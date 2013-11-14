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Xbox One'ın arayüzü bütün detaylarıyla altyazılı olarak karşınızda

5 yıl
10b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One'ın detaylı kullanım videosunu sizler için altyazılı hale getirdik. İyi seyirler.

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homeedition88 5 yıl en beğenilen
sadece abd'de yasayan adamlarin isine yarayacak ozellikler icin daha fazla para verip daha az donanima sahip cihazi niye alayim.
netflix tr'de yok, turkce destegi yok (kazandigim parayi verip uzerine bir de cihazin istedigi dili konusmak zorunda miyim?), kablolu yayinlarin hic biri ile uyumu yok tr'de hatta konsolun daha dogru durust resmi satisi bile yok.
sadece abd'de yasayan adamlarin isine yarayacak ozellikler icin daha fazla para verip daha az donanima sahip cihazi niye alayim.netflix tr'de yok, turkce ...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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mementopolis 5 yıl
XBOX GO HOME ^^
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Ciddiyetsiz 5 yıl
ne zaman bir konsol haberine girsem hep aynı tartışmalar var. yok ps4 daha iyi yok xo daha iyi... ancak temelde çok benzer konsollar olsa da "hedef kitle" tamamiyle farklı bu iki konsol için. önce bunu göz önünde bulundurun.
özetle: ps4; ana amacı oyun oynamak ve oyunla ilgili yan işlevleri yapabilmek (arkadaşlar ile iletişim, paylaşım vs)
xo ise ilk lansmandan belli olduğu üzere oyun oynatabilen bir eğlence kutusu havasında. yani ilk baştan zaten alıcı kitlesi ayrışıyor. "hardcore" oyuncular ps4 alacak, daha "casual" oyuncular yanında ek özellik isteyenler xo alacak. bu, bu kadar basit aslında. dünyada sırf bluray oynatıcı ile ps3 arasında fazla fiyat farkı yok diye ps3 alır hem film izler hem oyun oynarım diyen birsürü insan var.
sonuç olarak bu cihazların "temel" hedefi oyun oynatmak olduğu için donanım üstünlüğü ile ps4 farkı açar. hem daha global bir sistemi var. ama esasen o tanıtılan özellikler türkiyede çalışsa xo alırım. sonuç olarak benim için 720p ya da 1080p olmuş çok önemli değil oynar, eğlenir geçerim. sonuçta bunlar tercih meselesidir.
son olarak tolleyenlere ve sırf yorum yapmak, ortalığı yaygaraya vermek isteyenlere prim vermeyelim. forum git gide kavgacı bir ortama kayıyor...
ne zaman bir konsol haberine girsem hep aynı tartışmalar var. yok ps4 daha iyi yok xo daha iyi... ancak temelde çok benzer konsollar olsa da "hedef kitle" tamam...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar yapmış valla azım çk izledm herşeyi düşünmüüşler keşkem bnları ülkemizdede yapabilsek muheşembi multimedya cihazı olmuş bunu alsam evden dışarı cıkmam
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wustti 5 yıl
Mr.Spak
Daha ufak cihaza, çok daha güçlü donanımı sığdırmak : JAPON İŞİ
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xboxone ı pek sevmedim bu nesil ama xo ın içi ps4 den daha dolu. o yüzden böyle.
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acbold 5 yıl
Etkileyici özelliklere sahip. Bazı özelliklerini kullanamayacak olsakda alınabilir.
PES-FIFA kavgası gibi PS4/XBOX kavgası
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ru1ns 5 yıl
Sıkıntı yok, 1.5-2 sene sonra alacağım için hangisi iyi hangisi kötü belli olur ancak XO nun şuan ki arayüz tanıtımına bakarsak bayağa hoş olmuş
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dark dragon 5 yıl
Arayüz geçişler gayet güzel, şimdiki konsollara göre çok daha iyi, bizim millete bir şey beğendiremezsin o ayrı tabi hemen çöp derler. Google Play'de her şeye 1 yıldız verip küfürü basanlarda işte bu tipler.
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fatih1009 5 yıl
oyun dediğin çoklu oynanır vede oynadığın kişilerin yanında olması daha fazla zevk almanı sağlar. o yüzden kinect li xbox benim favorim. grafikler çok da önemli değil.
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Virtual Reality 5 yıl
Belli ki Türkiye de satışı çok az olacak,
Benim asıl merak ettiğim, Xbox One da online oyunlarda Türkiye den çevrimiçi oyuncu bulanabilecek mi? Bulunsa da kaç kişi bulunacak, Xbox One sahipleri sürekli Amerikalılarla mı oyun oynayacak, ingilizcesi iyi olanı anlarımda, ingilizcesi olmayan adam ne yapacak, Türkiye de kaç kişi Xbox One alıp oynayacak ki veya bu alanların kaçı online oyun oynayacak veya kaçıyla aynı online oyunda denk geleceksiniz?
ABD de yaşasam gözüm kapalı Xbox One alabilirdim ama ABD dışında ki diğer ülkelerde gerçekten anlamsız ve keyif verici bir cihaz olmaktan çıkacak.
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KaleyDeskop 5 yıl
beyler amerika türkiye veya başka ülkeler gibi film dizi izlemek öyle kolayo lmuyor yasal yaptırımlar ağır hem amerikada tv kültürü vardır hbo show time gibi kanallar bu kültürün ürünü kısacası bu ürün amerikada çok satar xbox halihazırda eğlence kutusu olarak biliniyor sadece oyun değil
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cceviz 5 yıl
tam anlamı ile Türkiye de kullanılabilseydi eğer, tam istediğim bir cihazdı. ama genede gelişmiş kinect özelliği ile salonumda ailem ile birlikte eğlenceli oyunlar oynamak için almayı düşünüyorum.
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Nokia Specialist 5 yıl
Her şey oyun değil beyler. Arada donanım farkını anlayamazsınız bile. Bu konsol hiç mi internete girmeyecek, ben bir konsole 1.400tl para veriyorsam daha iyisini yapabilmesini isterim. Xbox gerçek oyuncunun konsoludur.
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Şifalı Bitki 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Her şey oyun değil beyler. Arada donanım farkını anlayamazsınız bile. Bu konsol hiç mi internete girmeyecek, ben bir konsole 1.400tl para veriyorsam daha iyisini yapabilmesini isterim. Xbox gerçek oyuncunun konsoludur.



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