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A-Data yüksek hızlı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data yüksek hızlı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi A-Data, profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. DSLR kameralar için geliştirilen yeni bellek kartları 633x performans derecelendirmesi ile geliyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapaste seçeneği ile gelen CompactFlash depolama çözümleri MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor. Okuma ve yazma hızları sırasıyla 93MB/sn ve 92MB/sn açıklanan yeni bellek kartları aynı zamanda ECC hata doğrulama özelliğine de sahipler.

A-Data'nın CF633X olarak isimlendirilen yükse khızlı CompactFlash bellek kartlarının ömür boyu garanti ile geleceği açıklanırken, fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi.

A-Data yüksek hızlı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu
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CoreXXX 10 yıl
okuma yazma oranı doğruysa bunu alıp hdd gibi kullanbilirsin yani,64 yada 128gb sini,tabi adaptör ile
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zerocontrol 10 yıl
Keşke fiyatı belli olsaydı 40D ye lazim bitane
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TELESCOPE 10 yıl
paylşım için teşkkürler
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