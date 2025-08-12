Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Türkiye’den Premium bağlantı ücretine büyük zam

    Tesla Türkiye, geçtiğimiz gün Türkiye’deki Tesla sahiplerine yüzde 50 indirimli otopilot verirken şimdi de Premium bağlantı ücretine yüzde 133’lük devasa bir zam uyguladı.

    Tesla Türkiye’den Premium bağlantı ücretine büyük zam Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki Tesla sahiplerini üzere bir adım atarak Premium bağlantı ücretine büyük bir zam yaptı. Araç içi internet ve çeşitli eğlence özelliklerini kapsayan aylık Premium bağlantı aboneliği yüzde 133 oranında artırıldı. Tesla aynı zamanda geçtiğimiz gün tüm Tesla sahipleri için yüzde 50 indirimli Geliştirilmiş Otopilot (EAP) kampanyasını duyurmuştu.

    Abonelik ücreti yüzde 133 yükselti

    Yapılan zam ile birlikte Tesla Premium bağlantı ücreti aylık 150 TL’den aylık 350 TL’ye yükseldi.

    Bilindiği üzere Tesla araçları, teslimat tarihinden itibaren sekiz yıl boyunca Standart Bağlantı erişimiyle geliyor. Standart Bağlantı, Bluetooth üzerinden temel haritalar, navigasyon ve müzik akışına ek olarak Wi-Fi üzerinden birçok bağlantı özelliğini ücretsiz sunuyor.

    Öte yandan, Premium Bağlantı hizmeti ise Wi-Fi’ye ek olarak hücresel bağlantı ile tam bağlantı deneyimi sağlıyor. Bu hizmet, aylık abonelikle satın alınabiliyor ve istenildiği zaman araç içindeki dokunmatik ekran ya da Tesla uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Premium bağlantı paketi navigasyon, canlı trafik görselleştirmesi, hız kameraları, hava durumu haritaları, uydu görünümlü haritalar, video akışı, caraoke, müzik akışı, internet tarayıcısı, nöbetçi modu, mobil uygulamadan araç kamerası görüntüleme ve köpek modu gibi özellikleri içeriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 2 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Last Troll Bender +35 Colda +25 CWaRRioR +22 lektonstar +18 dsmert +15 RichesMen +14 ona97 +14 PSN_vs_XBOXLive +14 frekans76 +13 rx7enes +13
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    122 Kişi Okuyor (12 Üye, 110 Misafir) 15 Masaüstü 107 Mobil
    baydeğer, kamboc, emir.seymen ve 7 üye daha okuyor
    B
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    5010 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla, fiyat ve
    4 etiket daha elektrikli otomobil Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yemek çiğnerken kulaktan ses gelmesi hesap kesim tarihi geldi. ama kesilmedi devlet hastanesi psikolog uncharted 2 türkçe dublaj izle film makinesi polo motor arıza lambası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum