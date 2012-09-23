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World Wide Web Konsorsiyumu, HTML5'e 2014 yılında son halini vermeyi planlıyor

6 yıl
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Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HTML5'in son halini 2022 yılında alacağını öngören bir yol haritası çıkartan World Wide Web Konsorsiyumu, bu planda düzenlemeye giderek 2014 yılının sonuna kadar HTML5'i rayına oturtmaya karar verdi.

''HTML5 Aday Tavsiyesi'' olarak adlandırılan yeni plan 2012’nin sonuna kadar sunulacakken, bu plan çerçevesinde HTML5'e 2014'ün sonunda son hali verilecek. Söz konusu aday sürümünde kararsız yapılı veya uyumluluk konusunda problem yaşayan unsurların temizlenecek ve sonrasında ise HTML5.1'in taslak aşamasındaki versiyonuna aktarılacak. Böylece, HTML5 ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olurken devam sürümü içinde standartlaşma süreci için adımlar atılmış olacak. 

HTML5.1 versiyonunun yeni yol haritasına göre 2016 yılında tamamlanması bekleniyor. Ancak, bu sürecin yeni bir plan ile değişebileceğini de belirtmekte fayda var.

http://dev.w3.org/html5/decision-policy/html5-2014-plan.html Yorum Yaz
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bkadem 6 yıl en beğenilen
Çok yavaş hareket ediyorlar, Flash 2020'ye yaşamaya devam edecek gibi görünüyor.
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r.m.y. 6 yıl
html 5 yapısı şu anda test aşamasında. o nedenle pek bulaşmamak lazım. kodlar, yapı devamlı bir değişim içinde. eski yapıya devam şimdilik.
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savasserter 6 yıl
Adam gibi öğrenmek için baya bi zamanımız var en azından. Acele yok, yavaş yavaş, sindire sindire :)
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Amedra 6 yıl
bu gün r10da rastlamistim artık bunun için bir tören düzenlenir.
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CVenturas 6 yıl
Html dediler dediler ama hız da lazım biraz
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Secteria 6 yıl
Html 5 Gelecegin teknolojisi Gibi görünüyor Adobe Androide Destegi kaldırdıktan sonra tek çare Bu.
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smart1978 6 yıl
Iphone cular Flash desteğine rakip olarak HTML5 i savunuyorlardı... Görülen oki 2014 sonrasını bekleyecekler...
Bir bakıma Flash 2022 ye kadar yaygınlığını koruyacak ...
Çok yavaş ilerliyorlar... HTML5 gündemden çıkmalı... Yıllar sonra bakarız ne seviyeye gelmiş filan ...
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Guest-F8946C419 6 yıl smart1978
smart1978

Iphone cular Flash desteğine rakip olarak HTML5 i savunuyorlardı... Görülen oki 2014 sonrasını bekleyecekler...

Bir bakıma Flash 2022 ye kadar yaygınlığını koruyacak ...

Çok yavaş ilerliyorlar... HTML5 gündemden çıkmalı... Yıllar sonra bakarız ne seviyeye gelmiş filan ...

Firmalar iphone'a özel uygulama çıkarttıkları için ben şahsen, flash konusunda bir eksiklik hissetmedim.

Android 4.1'den sonra da benim bildiğim flash desteği yok, yanlışım varsa düzeltin :)
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bkadem 6 yıl en beğenilen
Çok yavaş hareket ediyorlar, Flash 2020'ye yaşamaya devam edecek gibi görünüyor.
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