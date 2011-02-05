Zotac ZBOX Plus "AMD Fusion'lı Multimedia Canavarı Mini PC"

Daha çok ekran kartlarıyla tanıdığımız Zotac, ev ve iş yerleri için mini bilgisayarlar da üretmekte. Video inceleme konumuz olan ZBOX AD03BR-PLUS-U AMD'nin yeni Fusion platformundan güç alan ve üzerindeki entegre Bluray okuyucusu ile her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte ilgi çekici bir ürün.

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