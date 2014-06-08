Xbox One Kontrolcüsünü PC'de kullanın

Microsoft kısa bir süre önce Xbox One kontrolcüsü için gerekli sürücüleri yayınladı. Bu videomuzda Xbox One kontrolcüsünü PC'e bağlıyor GTA 4 ve Crysis 3 gibi PC oyunlarında performansını deniyoruz.

Microsoft kısa bir süre önce Xbox One kontrolcüsü için gerekli sürücüleri yayınladı. Bu videomuzda Xbox One kontrolcüsünü PC'e bağlıyor GTA 4 ve Crysis 3 gibi PC oyunlarında performansını deniyoruz.