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Tam Boyutta Gör Türkiye’de dijital ortamda içerik üreten kişilerin ve şirketlerin mülkiyet haklarının korunması için Dijital Telif Yasası hazırlanıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası için tarih verdi.

Yasa taslağı hazır!

Dijital Telif Yasası için uzun zamandır içerik üreticiler ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütülüyordu. Gelinen aşamada Dijital Telif Yasası için taslak çalışması tamamlandı.

Dijital yayıncıların arama motorları, video ve sosyal medya platformlarından haklarını almak için başlattıkları mücadele son aşamaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, bu platformların yayıncılara telif ödemesi yapması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki eksikliği gidermek için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmalar tamamlandı.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Dijital Telif sorunu en geç Haziran ayında çözüme kavuşacak.” dedi. Böylelikle Meclis tatile girmeden yayıncıların sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

Dijital Telif Yasası ile birlikte Google gibi arama motorlarının içerik üretenlere ödeme yapması gerekecek. Ayrıca kopya bir içerikten gelir elde edenler tespit edilecek ve orijinal içeriğin ön plana çıkarılması sağlanacak. Ülkemizde telif konusunda 1952 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uygulanıyor ancak bu kanun çok eski olduğu için dijital çağdaki telif sorunlarına yasal çözüm sunamıyor. Dijital Telif Yasası ile özgün içerik üretenlerin hakkı korunacak.

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Dijital Telif Yasası için tarih verildi!