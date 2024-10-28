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    Samsung, yepyeni bir bellek türü geliştiriyor

    Samsung, Selector-Only Memory adı verilen umut verici yeni bir bellek teknolojisini geliştirmek için gaza bastı. Bu yeni bellek türü RAM ve SSD’nin özelliklerini birleştiriyor.
    Samsung, yepyeni bir bellek türü geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, hem RAM'in hızını hem de SSD’nin kalıcı veri depolama özelliğini tek bir hafıza teknolojisinde buluşturan "Selector-Only Memory" (SOM) adının verildiği yeni bir bellek teknolojisinin geliştirilmesini hızlandırıyor. Bu yeni bellek türünün aynı zamanda daha fazla yoğunluk için istiflemeye de izin verdiği belirtiliyor. Samsung dışında bu bellek teknolojisi üzerinde SK Hynix'de çalışmalar yürütüyor.

    RAM + SSD = SOM

    Selector-Only Memory (SOM), flash depolama gibi veriyi kalıcı olarak saklarken, DRAM'in hızlı okuma ve yazma hızını da sunuyor. Bu iki temel özelliği birleştirerek kullanıcıya hızlı ve uzun süreli veri saklama avantajı sağlıyor. Ayrıca, SOM çiplerinin katmanlı yapıda bir araya getirilerek daha yüksek yoğunluk elde edilmesi mümkün.

    Samsung’un SOM teknolojisinin ardında, hem bellek hücresi hem de seçici cihaz işlevi gören özel bir kalkojenit malzeme kullanımı yatıyor. Bu, faz değiştiren veya dirençli RAM teknolojisinde gerekli olan transistör gibi bir bileşen ihtiyacını ortadan kaldırıyor. SOM’da kullanılan kalkojenit malzeme, veri saklamak için iletken ve dirençli durumlar arasında geçiş yapabiliyor.

    Samsung, yepyeni bir bellek türü geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte SOM teknolojisi için uygun kalkojenit bileşiğin bulunması kritik bir adım. Samsung, farklı kalkojenit kombinasyonlarının potansiyelini öngörebilmek için gelişmiş bilgisayar modellemelerini kullanarak 4.000’in üzerinde olası kombinasyon arasından 18 en uygun malzemeyi belirledi. Bu sayede, binlerce kombinasyonu fiziksel deneylerle test etmenin yaratacağı yüksek maliyet ve zaman kaybından kaçınmış oldu.

    Samsung, SOM teknolojisinin geliştirilmesiyle ilgili elde ettiği bulguları Aralık ayında düzenlenecek olan IEDM toplantısında sunmayı planlıyor. Firma geçen yıl aynı etkinlikte, 16nm hücre boyutuna sahip 64 Gb kapasiteli bir SOM çip prototipi tanıtarak bu alanda iddialı olduğunu ortaya koymuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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