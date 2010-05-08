Walton Chaintech, Apogee serisi üç yeni USB bellek hazırladı

Bellek üreticisi Walton Chaintech, Apogee serisi taşınabilir depolama çözümlerine Neo Squeeze Plus, S101 ve S102 isimlerini taşıyan üç yeni model ekliyor. Kurumsal müşteriler için hazırlandığı belirtilen belleklerin USB 2.0 ara birimini kullandığı ve 2GB, 4GB, 8GB ile 16GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunuldukları açıklandı. 3MB/saniye okuma ve 2MB/saniye yazma hızını destekleyen belleklerden Neo Squeeze Plus modeli 57.5 x 19 x 8.8 mm boyutlarında ve 20 gram ağırlığında. Kapaklı tasarım yerine kızaklık konnektör yapısına sahip olan bellek bu açıdan S101 modelini andırıyor. 12 gram ağırlığında ve 14.8 x 39.3 mm boyutlarında olan S102 modeli ise kart üstü yonga teknolojisini kullanıyor. Mermi tasarımlı kasaya sahip olan S102, suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor.

Walton Chaintech'den yapılan açıklamaya göre öncelikli olarak Rusya pazarına girecek olan USB bellekler için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.