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Wacom Intuos M ve Intuos Pro M grafik tabletler video inceleme

5 yıl
20,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Grafik tablet dendiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Wacom'un yeni nesil tabletleri intuos M ve Intuos Pro M test masamızda. Donanım Haber'in grafik ve web kodlamasından sorumlu tasarımcısı Numan Çebi, tabletler hakkındaki deneyimlerini bizlerle paylaşıyor.
 

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num 5 yıl en beğenilen the_student
the_student

Donanım Haber ve tasarım aynı cümlede geçiyor. Numan Çebi reklamların nerede daha şık duracağını tasarlıyo heralde.

Merhaba,

Bu ölçekte yayıncılık büyük bir külfet, reklam göstermeye mecburuz. Reklamların kullanıcıyı rahatsız etmemesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu süreçte tavsiyelerinize ayırdığımız bölüm üzerinden fikirlerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Reklamların gösterim şekli ile ilgili öneri ve şikayetlerinizi ise reklam departmanımıza iletmeniz gerekiyor. Video inceleme altında bunları konuşmak biraz yersiz.

Gerekli bağlantılar:
forum.donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...

Doğrudan benimle ilgili bir yorum yazdığınız için belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum, DonanımHaber bünyesindeki çalışmalarım yalnızca portalımızın masaüstü sürümü ve forum sayfaları ile sınırlı değil. Yine de arayüz ile ilgili sizi de memnun edeceğine emin olduğum radikal değişiklikler yolda.

İlginiz için teşekkürler.
the_studentDonanım Haber ve tasarım aynı cümlede geçiyor. Numan Çebi reklamların nerede daha şık duracağını tasarlıyo heralde.
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onsos1100 5 yıl
numan bey bir mesut çevik karikatürü çizse çok güzel olurdu
1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 5 yıl
Yeter artık neden bu tür incelemelerde fiyat söylemiyorsunuz
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turuncum 5 yıl
İki modelin de M boyutlarını karşılaştırdınızsa aradaki boyut farkı öyle abarttığınız gibi bir şey değil. 8x5 mm daha küçük pro olamayan model.

düzeltme: "olamayan" "olmayan" olacaktı. Böyle de komik olmuş : )
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mahmutsultan 5 yıl
num
Orijinalden alıntı: the_student Donanım Haber ve tasarım aynı cümlede geçiyor. Numan Çebi reklamların nerede daha şık duracağını tasarlıyo heralde.
Merhaba, Bu ölçekte yayıncılık büyük bir külfet, reklam göstermeye mecburuz. Reklamların kullanıcıyı rahatsız etmemesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu süreçte tavsiyelerinize ayırdığımız bölüm üzerinden fikirlerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Reklamların gösterim şekli ile ilgili öneri ve şikayetlerinizi ise reklam departmanımıza iletmeniz gerekiyor. Video inceleme altında bunları konuşmak biraz yersiz. Gerekli bağlantılar: forum.donanimhaber.com/... donanimhaber.com/... Doğrudan benimle ilgili bir yorum yazdığınız için belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum, DonanımHaber bünyesindeki çalışmalarım yalnızca portalımızın masaüstü sürümü ve forum sayfaları ile sınırlı değil. Yine de arayüz ile ilgili sizi de memnun edeceğine emin olduğum radikal değişiklikler yolda. İlginiz için teşekkürler.

Numan Bey i ilk kez gözlüksüz görüyorum,paşam sen gerekmedikçe gözlük takma

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grafiker 5 yıl
Selam Mesut ve Numan keşke biraz daha detaya girseydiniz. Basınç hassasiyetleri tepkime sürüleri kutu açlışı çıkan ekipmanlar çift monitör kullanımı vs gibi daha yararlı olacakmış direk advetorial gibi olmuş biraz. Çünkü hala tablet ( ipad veya nexus 7 ) gibi çihazlardan ne farkı var ben bularlada aynı şeyleri yapamam gibi sorular olmuş yani biraz havada kalmış. Lakin buda bir başlangıçtır çünkü sitenin tasarım bölümü topic lerine girdiğim zaman inan bu konuda çok hevesli genç arkadaşlar olduğunu görüyorum onlara daha iyi yol gösterebilirsiniz diye düşünüyorum.
Saygı ve sevgilerimle.
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Adana Devleti 5 yıl
Wacom bamboo kullanıyorum çok güzel. Elimde olsa Cintiq alırım ama para yok.
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cancan_burak 5 yıl
citizen cephesinde gergin bekleyiş sürüyor


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DH Misafiri 5 yıl
xperia z1 inceleme videosuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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VlknFX 5 yıl
Wacom zaten alanında en iyilerden gayet başarılı pro modeli tam almayı düşündüğüm sırada pek yeterli bir inceleme olmamış ama zaten Intuos m pro modelini düşünüyordum bende eskiyen bir wacom baboo var artık yeterli gelmiyor bu model baya başarılı teşekkürler bu tarzdaki videoların gelişmesi dileğiyle diyeyim :)
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artenis 5 yıl
Tasarım konusundaki girişiminiz güzel gelişmesi dileği ile.
Fakültemizde sizi ağırlamak isteriz konu tasarımsa eğer ;)
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the_student 5 yıl
Donanım Haber ve tasarım aynı cümlede geçiyor. Numan Çebi reklamların nerede daha şık duracağını tasarlıyo heralde.
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num 5 yıl the_student
the_student

Donanım Haber ve tasarım aynı cümlede geçiyor. Numan Çebi reklamların nerede daha şık duracağını tasarlıyo heralde.

Merhaba,

Bu ölçekte yayıncılık büyük bir külfet, reklam göstermeye mecburuz. Reklamların kullanıcıyı rahatsız etmemesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu süreçte tavsiyelerinize ayırdığımız bölüm üzerinden fikirlerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Reklamların gösterim şekli ile ilgili öneri ve şikayetlerinizi ise reklam departmanımıza iletmeniz gerekiyor. Video inceleme altında bunları konuşmak biraz yersiz.

Gerekli bağlantılar:
forum.donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...

Doğrudan benimle ilgili bir yorum yazdığınız için belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum, DonanımHaber bünyesindeki çalışmalarım yalnızca portalımızın masaüstü sürümü ve forum sayfaları ile sınırlı değil. Yine de arayüz ile ilgili sizi de memnun edeceğine emin olduğum radikal değişiklikler yolda.

İlginiz için teşekkürler.
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onsos1100 5 yıl
numan bey bir mesut çevik karikatürü çizse çok güzel olurdu
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Godolphin 5 yıl onsos1100
Buyur kardeş

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bbuzol 5 yıl
Bir ipad veya note 10.1 neden bu isi yapamiyor merak ediyorum.
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jiddi 5 yıl bbuzol
bbuzol

Bir ipad veya note 10.1 neden bu isi yapamiyor merak ediyorum.

Onlarla da yapılabiliniyor. Uygun programı yüklediğinizde ki mesela benim bildiğim kadarı ile Autodesk Sketchbook programı ile mümkün. Hatta dün başka bir başlıkta Note ve kalemi ile aynı şekilde çizim yapan bir arkadaş bu konuda soruma cevap vermişti.
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