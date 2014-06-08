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Xbox One Kontrolcüsünü PC'de kullanın

4 yıl
176,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft kısa bir süre önce Xbox One kontrolcüsü için gerekli sürücüleri yayınladı. Bu videomuzda Xbox One kontrolcüsünü PC'e bağlıyor GTA 4 ve Crysis 3 gibi PC oyunlarında performansını deniyoruz.
Microsoft kısa bir süre önce Xbox One kontrolcüsü için gerekli sürücüleri yayınladı. Bu videomuzda Xbox One kontrolcüsünü PC'e bağlıyor GTA 4 ve Crysis 3 gibi PC oyunlarında performansını deniyoruz.

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FrecoB 4 yıl en beğenilen
Mesut Bey de Ad*Block kullanıyor sanırım. DH anasayfa tertemiz.
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sniko1 4 yıl
Xbox'ın her şeyine lafım var ama Gamepadi ne lafım yok..
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Speed-Step 4 yıl darkdevil35
Merhaba,

Açık söylemek gerekirse F710, Xbox gamepadleri yanında Atari kolu gibi kalır :)

Kablosuz isteniyorsa Xbox 360 versiyonu alınabilir.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,Açık söylemek gerekirse F710, Xbox gamepadleri yanında Atari kolu gibi kalır :)Kablosuz isteniyorsa Xbox 360 versiyonu alınabilir....
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tugberkolcak 2 hf.
Merhaba arkadaşlar, bilgisayarıma one s gamepad i almak istiyorum. Sistemim windows 7 bluetooth özelliği ile kablosuz kullanabilir miyim? Pc için gamepad tavsiyleriniz varsa alabilirim.
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PEGASUSS... 3 hf.
Herkese Merhaba
Xbox one s kontrolcüsü aldım 1 hafta oluyo.Pes 2019 da titreşim aktif olmuyor ? oyun içi ayarlarda titreşim açık konumda ama kol titreşim vermiyor...Kablosuz olarak bluetooth takılıyorum...Denemek için kontrol programı indirdim titreim mekanizmesi çalışıyor ama oyunlarda aktif olmuyor...Bilen birisi yardımcı olabilir mi ?
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monarchisoliders 1 ay
Daha önceleri sesi çıkmadan her oyunu oynatan kontrolcüm şimdi usb taktığımda görmüyor,donanım listesinde yok ve açtığımda kol ışığı yanıyor ama tepki vermiyor,bluetooth dongle olmadığı ve hafta sonu olması kaynaklı açık pc malamesi alabileceğim dükkan olmadığı için sap gibi kaldım sekiro girişemiyorum...
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Archangel_ 3 ay
Cihazı bluetooth ile kullanırken kasma olabildiği söylenmiş,sorun devam ediyor mu varsa çözümü var mıdır acaba?270 liralık gamepadde bile böyle sorun olabilmesi hele microsoftun kendi ürününde çok can sıkıcı.
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hacı1992 3 ay Archangel_
O sorun Gmepad e gelen güncellemeyle çözülmüştü.
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TURK-ŞAD 5 ay
Aslında xbox 360 ve xbox one joystikleri direkt çalışıyor, bu program ile ps4 dualshock kullanmak isteyenler ilgilenmeyi. Denedim ve ps4 dualshock da çalıştı gayet de iyi performans verdi.
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m-99 5 ay
2014te kısmen de olsa saçı varmış Mesut'un. İnsan nasıl çöküyor seneler içinde hayat boş.
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BlackLead 7 ay
en güzeli wireless adaptörlü olanı olmak boşuna uğraşmayın bu kadar işle
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DeathProof 7 ay
Arkadaşlar merhaba, Xbox One 3.5MM Jack'sız kol var pc'ye bağladığım zaman görmüyor. Aygıt yöneticisinden baktığımda driver başlatılamıyor yazıyor. Driverları sildim tekrar kurdum fakat nafile. Diğer bilgisayarlarda çalışıyor fakat benim bilgisayarda böyle bir problem oluşuyor var mıdır nedenini bilen ?
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# Ace # 7 ay DeathProof

Aygıt yöneticisinde sorun Xbox ACC gözüküyor ise bunu dene belki sorun çözülür.

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MoRaCe 7 ay DeathProof
Kendin manuel olarak aygıtı seçeceksin hocam. Aygıt Ekle'de listede xbox wireless controller gibi bi seçenek olması lazım. Onu ekleyince kolu görüyor.
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Salvatuon 11 ay
Tersi mumkun mu? PC Xbox gamepadini Xbox One X ile kullanabiliyor muyuz?
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Cagatayzr 11 ay
19 sayfayı okuyamadım bahsi geçti ise kusuruma bakmayın. Pc de kullanmak için almayı düşünüyorum ancak net bir bilgiye rastlayamadım. Xbox one s controller üzerinde bulunan Kulaklık girişiyle pc de kablosuz olarak ses alabiliyor muyuz? Pek kalite beklentim yok diyalogları duysam yeterli.
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Killabyte 11 ay Cagatayzr
3.5 lik jack i aktif edebilmek icin wireless ile baglaman gerekiyor.
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