Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi sürpriz yaptı ve hem tasarımı hem de özellikleriyle heyecan yaratan Mi Mix Alpha modelini resmen duyurdu. Neredeyse tamamı ekran olan telefon, dünyada ilk defa 108MP kamerayla geliyor.

Xiaomi herkesi şaşırttı ve Mi Mix Alpha modelinin duyurusunu yaptı. Neredeyse tamamı ekrandan oluşan telefon, %180.6 (evet yanlış okumadınız) seviyesindeki ekran kasa oranı, ihtişamlı tasarımı, yüksek performansı ve dünyada ilk defa 108MP çözünürlüğündeki kamerası ile "kral öldü, yaşasın yeni kral" mesajını piyasaya getirmeye hazırlanıyor. İşte Xiaomi Mi Mix Alpha ve tüm detayları.