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Xiaomi'nin son bombası: Poco F1 amiral gemi telefon "fiyat/performans kralı"

9 ay
18,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi yepyeni bir akıllı telefon markası oluşturdu, Poco adını taşıyan. Çinli üreticinin yeni marka ile tek bir amacı var, fiyat/performans dengesi en yüksek telefonlar sunmak. Karşınızda Poco F1.
Xiaomi yeni bir telefon markası oluşturdu. Poco adını taşıyan alt markanın ilk telefonu F1 tanıtıldı ve hem özellikleri hem de fiyatıyla ses getirmeyi başardı. Poco F1, Snapdragon 845'ten güç alıyor, 4000mAh kapasiteli pille geliyor ve yurtdışı satış fiyatı 285 dolardan başlıyor. 
Merak edenler olabilir, Xiaomi'nin kendi amiral gemisi Mi8 ile alt markası Poco'nun amiral gemisi F1 arasında önemli farklar var. Birincisi, Poco F1'in fiyatı daha düşük, aralarında 100 dolar gibi önemli bir fark var. İkincisi ise her iki telefonu da rekabet çerçevesinde avantajlı kılan donanımsal farklar söz konusu, işte onlardan bazıları.
Bana göre Poco F1'in öne çıkan avantajları;
- 4000mAh gibi oldukça büyük bir pile sahip olması.
- 3.5mm kulaklık konnektörü ile geliyor olması.
- microSD hafıza kartı takılabiliyor olması.
Bana göre Xiaomi Mi8'i avantajlı kılan yönler;
- Super AMOLED panel kullanıyor olması. 
- Ön görünümü, daha ince alt çerçeve ile daha şık görünüyor.
- Daha iyi kamera paketi: Arkadaki ikinci kamera çok daha iyi 
- Malzeme kalitesi daha yüksek.
- Daha fazla temel fonksiyon: Kızılötesi sensörü, NFC
Poco markası ile Xiaomi'nin temel hedefi, fiyat hassasiyetinin daha yüksek olduğu pazarlarda kendi ürün grubunu biraz daha üste konumlandırarak daha çok performansa yoğunlaşan kitleyi, özellilke genç kitleyi yakalamak. Burada bir bakıma Huawei ve onun alt markası olan Honor arasındaki ürün sınıflandırmasını örnek teşkil etmesi için düşünebiliriz.
Dolar kuruna bağlı olarak telefon fiyatlarının yükselme eğilimine girdiği bir ortamda amiral gemi sınıfı performans, güçlü donanım ve makul kamera deneyimi ile Poco F1'in ülkemizde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bakalım zamanla göreceğiz, hedeflenen 50 pazarı arasında Türkiye'nin olup olmadığını. 

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aytaccgl 9 ay en beğenilen
fx57 candır
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alighieri 9 ay
Xiaomi mi5 telefonumu Erdi bey dikkate alın diyorsa iyidir, Çinli olsa da malzeme kalitesi ve yazılımı o kadar fena değil demekki diyerek 1250 tl.ye almıştım. Ufak tefek sorunları var mı var. Ama fiyat/performans parametresi baz alınarak değerlendirilirse gayet başarılı. 1, 5 senedir beni yarı yolda bırakmadı ve kendinden soğutacak kadar yavaş hissettirmedi.Erdi Bey bayram bayram bir telefon için oturup video çekiyorsa, bu telefon takibe alınmalı ve yeni bir telefon alma düşüncesi olanlar için listeye kesinlikle dahil edilmelidir diye düşünüyorum. İnceleme için de çok teşekkür ediyorum. İşini severek yapan, işine ve kendisine saygısı olan insanların bu ülkede hala var olduğunu görmekte güzel doğrusu.
Xiaomi mi5 telefonumu Erdi bey dikkate alın diyorsa iyidir, Çinli olsa da malzeme kalitesi ve yazılımı o kadar fena değil demekki diyerek 1250 tl.ye almıştım. ...
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Kefelon 9 ay
Elinize sağlık hocam, bayram demeden güzel içerik hazırlamışsınız.
2499 TL fiyatı geçmeyecek şekilde ülkeye girse güzel şeyler olabilir. Ancak ön izlenimime göre daha fazlası kesinlikle etmez. Kalitesiz malzemesi resimlerden bile belli oluyor.
Dolar böyle olmasaydı 1999 TL bile çok olurdu ama malum dolar böyleyken 2499 TL verilebilir.
Elinize sağlık hocam, bayram demeden güzel içerik hazırlamışsınız.2499 TL fiyatı geçmeyecek şekilde ülkeye girse güzel şeyler olabilir. Ancak ön izlenimime ...
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1 Avatar
A.C. 9 ay
bilader xiaomi mi a2 yi neden incelemiyorsun, türkiyeye en az 2 ay sonra girecek bir modeli sırf hit kasmak için video yapmanın amacı nedir? türkiyeye giriş yapan hali hazırda satışı olan ürünleri inceleyin lütfen.
