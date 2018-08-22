Xiaomi'nin son bombası: Poco F1 amiral gemi telefon "fiyat/performans kralı"

Xiaomi yepyeni bir akıllı telefon markası oluşturdu, Poco adını taşıyan. Çinli üreticinin yeni marka ile tek bir amacı var, fiyat/performans dengesi en yüksek telefonlar sunmak. Karşınızda Poco F1.

Xiaomi yeni bir telefon markası oluşturdu. Poco adını taşıyan alt markanın ilk telefonu F1 tanıtıldı ve hem özellikleri hem de fiyatıyla ses getirmeyi başardı. Poco F1, Snapdragon 845'ten güç alıyor, 4000mAh kapasiteli pille geliyor ve yurtdışı satış fiyatı 285 dolardan başlıyor.

Merak edenler olabilir, Xiaomi'nin kendi amiral gemisi Mi8 ile alt markası Poco'nun amiral gemisi F1 arasında önemli farklar var. Birincisi, Poco F1'in fiyatı daha düşük, aralarında 100 dolar gibi önemli bir fark var. İkincisi ise her iki telefonu da rekabet çerçevesinde avantajlı kılan donanımsal farklar söz konusu, işte onlardan bazıları.

Bana göre Poco F1'in öne çıkan avantajları;

- 4000mAh gibi oldukça büyük bir pile sahip olması.

- 3.5mm kulaklık konnektörü ile geliyor olması.

- microSD hafıza kartı takılabiliyor olması.

Bana göre Xiaomi Mi8'i avantajlı kılan yönler;

- Super AMOLED panel kullanıyor olması.

- Ön görünümü, daha ince alt çerçeve ile daha şık görünüyor.

- Daha iyi kamera paketi: Arkadaki ikinci kamera çok daha iyi

- Malzeme kalitesi daha yüksek.

- Daha fazla temel fonksiyon: Kızılötesi sensörü, NFC

Poco markası ile Xiaomi'nin temel hedefi, fiyat hassasiyetinin daha yüksek olduğu pazarlarda kendi ürün grubunu biraz daha üste konumlandırarak daha çok performansa yoğunlaşan kitleyi, özellilke genç kitleyi yakalamak. Burada bir bakıma Huawei ve onun alt markası olan Honor arasındaki ürün sınıflandırmasını örnek teşkil etmesi için düşünebiliriz.

Dolar kuruna bağlı olarak telefon fiyatlarının yükselme eğilimine girdiği bir ortamda amiral gemi sınıfı performans, güçlü donanım ve makul kamera deneyimi ile Poco F1'in ülkemizde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bakalım zamanla göreceğiz, hedeflenen 50 pazarı arasında Türkiye'nin olup olmadığını.