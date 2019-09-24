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    Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha

    23 sa.
    6,6b
    14
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Xiaomi sürpriz yaptı ve hem tasarımı hem de özellikleriyle heyecan yaratan Mi Mix Alpha modelini resmen duyurdu. Neredeyse tamamı ekran olan telefon, dünyada ilk defa 108MP kamerayla geliyor.
     Xiaomi herkesi şaşırttı ve Mi Mix Alpha modelinin duyurusunu yaptı. Neredeyse tamamı ekrandan oluşan telefon, %180.6 (evet yanlış okumadınız) seviyesindeki ekran kasa oranı, ihtişamlı tasarımı, yüksek performansı ve dünyada ilk defa 108MP çözünürlüğündeki kamerası ile "kral öldü, yaşasın yeni kral" mesajını piyasaya getirmeye hazırlanıyor. İşte Xiaomi Mi Mix Alpha ve tüm detayları.


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kimi_raikonen 20 sa. en beğenilen
    İphone 11 tanıtıldı. Geliştirmeler:kamereda gece modu,dark mod,daha hızlı işlemci,geniş açı kamera.çirkinlik abidesi arka kamera tasarımı,çıkıntı fln.milletin tepkisi: vaaaaoooovv apple abi yaaa adamlar yapmış çüüüşş ohaaa süperrr.
    Xiaomi mix Alpha tanıtıldı. Geliştirmeler:komple ekran tasarımı,ekranaltı akustik ses,108 mp(1/1.33 inç sensör) hem selfie kamerası hem de arka kamera.titanyum kasa,5g vs.milletin tepkisi. Aaabi buna nasıl kılıf takacaz. Arka ekran çok gereksiz olmuş.çin malı telefona o kadar para verilir mi.kusura bakmayın beğenmedim falan.
    İşin özü bu. apple harici firmalar telefonla uçsa bile ilgi çekmeyecek o kadar.apple yarın telefonlarına ekranı ikiye bölüp 2 uygulamayı aynı anda çalıştırma özelliği getirse millet yine vaaaaay ohaaaa falan diyecek.
    İphone 11 tanıtıldı. Geliştirmeler:kamereda gece modu,dark mod,daha hızlı işlemci,geniş açı kamera.çirkinlik abidesi arka kamera tasarımı,çıkıntı fln.milletin t...
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    1 Yanıt Yanıtla +38
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    merfarukkk 18 sa. kimi_raikonen
    Deveye diken insana .. Neyse şimdi durduk yere banlanmayalım
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    KaleyDeskop 17 sa.
    Tabi bir çizildi mi işi biter o telefonun, o kadar kolay tamir edilecek türden bir telefona benzemiyor. Apple gelecek yıl logosunu amoled yapıp bundan daha çok ses getirir.
    Tabi bir çizildi mi işi biter o telefonun, o kadar kolay tamir edilecek türden bir telefona benzemiyor. Apple gelecek yıl logosunu amoled yapıp bundan daha çok ...
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    Emre D 2 sa.
    Tamam da niye?
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    ozansirinn 2 sa.
    Telefon güzel hoş harika ama kilifsiz nasıl olacak bilemiyorum bunu düşünmüş olmaları gerek önceden bence
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    Kaan Sevil 3 sa.
    xiaomi bakın biz bu tarz şeyler de yapabiliyoruz demek için çıkartmıştır. bence de çok hoş olmuş ama seri üretimi olmaz sınırlı sayıda üretirler. helal olsun valla adamlar harbi yapmışlar. iphone ile kıyaslamak saçma olur. iphone 11 galaxy s10 ayarında ama fiyatı 4 kat pahalı
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    DH Misafiri 4 sa.
    Waaaooo apple yapmış be abi şuna bak.... Ne! apple değil mi !!! Bu ne yaa hiç olmamış çöp resmen.
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    muammer816 7 sa.
    gelecek teknolojileri için önemli telefon.telefon üreticileri özellikle ekran konusunda farklı tasarım arayışı içindeler.bu telefon da bunların öncüsü olabilir gibi duruyor.çin mühendisliği,teknolojisi çok hızlı ilerliyor.bu nokta da çok önemli bence.
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    musa_unsal2005 7 sa.
    Telefon teknoloji demosu. Harika görünüyor ama ergonomik olarak kullanılması imkansıza yakın. Zaten xiaomin de bu cihazı seri üretime geçireğini düşünmüyorum. Sadece neler yapabileceklerini göstermek istemişler.
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    por favor 7 sa.
    Ekran tur bindirmiş.
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    _RaGoN_ 7 sa.
    Abartmaya gerek yok. Sadece yapmış olmak için saçma bir telefon yapmışlar. Günlük hayatta kullanışsız. Kimse doğru düzgün kullanamaz kırılmaya, çizilmeye çok müsait.
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    general4242 7 sa.
    Arka ekran ne işe yarıyor tam olarak ?
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    Salınmayacak 3 sa. general4242
    Arka kamera aynı zamanda özçekim kamerası olarak kullanılıyor. Kamera açıldığında ekrandan görebiliyorsunuz kendinizi. Muhtemelen telefonu tutuş şeklinize bağlı olarak ekranlara görüntü geliyor.
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    iquique 8 sa.
    bir Xiaomi kullanıcısı ve seveni olarak tam bir faziaa diyorum. kimse alıp kullanmaz. gereksiz bir tasarım.
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