Zotac ZBOX Plus "AMD Fusion'lı Multimedia Canavarı Mini PC"

Genel Yayın Yönetmeni
Daha çok ekran kartlarıyla tanıdığımız Zotac, ev ve iş yerleri için mini bilgisayarlar da üretmekte. Video inceleme konumuz olan ZBOX AD03BR-PLUS-U AMD'nin yeni Fusion platformundan güç alan ve üzerindeki entegre Bluray okuyucusu ile her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte ilgi çekici bir ürün.
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Arkadaşlar Merhaba,
Cihaz üzerinde Bluray sürücü ve HD video hızlandırma teknolojisi yer aldığı için HD video oynatımı üzerinde fazla durmadık. Yeni nesil entegre grafik yongaları ve video çözücülerle mkv ve bluray sorun olmaktan çıktı.
Sevgiler,
Mesut Çevik
zotac nvidia ile sıkı fıkı diyilmiydi
Bu model serisi için:
"Sound enthusiasts will be happy to know that the AD03 series can send raw lossless (bitstream) audio formats – Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio – via HDMI to digital home theatre receivers."
denmiş. Yani Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio içeren filmlerin seslerini kayıpsız olarak HDMI ile iletebiliyormuş.
Bu seri sanırım media player'lara alternatif olabilecek bir HTPC olmuş. Üstelik media player'larda olmayan gigabit ethernet, her türlü yazılım esnekliği de cabası. Kurulacak XBMC yazılımı ile mükemmel olur.
uçuk bir fiyat :( Türkiye de kim bilir kaç paraya satılır
bu cihaz değil tanıtılan