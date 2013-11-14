Xbox One'ın arayüzü bütün detaylarıyla altyazılı olarak karşınızda

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|adamlar yapmış valla azım çk izledm herşeyi düşünmüüşler keşkem bnları ülkemizdede yapabilsek muheşembi multimedya cihazı olmuş bunu alsam evden dışarı cıkmam
Mr.Spak
xboxone ı pek sevmedim bu nesil ama xo ın içi ps4 den daha dolu. o yüzden böyle.
|Etkileyici özelliklere sahip. Bazı özelliklerini kullanamayacak olsakda alınabilir.
PES-FIFA kavgası gibi PS4/XBOX kavgası
|Sıkıntı yok, 1.5-2 sene sonra alacağım için hangisi iyi hangisi kötü belli olur ancak XO nun şuan ki arayüz tanıtımına bakarsak bayağa hoş olmuş
|Arayüz geçişler gayet güzel, şimdiki konsollara göre çok daha iyi, bizim millete bir şey beğendiremezsin o ayrı tabi hemen çöp derler. Google Play'de her şeye 1 yıldız verip küfürü basanlarda işte bu tipler.
|oyun dediğin çoklu oynanır vede oynadığın kişilerin yanında olması daha fazla zevk almanı sağlar. o yüzden kinect li xbox benim favorim. grafikler çok da önemli değil.
|Belli ki Türkiye de satışı çok az olacak,
Benim asıl merak ettiğim, Xbox One da online oyunlarda Türkiye den çevrimiçi oyuncu bulanabilecek mi? Bulunsa da kaç kişi bulunacak, Xbox One sahipleri sürekli Amerikalılarla mı oyun oynayacak, ingilizcesi iyi olanı anlarımda, ingilizcesi olmayan adam ne yapacak, Türkiye de kaç kişi Xbox One alıp oynayacak ki veya bu alanların kaçı online oyun oynayacak veya kaçıyla aynı online oyunda denk geleceksiniz?
ABD de yaşasam gözüm kapalı Xbox One alabilirdim ama ABD dışında ki diğer ülkelerde gerçekten anlamsız ve keyif verici bir cihaz olmaktan çıkacak.
|beyler amerika türkiye veya başka ülkeler gibi film dizi izlemek öyle kolayo lmuyor yasal yaptırımlar ağır hem amerikada tv kültürü vardır hbo show time gibi kanallar bu kültürün ürünü kısacası bu ürün amerikada çok satar xbox halihazırda eğlence kutusu olarak biliniyor sadece oyun değil
|tam anlamı ile Türkiye de kullanılabilseydi eğer, tam istediğim bir cihazdı. ama genede gelişmiş kinect özelliği ile salonumda ailem ile birlikte eğlenceli oyunlar oynamak için almayı düşünüyorum.
|Her şey oyun değil beyler. Arada donanım farkını anlayamazsınız bile. Bu konsol hiç mi internete girmeyecek, ben bir konsole 1.400tl para veriyorsam daha iyisini yapabilmesini isterim. Xbox gerçek oyuncunun konsoludur.
TurboCore
netflix tr'de yok, turkce destegi yok (kazandigim parayi verip uzerine bir de cihazin istedigi dili konusmak zorunda miyim?), kablolu yayinlarin hic biri ile uyumu yok tr'de hatta konsolun daha dogru durust resmi satisi bile yok.
özetle: ps4; ana amacı oyun oynamak ve oyunla ilgili yan işlevleri yapabilmek (arkadaşlar ile iletişim, paylaşım vs)
xo ise ilk lansmandan belli olduğu üzere oyun oynatabilen bir eğlence kutusu havasında. yani ilk baştan zaten alıcı kitlesi ayrışıyor. "hardcore" oyuncular ps4 alacak, daha "casual" oyuncular yanında ek özellik isteyenler xo alacak. bu, bu kadar basit aslında. dünyada sırf bluray oynatıcı ile ps3 arasında fazla fiyat farkı yok diye ps3 alır hem film izler hem oyun oynarım diyen birsürü insan var.
sonuç olarak bu cihazların "temel" hedefi oyun oynatmak olduğu için donanım üstünlüğü ile ps4 farkı açar. hem daha global bir sistemi var. ama esasen o tanıtılan özellikler türkiyede çalışsa xo alırım. sonuç olarak benim için 720p ya da 1080p olmuş çok önemli değil oynar, eğlenir geçerim. sonuçta bunlar tercih meselesidir.
son olarak tolleyenlere ve sırf yorum yapmak, ortalığı yaygaraya vermek isteyenlere prim vermeyelim. forum git gide kavgacı bir ortama kayıyor...