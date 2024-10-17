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    CPU ve GPU’larda performansı büyük oranda artıracak yeni teknoloji geliştirildi

    Stanford Üniversitesi’nden bir araştırmacı CPU ve GPU'larındaki dahili önbelleklerin performansını büyük ölçüde artırabilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
    CPU ve GPU’larda performansı artıracak yeni teknoloji Tam Boyutta Gör
    Stanford Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma, günümüz CPU ve GPU’larının dahili önbellek performansını önemli ölçüde artırabilecek bir teknoloji üzerinde yoğunlaşıyor. Bu teknoloji, “hibrit kazanımlı hücre belleği” veya hybrid gain cell memory (içerik devamında HGCM olarak kısaltılacak) olarak adlandırılıyor ve SRAM ile DRAM’in avantajlarını bir araya getirerek özellikle depolama yoğunluğunu artırmayı hedefliyor.

    Elektrik Mühendisliği Profesörü Philip Wong’un liderliğindeki araştırma ekibi, GPU'larda kullanılan SRAM tabanlı önbelleklerin, nispeten yavaş olan DRAM’den veri yüklemek zorunda kalması nedeniyle yaşanan bir “bellek duvarı problemi” olduğunu belirtiyor. Bu geçişin çok fazla zaman ve enerji tükettiği ifade edilirken, geleneksel SRAM’e kıyasla daha iyi performans özelliklerine sahip bir teknolojinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

    SRAM ve DRAM’in kapasite sorunları

    Günümüzde modern çiplerde SRAM, büyük bir alan kaplaması ve bir bitlik veriyi saklamak için dört transistöre ihtiyaç duymasıyla kapasite açısından sınırlayıcı bir faktör haline geliyor. Buna karşılık DRAM, aynı işi tek bir transistör ve ek bileşenlerle yapabiliyor. Ancak DRAM, depolanan verilerin sürekli yenilenmesi gerekmesi gibi dezavantajlarla karşı karşıya.

    CPU ve GPU’larda performansı artıracak yeni teknoloji Tam Boyutta Gör
    Hibrit kazanımlı hücre belleği teknolojisi, her iki belleğin en iyi özelliklerini tek bir çözümde birleştirmeyi amaçlıyor. Yeni teknolojinin en önemli özelliği, verileri depolamak için ayrı okuma ve yazma transistörlerine sahip olması ve DRAM’in çalışması için gerekli olan ek kapasitör ihtiyacını ortadan kaldırması. Wong’un ekibi, iki farklı malzemeden yapılan transistörler kullanıyor: yazma transistörü için indiyum kalay oksit (ALD ITO), okuma transistörü için ise silikon PMOS. Bu çözüm, iki silikon oksit bazlı transistörden daha performanslı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

    Yeni teknolojide performans çok yüksek

    CPU ve GPU’larda performansı artıracak yeni teknoloji Tam Boyutta Gör
    Yeni bellek teknolojisi performans olarak da iddialı. Yapılan testlerde, bu teknoloji ile çalışan bir cihazın verileri 1 saatten fazla süre saklayabildiği gözlemlendi. DRAM’in her 64 milisaniyede bir yenilenme ihtiyacı göz önüne alındığında, bu büyük bir fark yaratıyor. Ayrıca, veriler DRAM’den 50 kat daha hızlı okunabiliyor; erişim süreleri ise 1 ile 10 nanosaniye arasında değişiyor.

    Ancak bu üstün performans özellikleri, her zaman gerçek dünyada daha iyi performansa dönüşmüyor. Araştırma ekibi HGCM teknolojisinin bazı durumlarda SRAM’den daha yavaş olabileceğini, özellikle de daha yüksek veri yoğunluğuna sahip yapılandırmalarda bu yavaşlığın yaşanabileceğini belirtiyor. Her ne olursa olsun, HGCM teknolojisinin en önemli özelliği, düşük seviyeli önbellekler için çok önemli olan daha yüksek depolama kapasitesi sunabilmesi. Daha büyük önbellekler, CPU veya GPU’nun sistem DRAM’inden veri aktarma süresini kısaltarak performansı ve gecikme sürelerini iyileştirebilir. Esasında bu prensip, AMD’nin 3D V-Cache teknolojisinin temelini oluşturuyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/hybrid-gain-cell-memory-could-significantly-improve-cpu-gpu-l2-l3-cache-density https://dam.stanford.edu/assets/2024-kickoff/dam-kickoff-2024-wong.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 2 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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