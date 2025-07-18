Makyajlı Toyota Corolla Cross Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu

Toyota, makyajlı Corolla Cross Hybrid’i Türkiye’de satışa sundu. Üç farklı donanım seviyesiyle gelen yeni Toyota Corolla Cross Hybrid 2.075.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yeni Corolla Cross Hybrid, beşinci nesil 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla Toyota T-Mate güvenlik fonksiyonlarını bir araya getiriyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman fiyatı
|1.8 Hybrid Flame e-CVT
|2.420.000 TL
|2.075.000 TL
|1.8 Hybrid Passion e-CVT
|2.740.000 TL
|2.190.000 TL
|1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|3.200.000 TL
|2.650.000 TL
Yenilenen Toyota Corolla Cross Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓
Titanyum Mavi, Elmas Gümüş Gri, Kumtaşı ve Egzotik Kırmızı olmak üzere yeni dış renklerle tercih edilebilecek olan Yeni Corolla Cross Hybrid’de, Kar Beyazı, Galaksi Beyazı, Granit Gri ve Siyah renkleri sunulmaya devam ediliyor.
Yeni Corolla Cross Hybrid'in yenilenen kabininde daha fazla kullanım alanına sahip orta konsol, sürgülü kol dayama, daha hızlı kablosuz şarj ünitesi ve yenilenmiş vites tasarımı gibi özellikler yer alıyor. Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde standart olarak sunulan 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranla donatılmış multimedya sistemi, versiyona göre sunulan 12.3 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranı ve 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi de yer alıyor. Geliştirilmiş ambiyans aydınlatmasının yanı sıra ısıtma özellikli direksiyon ve ön koltuklar da konforu en üst düzeye çıkarıyor.
Toyota, Yeni Corolla Cross Hybrid modelinde daha sessiz bir sürüş deneyimi için farklı noktalarda yüksek izolasyon malzemeleri kullandı. Bu sayede her türlü yol koşulunda araç içerisindeki ses ve titreşimler minimuma indirildi.
5. jenerasyon hibrit teknolojisi
1.8 litre hibrit motora sahip Yeni Corolla Cross Hybrid, 140 PS güç ve 185 Nm tork üretiyor. Önden çekişli olarak sunulan Yeni Corolla Cross Hybrid, WLTP ölçümlerine göre yalnızca 5.0-5.1 lt/100 km birleşik yakıt tüketimine, 113-115 g/km CO2 emisyon değerine sahip.
Üç farklı donanım seviyesi
Yeni Corolla Cross Hybrid modeline eklenen özellikler arasında aracın etrafındaki kameraları kullanarak kuş bakışı görünümü ekrana yansıtan Panoramik Görüntü Monitörü, dikey ve yatay olarak otomatik park özelliği sunan Akıllı Park Asistanı, diğer yol kullanıcılarını rahatsız etmeden ışık dağılımını otomatik olarak yapan ve kusursuz bir aydınlatma sağlayan Adaptif Uzun Hüzmeli Farlar ve JBL premium ses sistemi bulunuyor.
Passion donanımında tüm bunlara ek olarak panoramik cam tavan, 12.3 inç tam dijital gösterge ekranı, elektrikli bagaj kapağı, premium tasarımlı LED ön/arka farlar ve akıllı giriş sistemi de bulunuyor.
Yeni Corolla Cross Hybrid ürün gamının en üzerinde yer alan Passion X-Pack versiyonu, yeni 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, adaptif uzun hüzme farlar, dekoratif LED aydınlatmalı ön ızgara, Panoramik Görüntü Monitörü, Akıllı Park Asistanı, gelişmiş ambiyans aydınlatma, 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi, fren destekli ön ve arka park sensörleri, deri döşemeli spor koltuklar, sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı direksiyon ve Nanoe X teknolojili klima gibi birçok özellikle geliyor. Bu versiyonda ek olarak Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı ve Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi olmak üzere daha gelişmiş güvenlik teknolojileri öne çıkıyor.
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