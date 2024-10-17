CPU ve GPU’larda performansı büyük oranda artıracak yeni teknoloji geliştirildi

Elektrik Mühendisliği Profesörü Philip Wong’un liderliğindeki araştırma ekibi, GPU'larda kullanılan SRAM tabanlı önbelleklerin, nispeten yavaş olan DRAM’den veri yüklemek zorunda kalması nedeniyle yaşanan bir “bellek duvarı problemi” olduğunu belirtiyor. Bu geçişin çok fazla zaman ve enerji tükettiği ifade edilirken, geleneksel SRAM’e kıyasla daha iyi performans özelliklerine sahip bir teknolojinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
SRAM ve DRAM’in kapasite sorunları
Günümüzde modern çiplerde SRAM, büyük bir alan kaplaması ve bir bitlik veriyi saklamak için dört transistöre ihtiyaç duymasıyla kapasite açısından sınırlayıcı bir faktör haline geliyor. Buna karşılık DRAM, aynı işi tek bir transistör ve ek bileşenlerle yapabiliyor. Ancak DRAM, depolanan verilerin sürekli yenilenmesi gerekmesi gibi dezavantajlarla karşı karşıya.
Yeni teknolojide performans çok yüksek
Ancak bu üstün performans özellikleri, her zaman gerçek dünyada daha iyi performansa dönüşmüyor. Araştırma ekibi HGCM teknolojisinin bazı durumlarda SRAM’den daha yavaş olabileceğini, özellikle de daha yüksek veri yoğunluğuna sahip yapılandırmalarda bu yavaşlığın yaşanabileceğini belirtiyor. Her ne olursa olsun, HGCM teknolojisinin en önemli özelliği, düşük seviyeli önbellekler için çok önemli olan daha yüksek depolama kapasitesi sunabilmesi. Daha büyük önbellekler, CPU veya GPU’nun sistem DRAM’inden veri aktarma süresini kısaltarak performansı ve gecikme sürelerini iyileştirebilir. Esasında bu prensip, AMD’nin 3D V-Cache teknolojisinin temelini oluşturuyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/hybrid-gain-cell-memory-could-significantly-improve-cpu-gpu-l2-l3-cache-density https://dam.stanford.edu/assets/2024-kickoff/dam-kickoff-2024-wong.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...