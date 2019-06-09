Yok böyle performans | Gigabyte'ın çılgın SSD çözümü

Son kullanıcılar için geliştirilmiş en hızlı depolama çözümüyle karşı karşıyayız. Gigabyte'ın oyun ve performans markası Aorus altında çıkan ekran kartı görünümlü SSD kutusu, adeta uçuyor.

Gigabyte yüksek performans tutkunları için yepyeni bir depolama çözümü geliştirdi. Şirketin oyun donanımlarını üstlenen Aorus markası altında çıkan ekran kartı görünümlü bu PCIe 4.0 kartı, yeni nesil SSD'ler ile saniyede 15.000MB veri aktarım hızına çıkıyor.