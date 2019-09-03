Xiaomi Redmi Note 8'i kullandık | Türkiye'de ilk kez

Xiaomi'nin büyük bir başarıya imza atan akıllı telefon modeli Redmi Note 7'nin devam modeli duyuruldu. Redmi Note 8'i sizler için temin ettik ve ön incelemesini yaparak izlenimlerimizi paylaştık.

Xiaom'nin merakla beklenen yeni telefonu Redmi Note 8'i, Türkiye'de ilk kez kullandık ve bu ön inceleme videosunda ilk izlenimlerimizi, telefona ilişkin öne çıkan detayları siz sevgili dostlarımızla paylaşmayı hedefledik. Redmi Note 8'in her şey yolunda giderse Ekim ayında ülkemize gelmesi bekleniyor.