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Haggard1963 9 ay
Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla cihaz metal cerçeve ve plastik kasadan oluşuyor, ki bence en ideal yapı bu. 3-8 bin TL bandındaki cihazları zaten kılıfsız kullanamıyoruz, cam gövde boşu boşuna ağırlık, kırılganlık, maliyet ve zor servis hizmeti demek. 3.5 mm jak oluşu harika, Mi Mix 2'de ses jakının olmayışına lanet ettim.
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melrock 9 ay
telefonun bütün özellikleri (batarya büyüklüğü dahil) aynı kalmak üzere sadece kasa büyüklüğünü 150mm altına küçültseler (ekranı ve çözünürlüğünü de bir miktar düşürmeleri iyi olur) , işlemciyi de sd660 veya sd710 gibi bir işlemciyle değiştirip fiyatı daha da aşağıya çekseler efsane bir orta-üst segment telefon olurdu. hem performans, hem batarya ömrü, hem nispete kompakt hem de kamera vs kalitesi. hepsi bir arada tam bir f/p cihazı olurdu. anında alırım böyle bir telefonu. ama yapan yok maalesef.
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pusat1249 9 ay
Umarım 11 kasıma kadar gelir
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Guest-FAA9DFD80 9 ay
Demekki düşük satış fiyatı belirleyerek de amiral gemisi çıkarılabiliyormuş.
Samsung Apple ve bazı firmalar gibi malzemeden çalıp milleti dolandırmıyorlar hiç olmazsa.
Samsung amiral gemi modellerine hala 3000 mah pil koyuyor.
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LacWer 9 ay
Cihaz 10 numara 10.
Sd845
4000mh pil
3.5 jack girişi
Hafıza Kartı desteği
Ve tüm bu özellikler sadece 300$
Şimdiden bu cihaz için para biriktirmeye başlıyorum
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qoqoCAN 9 ay
Artık "UCUZ" kelimesini boşu boşuna kullanmasak?
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Bloodin 9 ay
Erdi abi, son sözlerinle duygulandırdın, 50 kez yazdım, etrafıma da 300 kez söyledim, burada yeniden yazıyorum ki "Sen Türkiye'de bu işi yapanlar arasında EN İYİSİSİN". Bu yüzden değil 18 dakika, 1800 dakika video da çeksen sıkılmadan izlerim...
Pocophone'a gelince, Meizu 16th/16th Plus'dan sonra beni hiçbir telefon heyecanlandıramaz, Poco da çıksa çıksa en fazla 380 dolara filan çıkar diyordum ama 300 dolarlık fiyat gerçekten şaşırtıcı ve heyecanlandırıcı, bayram bayram neden dayanamadığını fiyatı duyunca anladım.
Benim için telefondaki en önemli ikinci şey olan kameraya gelince, ana kamera çok güçlü, Sony IMX363 iyi bir sensör ve dual piksel halen daha rakipsiz bir netleme sistemi, daha iyisine ihtiyaç duyulacağını da düşünmüyorum zaten, yalnız diyaframdan bahsedilmemiş, umarım 1.8'den kısık değildir çünkü niyeyse IMX 363, bir alt sensörü olan IMX362'nin (Google Pixel 2/ Pixel 2 XL) gücüne sahip değil ya da Google haricinde o sensörün hakkını tam veremiyorlar. Bir de tabi ki ikinci kamera 5 megapiksellik sadece derinlik algılayıcıya sahip ama işin komik kısmı son zamanlarda Xiaomi'nin ön kamerlarına koyduğu yazılımsal derinlik algılama ve sahte bokeh efekti piyasanın en iyisi, yani aslında ikinci kamera ile yapılabilenden daha iyi bokeh efekti tek kamera ile verilebiliyor bu yüzden Poco'daki ikinci kamerayı tamamen gereksiz buluyorum. Ön kamera eğer Mi 8'in aynısı ise hayli hayli yeterli, yine de otomatik netleme olsa daha iyi olurdu
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yorumculuklar 9 ay
Bir Mi 5s kullanıcısıyım ve cihazımdan performans olarak memnunum ancak malzeme kalitesine gelince iş hiç memnun değilim. Öncelikle 1 ay sonra direkt başıma ghost screen problemi geldi ve LCD ekran daha senesi dolmamış cihazda kılcal çiziklerle dolu. S3 cihazım 5 senenin sonunda bile tertemizdi. Ancak her şey fiyatına göre, o yüzden fazla şikayetçi olamayacağım. POCO markası ile sanırım Mi kendini üst segmente yerleştirip ucuzları bu marka altından satacak, marka değerini korumak adına sanırım. Artık narin cihazların azalması gerekiyor, düşecek bir yerleri kırılıp patlayacak diye öncelikle onlara dikkat etmekten yoruldum...
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x2yk 9 ay
İnceleme ve bilgilendirme için teşekkürler. Son sözlerinle bizleri yine fethettin Erdi kolay gelsin.
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