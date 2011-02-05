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Zotac ZBOX Plus "AMD Fusion'lı Multimedia Canavarı Mini PC"

8 yıl
70,6b
1
Medya Oynatıcılar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Daha çok ekran kartlarıyla tanıdığımız Zotac, ev ve iş yerleri için mini bilgisayarlar da üretmekte. Video inceleme konumuz olan ZBOX AD03BR-PLUS-U AMD'nin yeni Fusion platformundan güç alan ve üzerindeki entegre Bluray okuyucusu ile her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte ilgi çekici bir ürün.


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DH Misafiri 7 yıl
Mesut Bey in alttaki mesajına ek olarak şunu belirtmek isterim ki, nu cihaz üzerinde hd videolarınızı yada filmlerinizi kesinlikle izleyemiyorsunuz. Ürün elimde deniyorum ama mkv performansı yerlerde sürünüyor.
Arkadaşlar Merhaba,
Cihaz üzerinde Bluray sürücü ve HD video hızlandırma teknolojisi yer aldığı için HD video oynatımı üzerinde fazla durmadık. Yeni nesil entegre grafik yongaları ve video çözücülerle mkv ve bluray sorun olmaktan çıktı.
Sevgiler,
Mesut Çevik
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urunistecom02 7 yıl
Merhaba. Mesajı arkadaşıma ileteceğim ama Yönlendir tuşu çalışmıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye'ye hiç gelmemiş muhtemelen de hiç gelmeyecek ürünü tavsiye etseniz ne olur!
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yugams 8 yıl
zotac and amd ilginç
zotac nvidia ile sıkı fıkı diyilmiydi
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Seko92 8 yıl
Türkiye için Newegg fiyatının 1,5 - 2 katını bekleyebilirsiniz. Benim bu cihazlarla ilgili anlamadığım şey işletim sistemleri. Bir tane incelemede bu konudan söz edilmiyor. İncelerken bu cihazların power düğmesine basıldıktan ilk sonraki karşılama ekranlarını da koymak lazım. Şimdi bununla birlikte Windows mu kullanacağız ? Eğer öyleyse ben almayayım. Ayrıca kullanmak için illa mouse ve klavye mi bağlamak gerekiyor ? Kumanda falan yok mu ?
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Hobar 8 yıl
likteki ürün bu değil. bunun atomlu versiyonu. çift çekirdek atomun tdp si 13w. ion2 ve kuzey köprüsü ile beraber tdp 25-30w ı bulur. bunda ise hepsi toplam 18w çekiyor. üstelik maliye olarak da atom+ion2 den çok ucuz. yalnız fusionlu netbooklar neden hala piyasada değil. hala anlamış değilim.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Hard Disk bilgisi verilmemiş mi ben mi göremedim ?
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family guy 8 yıl
İnceledğim bazı Zotac ZBOX modellerinde HD audio formatlarını kayıpsız aktarma özelliği ya hiç yoktu yada eksikti.

Bu model serisi için:
"Sound enthusiasts will be happy to know that the AD03 series can send raw lossless (bitstream) audio formats – Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio – via HDMI to digital home theatre receivers."
denmiş. Yani Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio içeren filmlerin seslerini kayıpsız olarak HDMI ile iletebiliyormuş.
Bu seri sanırım media player'lara alternatif olabilecek bir HTPC olmuş. Üstelik media player'larda olmayan gigabit ethernet, her türlü yazılım esnekliği de cabası. Kurulacak XBMC yazılımı ile mükemmel olur.
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Annalyze 8 yıl
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16856173019&Tpk=Zotac%20ZBOX%20Plus

uçuk bir fiyat :( Türkiye de kim bilir kaç paraya satılır

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saintroyo 8 yıl

weast60

http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16856173019&Tpk=Zotac%20ZBOX%20Plus

uçuk bir fiyat :( Türkiye de kim bilir kaç paraya satılır





bu cihaz değil tanıtılan
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The Shogun 8 yıl
Televizyonun yanında kullanılabilecek ideal bir ürün.full hd tv ve iyi bir ses sistemi ile birlikte mükemmel olur.
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khaos 8 yıl
Bu cihazdaki hdmi çıkışları 1.4 mü? Malum 3d tv ler yaygınlaşıyor destekliyor olması büyük bir avantaj olurdu!
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xense 8 yıl
atom d525 + nvidia ion'lu modelleri ebay'de 550$dan satılıyor. Bunun amd olduğu düşünülürse fiyatta %10-%20 gibi ucuzluk bekliyorum ayrıca fiyat verdiğim ürün blueray sürücülü dvdli modelleri daha uygun olacaktır.. merakla bekliyorum. inşallah türkiyeye gelir...
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Firaristt 8 yıl
güzel olmuş bence :)) fiyatı da uygun olursa oldukça fazla satabilir :D sonuçta öyle bir sistem ile televizyona takıp çok güzel film izlenebilir :D yada 3-4yıllık oyunlar düşük-orta ayarlarda rahatlıkla oynanabilir gibime geliyor :D pahallı pcleri download için feda etmektense bunu alıp hep güç tüketiminden hem pahallı sistemin ömründen tasaruf edlilebilir hemde medya oynatıcı olur internete girmek için oldukça iyi :D aklıma gelmişken okullarda fln sunumları göstermek için oldukça güzel olur hem küçük hem güçlü :D
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apokoc 8 yıl
Abi işte teknoloji bu internette takılacak video müzik dinleyecek . fazla yüksek sistem istemiyen oyunlar oynacaklar için ideal bir çözüm ya :)
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ceycey11 8 yıl
22w nedir ya
atom tarafına nihayet amd el attı sanmıyorum çok pahalı olacağını
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