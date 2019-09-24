Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi sürpriz yaptı ve hem tasarımı hem de özellikleriyle heyecan yaratan Mi Mix Alpha modelini resmen duyurdu. Neredeyse tamamı ekran olan telefon, dünyada ilk defa 108MP kamerayla geliyor.
Xiaomi herkesi şaşırttı ve Mi Mix Alpha modelinin duyurusunu yaptı. Neredeyse tamamı ekrandan oluşan telefon, %180.6 (evet yanlış okumadınız) seviyesindeki ekran kasa oranı, ihtişamlı tasarımı, yüksek performansı ve dünyada ilk defa 108MP çözünürlüğündeki kamerası ile "kral öldü, yaşasın yeni kral" mesajını piyasaya getirmeye hazırlanıyor. İşte Xiaomi Mi Mix Alpha ve tüm detayları.
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Xiaomi mix Alpha tanıtıldı. Geliştirmeler:komple ekran tasarımı,ekranaltı akustik ses,108 mp(1/1.33 inç sensör) hem selfie kamerası hem de arka kamera.titanyum kasa,5g vs.milletin tepkisi. Aaabi buna nasıl kılıf takacaz. Arka ekran çok gereksiz olmuş.çin malı telefona o kadar para verilir mi.kusura bakmayın beğenmedim falan.
İşin özü bu. apple harici firmalar telefonla uçsa bile ilgi çekmeyecek o kadar.apple yarın telefonlarına ekranı ikiye bölüp 2 uygulamayı aynı anda çalıştırma özelliği getirse millet yine vaaaaay ohaaaa falan diyecek.