Amazon'un Starlink rakibi Kuiper uyduları ilk fırlatma tarihini aldı

Amazon’un Project Kuiper biriminin başkan yardımcısı Rajeev Badyal, “Nihai uydu tasarımımızı ilk kez uçuruyoruz ve ilk kez bu kadar çok uyduyu aynı anda konuşlandırıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kuiper Projesi'nin uydu yükü Atlas V roketinin bugüne kadar uçurduğu en ağır yük olacak.
Güncellenen uydu donanımı, faz dizili antenler, gelişmiş işlemciler, daha verimli güneş panelleri, itki sistemleri ve optik uydu bağlantıları gibi unsurlar içeriyor. Amazon ayrıca, gökbilimcilerin endişelerini gidermek için uydularını güneş ışığını yansıtmayan özel bir kaplama ile donattığını belirtiyor.
1 Gbps’ye varan hızlar sunulacak
Ancak Amazon’un önünde büyük zorluklar var. Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) izin şartlarını karşılamak için 2026 Temmuz’a kadar 1.600 uyduyu yörüngeye yerleştirmek zorunda. Aksi takdirde projenin lisansını kaybetme riski bulunuyor. Bunun yanı sıra, Starlink’in halihazırda 5 milyondan fazla aboneye ve 6 binden fazla uyduya ulaşmış olması Amazon’un rekabetini zorlaştırıyor.
Şirket, başlangıç aşamasında 80’den fazla fırlatma planladığını belirtiyor. Bunların arasında Atlas V roketinin yanı sıra ULA’nın Vulcan Centaur roketleri, Arianespace, Blue Origin ve hatta rakibi SpaceX’in roketleriyle yapılacak fırlatışlar da yer alıyor. Amazon, yıl sonuna kadar internet hizmetini sunmaya başlamayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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