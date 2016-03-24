ZyXEL Armor Z1 AC2350 "Hızlı ve Donanımlı" router incelemesi

Bu videomuzda ZyXEL'in tepe modeli Armor Z1 AC2350 model numaralı router'ının içini açıyor çeşitli senaryolar dahilinde değerlendiriyor, farklı ağ ürünleri ile sağladığı dosya aktarım hızını ölçüyoruz

En başta şunu söyleyelim, Armor Z1 Zyxel’in NBG6816 model numaralı tepe modeli, beklentileri de tepeye alıp, bu çerçevede incelememize başlayalım.

İçi siyah temalı ve korunaklı kutu içerisinden Armor Z1’in kendisi, 4 adet anten, yeterli uzunluğa sahip kablosuyla adaptör, RJ-45 kablosu, kurulum ve garanti dökümanları çıkıyor.

Armor Z1, cüsseli ve tasarım anlamında başarılı bir router. 840 gram ağırlığındaki cihazın tasarımı, benzeri ve segmenti cihazlarından farklı olmakla beraber spor bir aracın ön kaputunu andırıyor. Üstündeki şeffaf hazne ön kısmındaki havalandırma boşlukları, turuncu şeritler derken gerçekten kaslı bir görünüm elde edilmiş. Boyutu konusunda aklınızda soru işaretleri kalırsa eğer router’ın yanına birkaç şey koyarak zihninizde bir görüntü oluşmasını sağlamak isterim zira router’ı konumlayacağınız yer açısından önemli.

Şimdi Armor Z1’in içine bakalım, evet iç donanımı da değerlendireceğiz zira burada çift çekirdekli 1.4GHz işlemci ve 512MB RAM gibi router’larda pek görmediğimiz cinsten güçlü donanımlar var. Açıkçası kapağı açmadan önce bakır ya da alüminyum, kallavi pasif soğutucular görmeyi umuyordum doğrusu. İçerisindeki geniş alan ve ince metal kaplama yeterli termal bütçeyi sağlamış gözlemlerim doğrultusunda, aşırı ısınma, ısıya bağlı olarak performans düşüşü, kitlenme gibi problemler yaşamadım.

Bu donanımların görevleri ne diye soracak olursanız eğer ilk olarak yüksek hızlı veri aktarımı ve depolama birimleri takılırsa eğer onların yönetimini sağladıklarını belirteyim ancak başka bir görevi, daha doğrusu yeteneği var ki o da Ddos saldırılarına karşı sağladığı koruma, Dos prevention. Elbette burada bahsettiğimiz koruma binlerce bilgisayarla yapılan bir saldırı değil. Mesela Twitch yayınınızı sabote etmek için yapılan bireysel bir saldırıyı ele alalım, burada Armor Z1 diğer router’lara oranla ciddi manada güçlü donanımıyla saldırı durumunda hangi veri paketlerinin alınıp hangilerini işlenmeyeceği kararını daha hızlı veriyor, bu sayede küçük çaplı Ddos saldırılarının önüne geçiliyor, bir seçim kriteri olabilecek nitelikte bir özellik.

Router’ın sağ yanında tasarımı rahatsız etmeyecek şekilde gizlenmiş iki USB 3.0 portu bulunuyor. Bu portlara herhangi bir depolama birimi veya yazıcı takarak ağ üzerinden veya FTP ve DLNA kurulumu yaparak uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz, mesela ben bilgisayar başına geçmeden harici diskimdeki dizileri telefonumdan izliyorum, ki bu portlardan dosya aktarımı yaptığımda 5GHz kanalında S7 Edge ile 60megabit civarında, 4K içerikler için yeterli bir dosya aktarım hızı alıyorum ki benim için keyifli bir deneyim, router’ı aynı zamanda hızlı şarj desteklemeyen USB cihazlarımı şarj etmek için de kullandım.

eazy 123 adlı kurulum ile ürünün kurulumu kolaylaştırılmış kolaylaştırılmasına ancak başka bir seçenek sunulmamış, bu kurulum sürecinde de internet bağlantılı çalışır halde WAN portuna takılı bir modem olmadığı sürece, yani internet bağlantısı router’a ulaşmadığı sürece kurulumu tamamlayamıyorsunuz. Mesela Armor Z1’i sinyal tekrarlayıcı olarak kullanmak istediğinizi varsayalım, yine wan portundan 1 defaya mahsus kurulumu tamamlamak için internet bağlantısı sağlamanız gerek, kurulumu yaptıktan sonraki deneyim ise pürüzsüz.

