Yeni LG HLX55W Sound Bar İle Blu-Ray Ses Sistemleri Bir Üst Boyuta Taşınıyor

LG HLX55W Sound Bar, 3D Blu-ray Playback (kayıttan çalma) özelliği, kablosuz subwoofer'ı (derin bas hoparlörü), ince ve duvara monte edilebilir tasarımı ve baştan çıkaran güçlü sesiyle mükemmel bir 3D deneyimi sunuyor.





Düz panel ekran ve ses-görüntü cihazları pazarının küresel lideri ve teknoloji öncüsü LG Electronics (LG), ince ve şık tasarımlı 3D Blu-ray Sound Bar sistemi HLX55W modelini Türkiye pazarına sunmaktan gurur duyduklarını açıkladı.



3D Blu-ray Playback özelliği, minimalist tasarımı ve yüksek ses çıkış gücüyle dikkat çeken HLX55W, LG Electronics tarafından geçen yıl ülkemizde de satışa sunulan dünyanın ilk FULL LED 3D televizyonu olma özelliğindeki LX9500 serisi ile birlikte, LG'nin tüketicilere eksiksiz ve rakipsiz bir 3D ev eğlencesi deneyimi sunma hedefinde önemli bir aşamayı temsil ediyor.



HLX55W, 3D televizyonlarla birlikte kullanıldığında, izleyicilerin en yeni 3D filmleri, sinemalardaki üç boyutlu görüntülerin zenginliği ve derinliği ile blu-ray kalitesinde seyredebilmelerine olanak tanıyor.

İnce, zarif ve duvara monte edilebilir özellikte olan HLX55W, en son çıkan ince televizyonları tamamlarken, aynı zamanda her eve mükemmel biçimde uyum sağlıyor. Kablosuz subwoofer, görünümü daha estetik kılarak alışılmış surround ses sistemlerine kıyasla daha az yer kaplıyor ve herhangi bir ses kablosuna gerek duyulmaksızın istenilen yere kolayca kurulabiliyor.

Öte yandan, HLX55W'nin ses kalitesi, tasarımının sadeliğinin aksine bir o kadar gösterişli. 430W çıkış güçü ve 4.1 kanal tam surround ses özelliğiyle HLX55W, izleyicileri, insanı saran güçlü bir ses dünyasına taşıyor. Ayrıca, LG Ses Galerisinin, VSM Plus, Clear Voice (Net Ses) ve MP3 Up-scaling (Ölçek Büyütme) özelliklerini de içeren altı ses modu, kullanıcıların sesi tam olarak gereksinim duydukları özelliklere uyarlayabilmelerine imkan sağlıyor..

HLX55W Blu-Ray Soundbar, akıllı teknolojisinin ve şık tasarımının yanı sıra, tamamlayıcı nitelikteki diğer özellikleriyle de öne çıkıyor. Cihazın yerleşik Kablosuz Ağ Bağlantısı (Wi-Fi) ve DLNA özelliğiyle kullanıcılar, diğer cihazlara kaydedilmiş mevcut müzik kütüphanelerini, filmlerini ve fotoğraflarını kolayca eşleştirip, televizyonlarında izleyebiliyor. HLX55W, NetCast™ fonksiyonu sayesinde, izleyicilere bir çevrimiçi resim ve video dünyasının anahtarını sunarken; Gracenote, o anda hangi müziğin çaldığı bilgisini izleyiciye gösterebiliyor. Aynı zamanda HLX55W harici HDD çalma özelliği ile sabit disklerde saklı tüm dosyalar için mükemmel bir platform olma özelliğine sahip.

Özellikler:

3D Blu-ray Disc™ Kayıttan Çalma

Kablosuz Derin Bas Hoparlörlü 430W Çıkış

Duvara Monte Edilebilir Sistem

4.1 Kanal Surround Ses

LG Ses Galerisi

Bass Blast, Clear Voice, VSM Plus, Oyun Ekolayzeri, MP3 Up scaling, Gece Modu

Yerleşik Wi-Fi

NetCast™

DLNA / CIFS

BD Live

Gracenote Music ID

Harici HDD Çalma

DivX HD / MKV

LG SIMPLINK

USB Kayıt ve Çalma

TV Sound ez Setup (Kolay Kurulum)

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