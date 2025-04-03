Samsung'dan DRAM ve NAND fiyatlarına zam geliyor!

Samsung'un bu kararının arkasında yapay zeka donanımlarına ve veri merkezlerine yönelik artan talep yatıyor. Bu durum doğal olarak arz-talep dengesini bozarak fiyatların yükselmesine neden olmakta. Buna ek olarak ABD'nin uyguladığı yeni ticaret vergilerinin de fiyat artışında önemli bir rol oynadığını belirtelim.
Şimdiden fiyatlar yükseldi
Yeni fiyat politikası yalnızca büyük ölçekli alıcıları değil, tüketici pazarını da etkileyecek. Bellek pazarını takip eden DRAMeXchange'e göre, DDR5 bellek modüllerinin fiyatı şimdiden %12 oranında arttı. Fiyat artışının bir diğer sebebi ise bellek çipi alıcılarının, ticaret tarfieleri daha da sıkılaşmadan önce stoklarını artırmaya çalışması.
Şirketler, ileride koşulların daha da zorlaşabileceğini öngörerek şimdiden önlem alma peşinde. Ekipman üreticileri ise durumun daha da kötüleşmesini bekliyor. Şimdi gözler, bir diğer büyük üretici olan SK Hynix'in olası fiyat artışı açıklamasına çevrildi. Bakalım beklenen haber ne zaman gelecek?Kaynakça https://m.mk.co.kr/news/business/11281965 https://wccftech.com/ddr5-memory-is-expected-to-get-a-lot-more-expensive/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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