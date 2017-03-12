Yılın konsept otomobili Renault Trezor oldu

Renault'un, Trezor olarak adlandırılan tam elektrikli süper otomobili, Cenevre Otomobil Fuarı'nda 2016'nın Konsept Otomobili seçildi. Ödül, Car Design News sponsorluğunda veriliyor ancak kazanan, sektördeki en iyi otomobil tasarımcılarından bazılarının yer aldığı 20 jüri tarafından belirleniyor. Bu yıl jüriler Hyundai, Nissan, Daimler ve Fiat Chrysler Automobiles'tan geldi.

İlk olarak Eylül ayında Paris Motor Show'da sergilenen otomobil şimdilik sadece bir konsept araç olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, gelecekteki Renault araçlarındaki tasarım öğelerine ilham vermesi bekleniyor.

Oldukça etkileyi görünüme sahip olan süper otomobil, ön ve arka tarafında olmak üzere iki batarya ile güçlendirilmiş durumda. Bu, aracın eşit ağırlık dağılımına sahip olmasını sağlıyor. Her pil aynı zamanda kendi soğutma sistemine sahip. Kaputun üzerindeki altıgen hava delikleri de bu soğutma sisteminin bir parçası. Aracın nefes alıp verdiği izlenimini vermek için yukarı ve aşağı doğru hareket ediyorlar.

Gövdenin sol tarafında aracın şarj seviyesini gösteren analog bir gösterge var. Trezor'un elektrik motoru 260 kW veya 350 beygir maksimum güce sahip. Bu sayede 4 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Aracın üst kısmı yukarıya doğru açılıyor ve içine binmek için tırmanmak gerekiyor. Tam olarak pratik değil, ama çok hoş göründüğünü söyleyelim.

Araç süper otomobil olarak lanse edilse de tamamiyle kullanışlı olduğu söylenemez. Bagajınızı koyabilmeniz için ön tarafta bir eşya gözü bulunuyor. Trezor'un iç kısmı, Renault'un araçlarının iç kısımlarını nasıl geliştiğini ortaya koyuyor. Kırmızı ahşaptan yapılmış gösterge paneli ve L şeklindeli dokunmatik ekranın çok hoş durduğunu söyleyelim.

Aracın içine girdiğinizde otomobil, akıllı telefonunuzu kol dayama ünitesinin altındaki özel bir yuvaya yerleştirmenizi istiyor. Daha sonra cihaz araçla senkronize ediliyor. Trezor'un üç sürüş modu var: standart, spor ve otonom. Otonom mod devreye girdiğinde, aracın arka ve yanındaki logolar yanıyor. Böylece yoldaki diğer araçlar otomobilin kendi kendine sürüş modunda olduğunu anlayabiliyorlar.

Ayrıca direksiyonun otonom moddayken genişlediğini belirtelim. Böylece sürücünün panodaki panoramik ekranı görüntülemesine izin veriliyor. Renault, otonom sistemini 2020 yılına kadar hazır hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, sürücülerin eller serbest / gözler serbest (hands-free ve eye-free) şekilde gitmesine izin verecek teknolojinin, geniş kitlelere uygun fiyatla ulaştırılacağını söylüyor.

http://www.businessinsider.com/renault-trezor-concept-car-pictures-2017-3/#renault-aims-to-have-an-autonomous-system-ready-by-2020-the-company-says-the-tech-which-will-allow-drivers-to-go-hands-free-and-eye-free-will-be-available-for-mainstream-vehicles-at-an-affordable-price-14