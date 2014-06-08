Xbox One Kontrolcüsünü PC'de kullanın

Genel Yayın Yönetmeni
Microsoft kısa bir süre önce Xbox One kontrolcüsü için gerekli sürücüleri yayınladı. Bu videomuzda Xbox One kontrolcüsünü PC'e bağlıyor GTA 4 ve Crysis 3 gibi PC oyunlarında performansını deniyoruz.
Microsoft kısa bir süre önce Xbox One kontrolcüsü için gerekli sürücüleri yayınladı. Bu videomuzda Xbox One kontrolcüsünü PC'e bağlıyor GTA 4 ve Crysis 3 gibi PC oyunlarında performansını deniyoruz.
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Açık söylemek gerekirse F710, Xbox gamepadleri yanında Atari kolu gibi kalır :)
Kablosuz isteniyorsa Xbox 360 versiyonu alınabilir.
Sevgiler,
Mesut Çevik