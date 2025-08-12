Tesla Türkiye’den Premium bağlantı ücretine büyük zam

Abonelik ücreti yüzde 133 yükselti
Yapılan zam ile birlikte Tesla Premium bağlantı ücreti aylık 150 TL’den aylık 350 TL’ye yükseldi.
Bilindiği üzere Tesla araçları, teslimat tarihinden itibaren sekiz yıl boyunca Standart Bağlantı erişimiyle geliyor. Standart Bağlantı, Bluetooth üzerinden temel haritalar, navigasyon ve müzik akışına ek olarak Wi-Fi üzerinden birçok bağlantı özelliğini ücretsiz sunuyor.
Öte yandan, Premium Bağlantı hizmeti ise Wi-Fi’ye ek olarak hücresel bağlantı ile tam bağlantı deneyimi sağlıyor. Bu hizmet, aylık abonelikle satın alınabiliyor ve istenildiği zaman araç içindeki dokunmatik ekran ya da Tesla uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Premium bağlantı paketi navigasyon, canlı trafik görselleştirmesi, hız kameraları, hava durumu haritaları, uydu görünümlü haritalar, video akışı, caraoke, müzik akışı, internet tarayıcısı, nöbetçi modu, mobil uygulamadan araç kamerası görüntüleme ve köpek modu gibi özellikleri içeriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu
Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
122 Kişi Okuyor (12 Üye, 110 Misafir) 15 Masaüstü 107 Mobil
5010 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Tesla, fiyat ve