Armor Z1’in arayüzü hayli detaylı. Basit modda bağlı cihazları görebiliyor, hızlı ayar sekmelerinden aç kapa ayarı yapılabiliyorsunuz. Uzman modunda ise router’ın işlemci ve ram kullanımından tutun da bağlı cihazların anlık veri tüketimlerini, hangi uygulamalar üzerinde veri tükettiklerini veya istatistiklerle veri tüketim tablolarını görebiliyorsunuz, gerçekten detaylı bir gözetim arayüzüne sahip.

Misafirler için wireless yönetimi ve kullanabilecekleri bant genişliğini ve router’ın hangi saatlerde çalışacağı da ayarlanabiliyor bu arayüzde. Saat bazında evebeyn kontrolü ve e-mail hesabınıza otomatik mail gönderilebilmesi, cihazların bantgenişliği önceliğinin ayarlanabilmesi gibi önemli detaylar da arayüzde mevcut. Çeşitli koruma duvarları da entegre olarak geliyor. Armor Z1 ilk güncellemesini almış bir cihaz, maintenance sekmesinden güncelleme rahatlıkla yapılabiliyor. Operation mode kısmından da cihazınızı Access point moduna alabilmek mümkün.

Tarayıcı arayüzü dışında başka marka ürünlerde de gördüğümüz cinsten bir akıllı telefon arayüzü bulunuyor.

Misafir wi-fi’ı ve kullanım süresini belirleyebilmek, hız testi yapabilmek ve olası bir sorunda bilgisayar başına geçmeden sorunun ne olduğunu tespit edebilmek mümkün. Bu tür arayüzler artık modem ve router’ların olmazsa olmazlarından doğrusu, yalnız Zyxel’in One Connect arayüzü biraz daha detaylı olabilirmiş, mesela cihaz ledlerini geceleğin telefondan tarayıcı arayüzüne girmeden One Connect ile kapatabilmek isterdim doğrusu.

802.11ac Wave 2, Türkçe seslerle MU-MIMO şeklinde, yani çoklu aktarım destekli ve aynı anda 2.4GHz - 5GHz çift bant yayın yapabilen router’ın üzerinde 4 adet değiştirilebilir anten var, yayın durumunu bildirim ledleri üzerinden izlemek mümkün. Router’ın arkasında ise 1 adet gigabit wan portu ve 4 adet plastik korumalı gigabit ethernet portu portu var, isteğe bağlı olarak antenleri kapatabiliyorsunuz.

2.4GHz bandında 600megabit/saniye 5GHz bandında ise 1750megabit/saniye gibi gerçekten hayli yüksek, hatta evlerimizdeki çoğu cihazın depolama birimi hızını aşan aktarım hızlarını görüyoruz, bilgisayarlarımızdaki SSD’ler desteklese de örneğin 2014 yılı Macbook Pro’nun içerisindeki 802.11ac modülü kaldırmadığı için tam potansiyelini kullanamadım, bu da aslında Armor Z1’in profesyonel bir çözüm olduğu gözler önüne seriyor, tabii pratik kullanım testlerini yapmadan bırakmam.

Qualcomm’un StreamBoost Smart ise ağdaki cihazlara ne kadar bant genişliği sağlanacağı, hangi cihazın önceliğe alınacağı konusundaki bir eklenti diyebiliriz.

Yüksek boyutlu 4K içerikler bir kenara, aktarım yapacağınız cihazlarınız destekliyorsa onlarca gigabyte veriyi kısa bir süre içerisinde aktarmanız mümkün Armor Z1 ile.

2.4GHz kanalında 802.11ac standardına sahip bir cihazda yaptığım testlerde saniyede 25mb civarında veri aktarabildim, yani 250mbit civarında bir değer ki kutu üzerindeki değeri yakalayamasa da 2.4GHz bandında gördüğüm en yüksek hız. Bu kanal günlük kullanım senaryolarında ve ufak dosyaların paylaşımında gayet yeterli. 802.11n standardına sahip diğer bir dizüstünde ise bu değer saniyede 4-5mb/s yani 40-50mbit civarında.

5GHz bandına geçtiğimizde ise kullandığım sistemlerin depolama birimlerinin hız limitine takıldım diyebilirim. Şunu mutlaka söylemek gerek, elimizde yüksek performanslı bir router var ve bu router’ın tüm potansiyelini kullanmak istiyorsanız eğer bağlayacağınız cihazların da yüksek performanslı olması gerek, yüksek hızlı SSD’ler de kullandınız belki ama ethernet ve wireless modüllerinizin de yüksek performanslı olması gerekiyor.

Aynı anda 2.4GHz ve 5Ghz bandında teker teker kullanımla aynı hızlar elde ettiğim tüm bu kullanım ve yaklaşık 300GB veri aktarımından sonra maksimum 29W güç tüketimi yapan Armor Z1’in nispeten serin kaldığını söyleyebilirim, performansını etkilemediğini tekrar aktarayım.

Armor Z1 en başta profesyonel bir çözüm, Zyxel’in tepe modeli. Yüksek hız ve 5GHz bandında daha iyi menzil ve stabilite isteyenler, 4K içeriklerden fazlasını taşımak isteyen kullanıcılar için kablosuz cihazlarınız da yüksek performanslıysa tavsiye edebileceğim bir ürün. Biraz büyük yapısı ve içerisinde kallavi bir pasif soğutucu olmadığını görünce nispeten serin çalışan router biraz daha küçük yapılabilir miydi sorusu aklımı karıştırıyor ancak yapısı ve başarılı tasarımı, yüksek hızıyla başarılı bir ürün.

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Kağıt üzerindeki verileri, hızını değerlendireceğiz değerlendirmesine ama haiz olduğu birkaç özel teknoloji var ki bunların başında MU-MIMO, yani bağlı olduğu birkaç cihaza ayrı ayrı birkaç aktarım sağlayan teknoloji var. Geleneksel tarzdaki yani SU-MIMO modem ve router’lar aslında sadece tek bir cihaza aktarım sağlayabiliyorlar ancak birden çok cihaz bağlandığında cihazlar arasında çok çok hızlı geçiş yaptığı için bunu biz hissedemiyoruz. MU-MIMO işte burada uyumlu olduğu cihazlarla verimlilik ve stabilite sağlıyor, haliyle daha tepkisel ve daha yüksek aktarım hızlarına ulaşılabiliyor.Sahip olduğu diğer bir özel teknoloji ise Beamforming, sinyal şekillendirme şeklinde çevirebileceğimiz, sinyali yaymaktansa bağlandıktan sonra direkt yönlendiren, şekillendiren bir teknoloji. Çekim menzilini genişlettiği vurgulanan niteliklerinden, kullandığım diğer 802.11ac standardındak router ve modemlerden bir tık geniş olduğunu söyleyebilirim, fazlası değil, antenler etkilerini hız tarafında hissedilir biçimde ortaya koyuyorlar.5GHz bandında 802.11ac standardındaki bir cihazda oda içerisinde 95-100mb/s veri aktarım hızına ulaştım, bu da 1gigabit’e tekabül ediyor, ben şahsen kendi ekipmanlarımın hız limitine takıldığımı tekrar söylemeliyim. 3 kalın duvar ardından, evin diğer ucunda yaptığım testte ise 50mb/s yani 500mbit civarında aktarım hızına ulaştım ki normalde 5GHz bandının menzili hayli sınırlı olmasına rağmen bu hız gayet iyi, Beamforming işte bu tür senaryolarda etkisini gösteriyor.Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.