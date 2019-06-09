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Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü

1 hf.
5,3b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son kullanıcılar için geliştirilmiş en hızlı depolama çözümüyle karşı karşıyayız. Gigabyte'ın oyun ve performans markası Aorus altında çıkan ekran kartı görünümlü SSD kutusu, adeta uçuyor.
Gigabyte yüksek performans tutkunları için yepyeni bir depolama çözümü geliştirdi. Şirketin oyun donanımlarını üstlenen Aorus markası altında çıkan ekran kartı görünümlü bu PCIe 4.0 kartı, yeni nesil SSD'ler ile saniyede 15.000MB veri aktarım hızına çıkıyor. 

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JoeyBane 1 hf. en beğenilen
yakında darboğazı işlemciler yapacak
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CuSn 1 hf.
Muddeşemm
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leocorte 1 hf.
PCI-E x16. x4 deyince kafa karıştırmış. 3 yıldır HDD kullanmıyorum ve eninde sonunda bu ürünüde kullanacağız.
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ipli jeton 1 hf.
Ürünün içinde 4 tane m.2 ssd varmış. m.2 ler x4 bus kullandığından 4 tanesi x16 bus ı doldurabilir. 4 tane m.2'yi raid raid yapmışlar.
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e-acar 1 hf.
keşke benim olsa
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Cano37 1 hf.
Çok iyi
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Timeguard 1 hf.
Sanal bellek olarak iş görebilir.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
şu an ben RDD yani RAM DiSK DRİVER kullanıyorum hacı !
10 yıl sonra benim hızımı anca yakalarsınız :)
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YesimCirakli 1 hf. SEO-Uzmanı
HAcı iyi yapıyon da elektrik kesildiği anda o veri uçar. Bunlarda uçmaz!
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interwap 1 hf.
Acaba windows boot süre farkı nedir? Uygulamaların açılış süresi farkı nedir?
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Ay9 Efmer 1 hf. yeni yorumcu
Teknoloji bu kadar hızlı gelişmemeli :D
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JoeyBane 1 hf. en beğenilen
yakında darboğazı işlemciler yapacak
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arslanbenzer 1 hf. JoeyBane
Işlemci yapmaz da ssdler ram hızlarına baya yaklaştı
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