Yeni nesil yazar kasaya geçişte mükellefe %100 amortisman desteği

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2016 yılı sonuna kadar bakkaldan manava, berberden kırtasiyeye, perakende mal ve hizmet satışı yapan ancak eski tip yazar kasa pos kullanan tüm ticari işletmeler, yazar kasalarını yeni nesil yazar kasalarla değiştirmek durumunda kalacak. Yaklaşık olarak 3.000.000 mükellefin yeni nesil yazar kasaya geçiş yapması planlanıyor.

Yeni nesil yazar kasaların eskisinden farkı ne? 1985 yılında hayatımıza giren yazar kasalar, diğer adıyla Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) satış bilgilerini kendi hafızasında saklamakta ancak online çalışmamaktaydı. Yeni nesil yazar kasalar ise iki farklı çalışma modeline sahip;

Bankaların mobil POS makineleri ile yeni nesli yazar kasanın birleşiminden oluşan mobil cihazlar Masa üstü basit/bilgisayar bağlantılı, telefon-internet hattı üzerinden hem bankaya hem de Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı çalışan cihazlar 2015 yılından günümüze bir değişim süreci içinde olan yeni nesil yazarkasaları kullanan perakende mal ve hizmet satan işletmelerse, bu süreçte doğal olarak ek bir maliyet yani vergiye uyum maliyeti ile karşı karşıya. 1985 yılında hayatımıza giren yazar kasalar, diğer adıyla Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) satış bilgilerini kendi hafızasında saklamakta ancak online çalışmamaktaydı. Yeni nesil yazar kasalar ise iki farklı çalışma modeline sahip;2015 yılından günümüze bir değişim süreci içinde olan yeni nesil yazarkasaları kullanan perakende mal ve hizmet satan işletmelerse, bu süreçte doğal olarak ek bir maliyet yani vergiye uyum maliyeti ile karşı karşıya.



Vergi uyum maliyeti nedir?

“Vergi uyum maliyeti”, vergi literatüründe çok sık kullanılan bir kavram. Tanımı “mükelleflerin vergilerini ödemede katlandıkları maliyetler” olarak yer alıyor.



Mükelleflerin yasalara uygun olarak, kazançlarını gerçek tutarda beyan ederek, vergilerini eksiksiz ve zamanında ödemeleri ise uyum maliyetlerini aşağıya çekiyor.



Yeni nesil yazarkasaya geçişle birlikte, vergi mükellefinin uyum maliyeti azalacak mı?

Önceden vergi mükellefleri, bir yıldan fazla kullandığı; yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz kalan ve parasal değeri 880 liradan fazla olan herhangi bir iktisadi kıymeti satın aldıklarında bunu ‘bir defada’ gider yazamıyordu. Vergi Usul Kanunu’nun 333 sıra no.lu Genel Tebliği ile Ödeme Kaydedi cihazların faydalı ömrü 5 yıl olarak belirlendiğinden, yeni nesil yazar kasalar ile birlikte cihazın faydalı ömrü doğrultusunda amortismana tabi tutuluyor ve taksit taksit gider yazılabiliyordu.



Ancak son dönemde, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükellefleri’nin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 7. Maddesiyle, ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflere, satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100’e kadar amortisman oranını seçebilme yani ‘bir defada gider yazabilme’ imkanı sağlandı.



Uyum maliyeti sadece parasal yüklerden mi oluşmaktadır? Harcanan emek ve zaman da buna dahil midir?

Önceden, ödeme kaydedici cihaz kullanım izni almak için bağlı olunan vergi dairesine gidilmesi, ardından yetkili satıcıya ÖKC yazısı ibraz edilerek yazarkasanın alınması, ilk fişin üretilmesi, ürün faturası ve ilk fiş ile birlikte tekrar vergi dairesine gidilerek kayıt ve ÖKC levhasının alınması şeklinde işleyen bir süreç söz konusuydu.



Yeni nesil yazarkasalara geçiş ile birlikte neredeyse üç milyona yakın ödeme kaydedici cihazın bu yıl değiştirileceği öngörüsü ile onay alma iş süreci ile ilgili işlemlere büyük kolaylıklar getirildi. Yeni düzenlemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait internet sitesinden yazarkasa izin belgesi kısa sürede alınabiliyor.



Devletin vergi gelirlerini artırmanın yolunun, mükellefin vergi uyum maliyetini azaltmaktan geçmesi esasına dayanan bu yeni düzenleme pek çok gelişmiş ülkenin vergi sisteminin de temelini oluşturuyor.



Arkhe yazılım ise, tam bu noktada, işletmelerin bu geçiş sürecini kolaylaştıracak



Arkhe Yazılım Hakkında: Arkhe yazılım ise, tam bu noktada, işletmelerin bu geçiş sürecini kolaylaştıracak restoran otomasyon programı ve yeni nesil yazar kasa pos cihazları ile entegre bir sistem geliştirdi. Denge Restoranlar, Cafeler, toplu yemek işletmeleri gibi konuk ağırlama sektörüne yönelik yazılımlar geliştirerek, sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Arkhe Yazılım Teknolojileri, Konuk Ağırlama Sektörüne yönelik çözümler sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Geliştirmekte olduğu uzman sistemler sayesinde, farklı özelliklerde ve boyutlardaki birçok konuk ağırlama işletmesi tarafından tercih edilmektedir. Arkhe ekibi, sahip olduğu sektörel deneyimle, ürettiği özgün çözümleri, Arkhe’den DENGE markasıyla pazara sunmaktadır.



Restoranlar, oteller, gece kulüpleri, pastaneler, zincir işletmeler ve benzeri konuk ağırlama işletmeleri Arkhe çözümleriyle yönetilmektedir. Arkhe Yazılım Teknolojileri üretim yönetimi ve denetimi konusundaki tecrübelerini kullanarak, fabrikasyon üretim yapan gıda işletmelerine yönelik projeler de sunmaktadır.



Bugün, "sektörel uzmanlık" ve "yeni teknoloji" bakış açısıyla bir yazılım firması olma özelliğini hiç kaybetmeyen Arkhe; geniş, tam donanımlı ve sürekli büyüyen yazılım ve destek ekibiyle müşterilerine en iyi çözümü üretmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

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