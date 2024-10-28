Samsung, yepyeni bir bellek türü geliştiriyor

RAM + SSD = SOM
Selector-Only Memory (SOM), flash depolama gibi veriyi kalıcı olarak saklarken, DRAM'in hızlı okuma ve yazma hızını da sunuyor. Bu iki temel özelliği birleştirerek kullanıcıya hızlı ve uzun süreli veri saklama avantajı sağlıyor. Ayrıca, SOM çiplerinin katmanlı yapıda bir araya getirilerek daha yüksek yoğunluk elde edilmesi mümkün.
Samsung’un SOM teknolojisinin ardında, hem bellek hücresi hem de seçici cihaz işlevi gören özel bir kalkojenit malzeme kullanımı yatıyor. Bu, faz değiştiren veya dirençli RAM teknolojisinde gerekli olan transistör gibi bir bileşen ihtiyacını ortadan kaldırıyor. SOM’da kullanılan kalkojenit malzeme, veri saklamak için iletken ve dirençli durumlar arasında geçiş yapabiliyor.
Samsung, SOM teknolojisinin geliştirilmesiyle ilgili elde ettiği bulguları Aralık ayında düzenlenecek olan IEDM toplantısında sunmayı planlıyor. Firma geçen yıl aynı etkinlikte, 16nm hücre boyutuna sahip 64 Gb kapasiteli bir SOM çip prototipi tanıtarak bu alanda iddialı olduğunu ortaya koymuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu