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Yerli helikoptere yerli bakım simülasyon ve artırılmış gerçeklik çalışmalarını Uğur Coşkun'dan dinledik

1 yıl
3,6b
1
Savunma Sanayi
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Samet Yurtsever
Yazar
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BİTES'in Kurucusu ve Genel Müdürü Uğur Coşkun ile Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen T129 ATAK ve YTKB bakım simülasyonları ve artırılmış gerçeklik çalışmaları hakkında konuştuk.
Ankara'da faaliyet gösteren BİTES Savunma,Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinin geliştirdiği ürünler hakkında BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun ile röportaj gerçekleştirdik.
TUSAŞ tarafından milli imkanlarla üretilen T129 ATAK helikopterinin bakımının ve bakımcısının eğitiminin başarılı ve düşük maliyetle gerçekleşmesi amacıyla geliştirilen T129 ATAK bakım simülasyonu, şehir çatışmalarında askerin farkındalığını artırabilmek amacıyla zırhlı araçlara entegre edilmesi planlanan multikopterleri ve bir çok projeyi değerlendirme fırsatı bulduk.
Projeler ile alakalı detayları videomuzda bulabilirsiniz. İyi seyirler.. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirHan 1 yıl
"Burada bir nane var" mı?... Şu konumdaki bir yöneticiye hiç yakışmamış böyle bir jargon...
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