Wacom Intuos M ve Intuos Pro M grafik tabletler video inceleme

Grafik tablet dendiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Wacom'un yeni nesil tabletleri intuos M ve Intuos Pro M test masamızda. Donanım Haber'in grafik ve web kodlamasından sorumlu tasarımcısı Numan Çebi, tabletler hakkındaki deneyimlerini bizlerle paylaşıyor.

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