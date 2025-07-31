IDEF 2025 Özel: FNSS'nin yerli üretim başarısı ve gelecek nesil savaş araçları

NSS'nin en yeni askeri araç teknolojilerini IDEF 2025'te mercek altına aldık. Endonezya ortaklığından yerli üretim başarılarına, geleceğin savunma sistemleri burada!

IDEF 2025'te FNSS Savunma Sistemleri Kıdemli Medya İlişkileri ve İletişim Lideri.Seda Dağçınar ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, Türk savunma sanayisinin gururlarından FNSS'nin en yeni araç konfigürasyonlarını yakından inceledik. Kaplan Ada Ateş Destek Aracı'ndan Pars İzci araçlarına, KBRN araçlarından yapay zeka destekli sistemlere kadar geniş bir yelpazede ürün portföyünü keşfettik.

Röportajımızda FNSS'nin Endonezya ile ortak geliştirdiği Kaplan Medium Tank'ın yeni konfigürasyonu olan Ada Ateş Destek Aracı'nın teknik özelliklerini detaylıca ele aldık. TEBER 22 iki kişilik kule sistemi, 30mm MK44 otomatik top ve güdümlü anti-tank füzeleriyle donatılan bu araç, modern savaş alanının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

Pars İzci araçlarının counter-drone konfigürasyonu özellikle dikkat çekici. ASELSAN'ın İHTAR ve ŞAHİN sistemleriyle donatılan bu araçlar, günümüzde artan drone tehditlerine karşı etkin çözümler sunuyor. Yapay zeka kiti ile desteklenen araç, operatörlere anlık bilgi akışı ve uzaktan kontrol imkanı sağlıyor.

FNSS'nin yerlilik oranını sürekli artırdığı Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar projesi kapsamında teslimatların başladığını öğrendik. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek araçlar arasında KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehditlerin tespiti için özel olarak tasarlanmış araçlar da bulunuyor.

Entegre Lojistik Destek alanında tanıtılan yapay zeka destekli eğitim asistanı, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile personel eğitiminde yeni bir dönem başlatıyor. Bu sistem, değişen personel yapısı ve sürekli eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak FNSS tarafından geliştirildi.

Sancak RELOAD kule konfigürasyonu, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda ana mühimmatın araç içerisinden güvenli bir şekilde yüklenmesini sağlayacak. ÇAKA ATK uzaktan kumandalı kule sistemi de yeni konfigürasyonlarıyla sergilendi ve deniz kuvvetleri kullanımı için optimize edildi.

PARS Alfa 8x8 aracının Şubat ayında imzalanan sözleşmesi ile gelecek yıllarda farklı konfigürasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimat edilecek olması, FNSS'nin uzun vadeli vizyonunu gösteriyor. Bu kapsamlı röportaj, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ve gelecek hedeflerini gözler önüne seriyor.

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