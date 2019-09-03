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    Xiaomi Redmi Note 8'i kullandık | Türkiye'de ilk kez

    3 hf.
    9,8b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Xiaomi'nin büyük bir başarıya imza atan akıllı telefon modeli Redmi Note 7'nin devam modeli duyuruldu. Redmi Note 8'i sizler için temin ettik ve ön incelemesini yaparak izlenimlerimizi paylaştık.
    Xiaom'nin merakla beklenen yeni telefonu Redmi Note 8'i, Türkiye'de ilk kez kullandık ve bu ön inceleme videosunda ilk izlenimlerimizi, telefona ilişkin öne çıkan detayları siz sevgili dostlarımızla paylaşmayı hedefledik. Redmi Note 8'in her şey yolunda giderse Ekim ayında ülkemize gelmesi bekleniyor. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TearsForFears 3 hf. en beğenilen
    Ön tarafa da Redmi yazmışlar çirkin durmuş. Çin fiyatı 150 dolar civarıydı yani ülkemize 1500-1600 civarında gelmesi lazım. Snapdragon 660 ile 665 in arasında kullanıma yansıyacak ciddi bir fark yok. Aynı şeyin laciverti.
    Umarım Redmi note 8’i bir üst model diye redmi note 7 den daha pahalı satmazlar. Çünkü telefonun çıkış fiyatı redmi note 7 ile benzer hatta daha ucuz. Fiyatı mi a3 teki gibi yüksek tutarlarsa redmi note 7 alınır. Bu saatten sonra snapdragon 675 veya 710-712 altında cihazlara fazla para vermemek lazım. Huaweiyi eleştiriyorduk kirin 710 dayıyor diye ama şimdi Xiaomi elde kalan snapdragon 660 ları qualcommdan 665 le değiştirip dayamaya başladı
    Ön tarafa da Redmi yazmışlar çirkin durmuş. Çin fiyatı 150 dolar civarıydı yani ülkemize 1500-1600 civarında gelmesi lazım. Snapdragon 660 ile 665 in arasında ...
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    2 Yanıt Yanıtla +16
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    eP_362 3 hf.
    2 tane Redmi logosu az olmuş. Yan çerçevelere 2 tane daha koysalar olurmuş!
    Yanıtla +11
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    damn2u 3 hf.
    Xiaomi şu telefonlara ne zaman desteklediği sınıf kadar hızlı şarj cihazı koyacak acaba? Bu kadar da cimrilik olmaz arkadaş. Zaten kulaklık bile koymuyorsun.
    Ben demiştim 17 Eylül'e kadar Çin de bile çıkmayabilirmiş, Erdi Özüağ da Ekim ayı diyor, yani Xiaomi bunca eksiğinle bir de bu ülkede ki fiyatın saçma sapan olursa, gelirsen Ekime, gelmezsen... durumu oluşturdun.
    Ekim'e kadar tanıtılıp piyasaya çıkacak cihazlar da cabası. Neyse bu dönem firmaların saçmalama dönemi olacak herhalde. Realme 5 serisi de 3'e göre hem fazla bir şey katmadı hem de iki seri arasında ki çıkış zamanları çok kısaydı. Bayağı sıçıp sıvıyorlar rekabet edeceğiz derken.
    Xiaomi şu telefonlara ne zaman desteklediği sınıf kadar hızlı şarj cihazı koyacak acaba? Bu kadar da cimrilik olmaz arkadaş. Zaten kulaklık bile koymuyo...
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    Yanıtla +7
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    Morenno 1 hf.
    Global sürüm ne zaman çıkar? Bilgisi olan var mı?
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    Sentilyon 1 hf. yeni yorumcu
    Xioami mi a3 veya redmi note 8 pro alacağım cihazlar arasında mediatek daha önce kullandım öyle kötü bir yanı yok heliog90t ise harika
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    Led Zeppelin 2 hf.
    Videoda 7-8 dk telefon görünüyorsa 30 saniyesinde ekran geri kalan sürede de arkası gösterilmiş
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    armyoflovers 2 hf.
    Bu milleti herkes kekliyor, bi de bz kekleyelim ne olacak demişler herhalde...
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    kesbi 2 hf.
    Bence telefon elinize geçmedi. Sadece kasası geldi. Sadece arkasını gördük çünkü. Gerisi ezbere.
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    DH Misafiri 2 hf.
    4 bin tl bütçe ile ne alsam karar veremedim
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    DH Misafiri 2 hf.
    Mehmet hocaa ünlü olmuşsun
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    treabacks 3 hf.
    Sayende telefonun arka yüzünü ezberledik, kamerası rüyalarımıza girecek.
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    Eren 3 hf.
    Pro gelmedikçe bir artısı yok telin bence
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    DH Misafiri 3 hf.
    adamsın adam Türkiye'de 1 numara Erdi Özüağ
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