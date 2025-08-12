Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki Tesla sahiplerini üzere bir adım atarak Premium bağlantı ücretine büyük bir zam yaptı. Araç içi internet ve çeşitli eğlence özelliklerini kapsayan aylık Premium bağlantı aboneliği yüzde 133 oranında artırıldı. Tesla aynı zamanda geçtiğimiz gün tüm Tesla sahipleri için yüzde 50 indirimli Geliştirilmiş Otopilot (EAP) kampanyasını duyurmuştu.

Abonelik ücreti yüzde 133 yükselti

Yapılan zam ile birlikte Tesla Premium bağlantı ücreti aylık 150 TL’den aylık 350 TL’ye yükseldi.

Bilindiği üzere Tesla araçları, teslimat tarihinden itibaren sekiz yıl boyunca Standart Bağlantı erişimiyle geliyor. Standart Bağlantı, Bluetooth üzerinden temel haritalar, navigasyon ve müzik akışına ek olarak Wi-Fi üzerinden birçok bağlantı özelliğini ücretsiz sunuyor.

Tesla Türkiye’den indirimli otopilot ve yeni envanter açıklaması! 22 sa. önce eklendi

Öte yandan, Premium Bağlantı hizmeti ise Wi-Fi’ye ek olarak hücresel bağlantı ile tam bağlantı deneyimi sağlıyor. Bu hizmet, aylık abonelikle satın alınabiliyor ve istenildiği zaman araç içindeki dokunmatik ekran ya da Tesla uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Premium bağlantı paketi navigasyon, canlı trafik görselleştirmesi, hız kameraları, hava durumu haritaları, uydu görünümlü haritalar, video akışı, caraoke, müzik akışı, internet tarayıcısı, nöbetçi modu, mobil uygulamadan araç kamerası görüntüleme ve köpek modu gibi özellikleri içeriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla Türkiye’den Premium bağlantı ücretine büyük zam

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: