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Yılın konsept otomobili Renault Trezor oldu

Renault'un tam elektrikli konsept otomobili Trezor, Cenevre Otomobil Fuarı'nda 2016'nın Konsept Otomobili seçildi. İşte nefes kesen otomobilin tüm detayları ve fotoğraf galerisi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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80
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Renault'un, Trezor olarak adlandırılan tam elektrikli süper otomobili, Cenevre Otomobil Fuarı'nda 2016'nın Konsept Otomobili seçildi. Ödül, Car Design News sponsorluğunda veriliyor ancak kazanan, sektördeki en iyi otomobil tasarımcılarından bazılarının yer aldığı 20 jüri tarafından belirleniyor. Bu yıl jüriler Hyundai, Nissan, Daimler ve Fiat Chrysler Automobiles'tan geldi.
İlk olarak Eylül ayında Paris Motor Show'da sergilenen otomobil şimdilik sadece bir konsept araç olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, gelecekteki Renault araçlarındaki tasarım öğelerine ilham vermesi bekleniyor.
Oldukça etkileyi görünüme sahip olan süper otomobil, ön ve arka tarafında olmak üzere iki batarya ile güçlendirilmiş durumda. Bu, aracın eşit ağırlık dağılımına sahip olmasını sağlıyor. Her pil aynı zamanda kendi soğutma sistemine sahip. Kaputun üzerindeki altıgen hava delikleri de bu soğutma sisteminin bir parçası. Aracın nefes alıp verdiği izlenimini vermek için yukarı ve aşağı doğru hareket ediyorlar.
Gövdenin sol tarafında aracın şarj seviyesini gösteren analog bir gösterge var. Trezor'un elektrik motoru 260 kW veya 350 beygir maksimum güce sahip. Bu sayede 4 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Aracın üst kısmı yukarıya doğru açılıyor ve içine binmek için tırmanmak gerekiyor. Tam olarak pratik değil, ama çok hoş göründüğünü söyleyelim.
Araç süper otomobil olarak lanse edilse de tamamiyle kullanışlı olduğu söylenemez. Bagajınızı koyabilmeniz için ön tarafta bir eşya gözü bulunuyor. Trezor'un iç kısmı, Renault'un araçlarının iç kısımlarını nasıl geliştiğini ortaya koyuyor. Kırmızı ahşaptan yapılmış gösterge paneli ve L şeklindeli dokunmatik ekranın çok hoş durduğunu söyleyelim.
Aracın içine girdiğinizde otomobil, akıllı telefonunuzu kol dayama ünitesinin altındaki özel bir yuvaya yerleştirmenizi istiyor. Daha sonra cihaz araçla senkronize ediliyor. Trezor'un üç sürüş modu var: standart, spor ve otonom. Otonom mod devreye girdiğinde, aracın arka ve yanındaki logolar yanıyor. Böylece yoldaki diğer araçlar otomobilin kendi kendine sürüş modunda olduğunu anlayabiliyorlar.
Ayrıca direksiyonun otonom moddayken genişlediğini belirtelim. Böylece sürücünün panodaki panoramik ekranı görüntülemesine izin veriliyor. Renault, otonom sistemini 2020 yılına kadar hazır hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, sürücülerin eller serbest / gözler serbest (hands-free ve eye-free) şekilde gitmesine izin verecek teknolojinin, geniş kitlelere uygun fiyatla ulaştırılacağını söylüyor.

http://www.businessinsider.com/renault-trezor-concept-car-pictures-2017-3/#renault-aims-to-have-an-autonomous-system-ready-by-2020-the-company-says-the-tech-which-will-allow-drivers-to-go-hands-free-and-eye-free-will-be-available-for-mainstream-vehicles-at-an-affordable-price-14 Yorum Yaz
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shockwave23 2 yıl en beğenilen Moueson
Moueson
Her yerinden kalite akan Ferrari gibi araç helal olsun renaulta 2-3 yıla premium araç olacak işallah

Renö ferrari nin jantındaki bijon olur ancak
MouesonHer yerinden kalite akan Ferrari gibi araç helal olsun renaulta 2-3 yıla premium araç olacak işallahRenö ferrari nin ja...
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4 Yanıt Yanıtla +82
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texjrwillerjr 2 yıl shockwave23
shockwave23

Moueson
Her yerinden kalite akan Ferrari gibi araç helal olsun renaulta 2-3 yıla premium araç olacak işallah

Renö ferrari nin jantındaki bijon olur ancak

ferrari f1 de yıllarca o bijon tarafından tokatlandı. ayrıca herkes biliyorki michael schumacher gelene kadar ferarri uzun yıllardır f1 de nal topluyordu. yine herkes bilir ki şumi öncesi 20 yıl içinde üretilen ferrrarilerin iç mekan kalitesi (dikkat iç mekan kalitesi diyorum motorla karıştırma) şahinden halliceydi. isteyen internettten arayıp resimleri bulur testleri izler. italyan bir çiftçi bile (ferruccio lamborghini) yaptığı ilk araçla ferrari kadar iyisini yapıp 3. yaptığı arabayla (miura) efsane olmuştur. diyeceğim o ki şu anda niş olan ferrari bir zamanlar o kadar niş değildi. tamam renault prenmium bir marka değil. ama burada gördüğün sümbül ile renault değerlendirmesi yapmaya kalkmak da komiklikten başka birşey değil.
shockwave23MouesonHer yerinden kalite akan Ferrari gibi araç helal olsun renaulta 2-3 yıla premium araç olacak işal...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Moueson 2 yıl
Her yerinden kalite akan Ferrari gibi araç helal olsun renaulta 2-3 yıla premium araç olacak işallah
3 Yanıt Yanıtla +29
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Halalaluya 2 yıl
Konuda ağır kedi ciğer ilişkisi var
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ozzzy222 2 yıl
viper vardı zaten yıllardır griye boyayıp :D girişi değiştirin al konsept xd
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Urbanrevolt 2 yıl
Fransızlar bu işi biliyor
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Code140 2 yıl
Fransızlardan uzak durun
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HondatugraL 2 yıl
Son derece çirkin bi araba sembol üretmeye devam etsinler bence bu tür araçlar renonun işi değil.
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Defkhan3459 2 yıl
Tebrikler, gerçekten güzel bir tasarım.
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vip minibüs kiralama 2 yıl
Bu arabaysa biz dekiler ne :)) vipminibus.com/...
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FaTaL__StOrM 2 yıl
Bazı arkadaşlarda ciddi Renault alerjisi var galiba onlara göre VW'dan başka araç üreten yok.
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Sirrüs 2 yıl FaTaL__StOrM
Hoaydaaa

VW nerde diye bekledim onuda siz yazmışsınız.
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orhan1461 2 yıl
Yorumlara biraz göz attım ama yorumlanmış mı göremedim. Yağışlı havalarda nasıl kullanılacak acaba ?..
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Atakansa30 2 yıl
Şu makinaya markası sırf renault diye laf eden çarpılır. Konsept te olsa şu ana kadar gördüğüm en şekil makina.
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