliyor.



1 yıllık Digiturk Play Süper Lig ve fazlası

Vodafone Smart 6, kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamaları özel fırsatlarla sunarak, rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Futbol tutkunlarını düşünen Vodafone Türkiye, 1 yıllık Digiturk Play Süper Lig Taraftar Paketi'ni telefonuyla birlikte sunuyor. Buna ilave olarak Smart 6'yı satın alanlar, Vodafone TV'den 3 ay boyunca ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Spotify, Hürriyet E-Gazete, Elle, CHIP, Lezzet, Haftasonu, Atlas dergileri ve Seslenen Kitap uygulaması, Vodafone Smart 6'da hazır bulunan uygulamalar arasında.

Vodafone Smart 6, 1 Temmuz itibariyle Türkiye çapındaki Vodafone Cep Merkezleri'nde satışa sunulacak.



Vodafone Smart Tab 6

Smart Tab 6, operatör markalı ilk 4G tablet olma özelliğine sahip. 9,6 inç'lik ekranında 1280x800 piksel (HD) çözünürlük sunan tablet, 1,2GHz dört çekirdekli işlemci, 5MP arka ve 2MP ön kamera, 4.600mAh pil, 16GB dahili depolama alanı gibi özelliklere sahip. Tüm bu özelliklere sahip tableti satın almak isteyenler için 699 TL'lik uygun bir fiyat belirlenmiş.

Yalnızca 406 gram ağırlığındaki tablet, 7,99 mm kalınlığında. Yani karşımızda yine çok zarif, kullanımı ve taşınması son derece kolay bir cihaz duruyor. Tablet, AGPS navigasyon desteği, Bluetooth 4.1 gibi standart özellikleri beraberinde getirirken, Smart Tab 6'nın getirdiği Digiturk Play Süper Lig, Spotify avantajlarını da önünüze sunuyor.

Vodafone Smart Tab 6, 1 Temmuz'da Vodafone tarafından satışa sunulacak. Vodafone Smart Watch 6'nın çıkış tarihinin ise çok yakın olduğu duyuruldu.



Vodafone Smart 6 serisi teknik özellikleri

Vodafone Smart 6 Teknik Özellikler

· Android 5.0.2 Lollilop işletim sistemi

· 5.5" Full HD (1920x1080) IPS ekran

· 151 gr ağırlık, 8,35 mm incelik

· 8 çekirdekli 1.5 GHz Qualcomm işlemci

· Qualcomm Snapdragon 615 – 8939 Chipset

· Qualcomm Quick Charge1.0 Teknolojisi

· 13 MP ön / 5MP arka kamera, yüz ve gülümseme algılama

· 3000 mAh batarya kapasitesi

· 4G: 150 Mbps'e kadar indirme (download),

50 Mbps'e kadar yükleme (upload) hızı

· 16 GB dahili depolama alanı

(SD kart ile 128 GB'a kadar artırılabilir)

· 2 GB RAM

· Dolby Digital Sound ses sistemi

· İçinde bulunulan ortamın ışığına uyum sağlayan

ekran aydınlığı teknolojisi (assertive display)

· Kablosuz ekran paylaşımı sağlayan Wi-Fi Display özelliği"

· Digiturk Play Süper Lig, Spotify, Vodafone TV, Vodafone uygulamaları, Hürriyet E-Gazete, Elle, Chip, Lezzet, Haftasonu, Atlas dergileri, Seslenen Kitap içerikleri dahil.

· Aksesuarları: Şarj cihazı, bağlantı kablosu,

kullanım kılavuzu, kulaklık

Vodafone Smart Tab 6 Teknik Özellikler

· Android 5.0.2 Lollipop işletim sistemi

· 9,6" (1280x800) HD ekran

· 406 gr ağırlık, 244.2 x 146.5x 7.99 mm boyut

· 1,2 GHz Dört Çekirdek

· 5 MP ön / 2MP arka kamera, 1080p video kayıt özelliği

· 4600mAh batarya kapasitesi

· 1 GB RAM

· 16 GB dahili hafıza

· 4G: 150Mbps'e kadar indirme (download), 50 Mbps'e

kadar yükleme (upload) hızı

· AGPS Navigasyon desteği

· Wireless (Wi-Fi 802.11b/g/n), 2.4GHz & 5GHz, Bluetooth® 4.1

· Google Playstore uygulama kaynağı

· Digiturk Play Süper Lig, Spotify içerikleri dahil

· Aksesuarları: Şarj cihazı, hızlı başlangıç kılavuzu,

· Micro USB kablo

Vodafone Smart Watch 6 Teknik Özellikler

· Kadranın çıkıp Bluetooth kulaklık olarak kullanılması

· Telefon defterindeki kişilerin ismini görüntüleme

· Gün içindeki hareketleri kaydetme ve takip etme

· Ne kadar kalori harcadığını görüntüleme

· Planlarını hatırlatma

· Kısa mesaj bildirimlerini takip etme

· Tuşsuz kullanım kolaylığı

· Kulaklık ile çağrıları telefona bağlı olmadan cevaplama

· Suya dayanıklılık

· Zaman göstergesi

· Sessiz titreşim modu

· Android 4.3 & iOS 7 üzerindeki cihazları destekler

· Standart USB şarjı ile kullanımı kolay ve çevre dostu

· 4-5 gün dayanan şarj süresi

· 0,96 inç OLED ekran

· Bluetooth 4.0 ve üzeri cihazları destekler



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