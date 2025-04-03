2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung, yakın zamanda DRAM ve NAND bellek yongalarının fiyatlarında artışa gidecek. Güney Koreli teknoloji devi, söz konusu ürünlerine %3 ila 5 oranında bir zam uygulamayı planlıyor. Daha önce Micron da benzer bir açıklama yapmış ve fiyat artışı yapacağını açıklamıştı.

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Samsung'un bu kararının arkasında yapay zeka donanımlarına ve veri merkezlerine yönelik artan talep yatıyor. Bu durum doğal olarak arz-talep dengesini bozarak fiyatların yükselmesine neden olmakta. Buna ek olarak ABD'nin uyguladığı yeni ticaret vergilerinin de fiyat artışında önemli bir rol oynadığını belirtelim.

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Şimdiden fiyatlar yükseldi

Yeni fiyat politikası yalnızca büyük ölçekli alıcıları değil, tüketici pazarını da etkileyecek. Bellek pazarını takip eden DRAMeXchange'e göre, DDR5 bellek modüllerinin fiyatı şimdiden %12 oranında arttı. Fiyat artışının bir diğer sebebi ise bellek çipi alıcılarının, ticaret tarfieleri daha da sıkılaşmadan önce stoklarını artırmaya çalışması.

Şirketler, ileride koşulların daha da zorlaşabileceğini öngörerek şimdiden önlem alma peşinde. Ekipman üreticileri ise durumun daha da kötüleşmesini bekliyor. Şimdi gözler, bir diğer büyük üretici olan SK Hynix'in olası fiyat artışı açıklamasına çevrildi. Bakalım beklenen haber ne zaman gelecek?

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Ram Haberleri

Samsung'dan DRAM ve NAND fiyatlarına zam geliyor!