A-Data yüksek hızlı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. DSLR kameralar için geliştirilen yeni bellek kartları 633x performans derecelendirmesi ile geliyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapaste seçeneği ile gelen CompactFlash depolama çözümleri MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. Okuma ve yazma hızları sırasıyla 93MB/sn ve 92MB/sn açıklanan yeni bellek kartları aynı zamanda ECC hata doğrulama özelliğine de sahipler.

A-Data'nın CF633X olarak isimlendirilen yükse khızlı CompactFlash bellek kartlarının ömür boyu garanti ile geleceği açıklanırken, fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi.

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