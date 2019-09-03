Xiaomi Redmi Note 8'i kullandık | Türkiye'de ilk kez

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin büyük bir başarıya imza atan akıllı telefon modeli Redmi Note 7'nin devam modeli duyuruldu. Redmi Note 8'i sizler için temin ettik ve ön incelemesini yaparak izlenimlerimizi paylaştık.
Xiaom'nin merakla beklenen yeni telefonu Redmi Note 8'i, Türkiye'de ilk kez kullandık ve bu ön inceleme videosunda ilk izlenimlerimizi, telefona ilişkin öne çıkan detayları siz sevgili dostlarımızla paylaşmayı hedefledik. Redmi Note 8'in her şey yolunda giderse Ekim ayında ülkemize gelmesi bekleniyor.
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Umarım Redmi note 8’i bir üst model diye redmi note 7 den daha pahalı satmazlar. Çünkü telefonun çıkış fiyatı redmi note 7 ile benzer hatta daha ucuz. Fiyatı mi a3 teki gibi yüksek tutarlarsa redmi note 7 alınır. Bu saatten sonra snapdragon 675 veya 710-712 altında cihazlara fazla para vermemek lazım. Huaweiyi eleştiriyorduk kirin 710 dayıyor diye ama şimdi Xiaomi elde kalan snapdragon 660 ları qualcommdan 665 le değiştirip dayamaya başladı
Ben demiştim 17 Eylül'e kadar Çin de bile çıkmayabilirmiş, Erdi Özüağ da Ekim ayı diyor, yani Xiaomi bunca eksiğinle bir de bu ülkede ki fiyatın saçma sapan olursa, gelirsen Ekime, gelmezsen... durumu oluşturdun. Ekim'e kadar tanıtılıp piyasaya çıkacak cihazlar da cabası. Neyse bu dönem firmaların saçmalama dönemi olacak herhalde. Realme 5 serisi de 3'e göre hem fazla bir şey katmadı hem de iki seri arasında ki çıkış zamanları çok kısaydı. Bayağı sıçıp sıvıyorlar rekabet edeceğiz derken.