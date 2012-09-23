World Wide Web Konsorsiyumu, HTML5'e 2014 yılında son halini vermeyi planlıyor

HTML5'in son halini 2022 yılında alacağını öngören bir yol haritası çıkartan World Wide Web Konsorsiyumu, bu planda düzenlemeye giderek 2014 yılının sonuna kadar HTML5'i rayına oturtmaya karar verdi.





''HTML5 Aday Tavsiyesi'' olarak adlandırılan yeni plan 2012’nin sonuna kadar sunulacakken, bu plan çerçevesinde HTML5'e 2014'ün sonunda son hali verilecek. Söz konusu aday sürümünde kararsız yapılı veya uyumluluk konusunda problem yaşayan unsurların temizlenecek ve sonrasında ise HTML5.1'in taslak aşamasındaki versiyonuna aktarılacak. Böylece, HTML5 ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olurken devam sürümü içinde standartlaşma süreci için adımlar atılmış olacak.





HTML5.1 versiyonunun yeni yol haritasına göre 2016 yılında tamamlanması bekleniyor. Ancak, bu sürecin yeni bir plan ile değişebileceğini de belirtmekte fayda var.

http://dev.w3.org/html5/decision-policy/html5-2014-plan.html